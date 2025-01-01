MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWndClientOnScrollLineRight CreateOnEventColorBackgroundColorBorderBorderTypeVScrolledHScrolledCreateBackCreateScrollVCreateScrollHOnResizeOnVScrollShowOnVScrollHideOnHScrollShowOnHScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnScrollLineLeftOnScrollLineRightRebound OnScrollLineRight HScroll(수평 스크롤) 종속 컨트롤 "ScrollLineRight"(수평 스크롤 라인 오른쪽) 내부 이벤트의 가상 핸들러. virtual bool OnScrollLineRight() Return Value 이벤트가 처리되면 true, 아니면 false. Note 기본 클래스 메서드가 항상 true를 반환하는 것은 아닙니다. OnScrollLineLeft Rebound