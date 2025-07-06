MACD divergency
- インディケータ
- Ivan Stefanov
- バージョン: 1.20
- アップデート済み: 22 12月 2025
このインジケーターは、価格の動きとMACDヒストグラムの間の強気および弱気のダイバージェンスを正確に識別します。使用する指数移動平均（EMA）の期間は、5（速い）、34（遅い）、および信号線の期間は5です。このインジケーターは、モメンタムが弱まるポイントを強調表示し、トレンドの反転の可能性を示唆します。
正しいダイバージェンスの識別ルール：
-
強気のダイバージェンスは、価格がより低い安値を形成し、MACDヒストグラムがゼロラインの上で同時により高い安値を形成する場合に有効です。
-
弱気のダイバージェンスは、価格がより高い高値を形成し、MACDヒストグラムがゼロラインの下で同時により低い高値を形成する場合に有効です。
-
ヒストグラムの極値と価格の極値がゼロラインの同じ側に一致していない場合、ダイバージェンス信号は無効となります。これは誤った信号を引き起こす可能性があります。
このアプローチは、MACDダイバージェンス分析を適用するための最も正確で信頼性の高い方法です。
インジケーターの特徴：
-
確認された強気および弱気のダイバージェンスを明確にマークします。
-
MACDダイバージェンス検証ルールに厳密に従い、信頼性を高めています。
-
追加情報：インジケーターはMetaTrader 5用のコンパイルされたEX5ファイルとして提供されます。外部ライブラリやDLLファイルは必要ありません。トレーダーには、このツールを全体的な取引戦略と組み合わせて使用することが推奨されます。ライブ取引を行う前に、デモ口座で十分にテストしてください。このインジケーターは利益を保証するものではなく、実際のMACDダイバージェンスを識別するための分析ツールとして機能します。
Very precise indicator, thanks! I would gladly pay something for the version with alerts and signals in buffers.
Update 23/12/2025:
Many thanks to Ivan for adding alerts and the subsequent lightning fast update with notifications. I'm giving 10 stars !