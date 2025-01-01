문서화섹션
OnScrollLineDown

VScroll(수직 스크롤) 종속적 컨트롤의 가상 핸들러는 "ScrollLineDown"(수직 스크롤 라인 아래로) 내부 이벤트 핸들러.

virtual bool  OnScrollLineDown()

Return Value

이벤트가 처리되면 true, 아니면 false.

Note

기본 클래스 메서드가 항상 true를 반환하는 것은 아닙니다.