OnHScrollShow
HScroll(수평 스크롤) 종속 컨트롤 "Show"(수평 스크롤 막대 쇼) 내부 이벤트의 가상 핸들러.
|
virtual bool OnHScrollShow()
Return Value
이벤트가 처리되면 true, 아니면 false.
Note
기본 클래스 메서드가 항상 true를 반환하는 것은 아닙니다.