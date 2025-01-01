문서화섹션
IniFileName

제어 상태를 로드/저장하기 위한 파일 이름을 설정합니다.

virtual string  IniFileName()  const 

Return Value

컨트롤 상태를 로드/저장하기 위한 파일 이름.

Note

파일 이름에는 MQL5 프로그램이 실행되는 Expert Advisor/지표 및 작업 심볼의 이름이 포함됩니다.