MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CAppDialogIniFileName
- Create
- Destroy
- OnEvent
- Run
- ChartEvent
- Minimized
- IniFileSave
- IniFileLoad
- IniFileName
- IniFileExt
- CreateCommon
- CreateExpert
- CreateIndicator
- CreateButtonMinMax
- OnClickButtonClose
- OnClickButtonMinMax
- OnAnotherApplicationClose
- Rebound
- Minimize
- Maximize
- CreateInstanceId
- ProgramName
- SubwinOff
IniFileName
제어 상태를 로드/저장하기 위한 파일 이름을 설정합니다.
|
virtual string IniFileName() const
Return Value
컨트롤 상태를 로드/저장하기 위한 파일 이름.
Note
파일 이름에는 MQL5 프로그램이 실행되는 Expert Advisor/지표 및 작업 심볼의 이름이 포함됩니다.