문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CAppDialogCreateCommon 

CreateCommon

공통 초기화 방법.

bool  CreateCommon(
   const long    chart,      // 차트 ID
   const string  name,       // 이름
   const int     subwin,     // 차트 하위창
   )

Parameters

chart

[in]  컨트롤이 생성되는 차트의 ID.

name

[in]  컨트롤의 고유 이름.

subwin

[in]  컨트롤이 생성되는 차트의 하위창.

Return Value

성공시 true, 아니면 false.