Market Noise Ivan Butko インディケータ

Market Noise マーケットノイズは、価格チャート上の市場の局面を決定する指標であり、また、蓄積または分配局面が発生したときに、明確で滑らかなトレンドの動きとノイズの多い平坦な動きを区別します。 各フェーズは、独自のタイプの取引に適しています。トレンド追跡システムにはトレンド、積極的なシステムにはフラットです。 市場のノイズが始まったら、取引を終了することを決定できます。 同様に、またその逆も同様で、騒音が止んだらすぐに、積極的な取引システムをオフにする必要があります。 一方からもう一方に切り替えて、両方のタイプの取引戦略を取引することができます。 したがって、この指標は取引決定の分野で優れたアシスタントの役割を果たします。 すべての価格変動は、選択した期間の一般的な価格変動と、この期間内の価格変動の形でのノイズという 2 つの要素に分けることができます。 同時に、異なる期間の異なる市場では、ノイズ成分とトレンド成分の間の幅広い相互関係を示すことができます (図 1)。 価格変動のノイズレベルが高くなるほど、基礎的なトレンドの方向性と強さを識別することが難しくなります。 した