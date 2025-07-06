Transaction Speed MT5 Ivan Stefanov 5 (2) インディケータ

このインジケーターは、市場で 関心が示されたゾーン をハイライトし、その後に 注文の蓄積ゾーン を表示します。 これは、大規模な**板情報（オーダーブック）**のように機能します。 これは、 巨大な資金 のためのインジケーターです。その性能は卓越しています。 市場にどんな関心が存在していても、 必ず目に見えるようになります 。 （これは 完全に再設計され、自動化されたバージョン です。もはや手動分析は必要ありません。） トランザクションスピード（取引速度） は新しい概念のインジケーターで、市場で大口注文が どこに・いつ 集中しているかを示し、それに基づいたチャンスを提供します。 トレンドの変化を 非常に早い段階 で察知することができます。 FXでは「出来高」と呼ばれているものは誤解されています。実際には、これは 時間あたりの価格変動量 です。したがって、正しい名称は トランザクションスピード です。 考え方・行動・分析の仕方すべてが問われます。 分析パラダイムの転換は非常に重要です。 このインジケーターは、FXにおける出来高の考え方を 根本から再定義 し、論理的な形で正確に活用する、