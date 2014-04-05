SMC Venom Model BPR MT5
- インディケータ
- Ivan Butko
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 20
SMC Venom Model BPR インジケーターは、スマート マネー (SMC) コンセプトで取引するトレーダー向けのプロフェッショナル ツールです。価格チャート上の 2 つの主要なパターンを自動的に識別します。
- FVG (フェアバリューギャップ) は、3 本のローソク足の組み合わせで、最初のローソク足と 3 番目のローソク足の間にギャップがあります。ボリュームサポートのないレベル間のゾーンを形成し、価格修正につながることがよくあります。
- BPR (バランス価格範囲) は、2 つの FVG パターンの組み合わせで、「ブリッジ」を形成します。これは、価格がボリュームアクティビティの少ない動きで動くときに、ブレイクアウトしてレベルに戻るゾーンで、ローソク足の間にギャップを作成します。
これらのパターンは、大規模な市場プレーヤーと一般参加者の相互作用が発生するチャート上のボリュームと価格動向の分析に基づいて、トレーダーが主要なサポート/レジスタンス レベル、ブレイクアウト ゾーン、エントリ ポイントを識別するのに役立ちます。
インジケーターは、長方形と矢印の形でパターンを視覚化し、柔軟なアラート設定もサポートします。
主な特徴:
- パターン表示モード: BPR パターン (強気と弱気) または FVG パターン (強気と弱気) の表示を選択します。
- チャート分析用にすべてのパターンを非表示にすることができます。
- バーの数でフィルター: BPR 構造内の FVG 間の最小/最大距離。
信号の追加の視覚化:
- 矢印は 9 種類 (標準、細い、フラクタルなど) から選択するか、Wingdings コードを手動で入力します。オプションでチャートに表を表示できます。
- スケーリング時に価格に対する色、サイズ、およびそれらの動的オフセットを設定します。
時間フィルター:
- インジケーターを指定された時間枠に制限します (たとえば、セッション内の取引の場合)。
柔軟な通知システム:
- アラート
- モバイル デバイスへのプッシュ通知。
- 電子メール通知。
- サウンド信号 (カスタマイズ可能なファイル、例: alert.wav)。
- メッセージ テキストのカスタマイズ (例: 「アップ信号」または「ダウン信号」)。
チャートとパフォーマンスの最適化:
- プロセッサの負荷を軽減するために、履歴チェック (BarsToCheck) を制限します。
- インジケーターを削除するときにチャートを自動的に消去します。これには、独自のオブジェクトのみを削除する、完全に消去する、またはそのままにするの 3 つのモードがあります。
普遍：
- このインジケーターは、任意の時間間隔および任意の通貨ペアでの使用に適しています。
BPR 取引戦略
SMC Venom Model BPRインジケーターをトレーディングシステムに追加して使用します
MT4用バージョン
