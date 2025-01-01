MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CAppDialogChartEvent
ChartEvent
컨트롤 이벤트의 가상 핸들러.
virtual bool ChartEvent(
Parameters
id
[in] Event ID.
lparam
[in] 참조로 전달된 long 타입의 이벤트 매개 변수.
dparam
[in] 참조로 전달된 double 타입의 이벤트 매개 변수.
sparam
[in] 참조로 전달된 string 유형의 이벤트 매개 변수.
Return Value
이벤트가 처리되면 true, 아니면 false.