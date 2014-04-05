SMC Venom Model BPR MT5

SMC Venom Model BPR インジケーターは、スマート マネー (SMC) コンセプトで取引するトレーダー向けのプロフェッショナル ツールです。価格チャート上の 2 つの主要なパターンを自動的に識別します。

  • FVG (フェアバリューギャップ) は、3 本のローソク足の組み合わせで、最初のローソク足と 3 番目のローソク足の間にギャップがあります。ボリュームサポートのないレベル間のゾーンを形成し、価格修正につながることがよくあります。
  • BPR (バランス価格範囲) は、2 つの FVG パターンの組み合わせで、「ブリッジ」を形成します。これは、価格がボリュームアクティビティの少ない動きで動くときに、ブレイクアウトしてレベルに戻るゾーンで、ローソク足の間にギャップを作成します。

これらのパターンは、大規模な市場プレーヤーと一般参加者の相互作用が発生するチャート上のボリュームと価格動向の分析に基づいて、トレーダーが主要なサポート/レジスタンス レベル、ブレイクアウト ゾーン、エントリ ポイントを識別するのに役立ちます。

インジケーターは、長方形と矢印の形でパターンを視覚化し、柔軟なアラート設定もサポートします。


主な特徴:

  • パターン表示モード: BPR パターン (強気と弱気) または FVG パターン (強気と弱気) の表示を選択します。
  • チャート分析用にすべてのパターンを非表示にすることができます。
  • バーの数でフィルター: BPR 構造内の FVG 間の最小/最大距離。

信号の追加の視覚化:

  • 矢印は 9 種類 (標準、細い、フラクタルなど) から選択するか、Wingdings コードを手動で入力します。オプションでチャートに表を表示できます。
  • スケーリング時に価格に対する色、サイズ、およびそれらの動的オフセットを設定します。

時間フィルター:

  • インジケーターを指定された時間枠に制限します (たとえば、セッション内の取引の場合)。

柔軟な通知システム:

  • アラート
  • モバイル デバイスへのプッシュ通知。
  • 電子メール通知。
  • サウンド信号 (カスタマイズ可能なファイル、例: alert.wav)。
  • メッセージ テキストのカスタマイズ (例: 「アップ信号」または「ダウン信号」)。

チャートとパフォーマンスの最適化:

  • プロセッサの負荷を軽減するために、履歴チェック (BarsToCheck) を制限します。
  • インジケーターを削除するときにチャートを自動的に消去します。これには、独自のオブジェクトのみを削除する、完全に消去する、またはそのままにするの 3 つのモードがあります。

普遍：

  • このインジケーターは、任意の時間間隔および任意の通貨ペアでの使用に適しています。


BPR 取引戦略


SMC Venom Model BPRインジケーターをトレーディングシステムに追加して使用します

MT4用バージョン

マーケットにある私の他の製品も試してみてください https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller


✅インジケーターが気に入った場合は、評価してレビューを残してください。私にとって非常に重要です。

取引で大儲け！

作者のその他のプロダクト
Fractals Dynamic
Ivan Butko
5 (1)
インディケータ
Fractals Dynamic Fractals Dynamic  –  これで、フラクタルダイナミックインジケーターに基づく、またはそれに基づくすべての取引戦略に追加のシグナルが表示されます。  さらに、フラクタルはサポートレベルと抵抗レベルとして機能することができます。 そして、いくつかの取引戦略では、流動性レベルを示しています。 この目的のために、このバージョンのマルチフラクタルおよびマルチフレームインジケータ MultiFractal Levels でレベルが導入されました。 あなたは、この指標は、より有益な視覚的かつ任意の価格チャート上のあなたの取引のアシスタントとして有用であることがわかります。 あなたの取引システムへの追加として Fractals Dynamic 指標を使用してください また、市場で私の他の製品を試してみてください https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller インジケーターが気に入った場合は、評価してレビューを残してください。私にとって非常に重要です。 取引で大儲け！
FREE
Fractals Dynamic MT4
Ivan Butko
5 (2)
インディケータ
Fractals Dynamic Fractals Dynamic  –  これで、フラクタルダイナミックインジケーターに基づく、またはそれに基づくすべての取引戦略に追加のシグナルが表示されます。  さらに、フラクタルはサポートレベルと抵抗レベルとして機能することができます。 そして、いくつかの取引戦略では、流動性レベルを示しています。 この目的のために、このバージョンのマルチフラクタルおよびマルチフレームインジケータ MultiFractal Levels でレベルが導入されました。 あなたは、この指標は、より有益な視覚的かつ任意の価格チャート上のあなたの取引のアシスタントとして有用であることがわかります。 あなたの取引システムへの追加として   Fractals Dynamic   指標を使用してください また、市場で私の他の製品を試してみてください https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller インジケーターが気に入った場合は、評価してレビューを残してください。私にとって非常に重要です。 取引で大儲け！
FREE
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
インディケータ
前バージョンのインジケーターの発展 ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - ポイント、レベル、および異なるアラートロジックに関する情報が追加された改良版標準ZigZagインジケーター 一般的な改善点: MetaTrader 5用のコード適応 グラフィックオブジェクトでの作業の最適化 新機能: 極値における水平レベル レベルタイプの選択：水平/光線/セグメント 流動性レベルフィルター（価格によるブレイクなし） ブレイク用バッファ：偽ブレイクに対する感度設定 ラベル設定と機能：数量、外観、古いラベルの削除 構造ブレイクアラート（BoS） 動きの性質変更アラート（ChoCH） 最適化: 極値更新ロジックの修正 新しいオブジェクトの動的更新 バー出現時の負荷低減 ラベルの中央管理システム 修正点: 配列の境界超えの修正 ラベルの正しい配置 重複するパラメーターの削除 ZigZag WaveSizeインジケーターをトレーディングシステムの補助として使用してください   マーケットで私の他の製品もお試しください  https://www.mql5.com/
FREE
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
インディケータ
SMC Venom Model BPR インジケーターは、スマート マネー (SMC) コンセプトで取引するトレーダー向けのプロフェッショナル ツールです。価格チャート上の 2 つの主要なパターンを自動的に識別します。 FVG   (フェアバリューギャップ) は、3 本のローソク足の組み合わせで、最初のローソク足と 3 番目のローソク足の間にギャップがあります。ボリュームサポートのないレベル間のゾーンを形成し、価格修正につながることがよくあります。 BPR   (バランス価格範囲) は、2 つの FVG パターンの組み合わせで、「ブリッジ」を形成します。これは、価格がボリュームアクティビティの少ない動きで動くときに、ブレイクアウトしてレベルに戻るゾーンで、ローソク足の間にギャップを作成します。 これらのパターンは、大規模な市場プレーヤーと一般参加者の相互作用が発生するチャート上のボリュームと価格動向の分析に基づいて、トレーダーが主要なサポート/レジスタンス レベル、ブレイクアウト ゾーン、エントリ ポイントを識別するのに役立ちます。 インジケーターは、長方形と矢印の形でパターンを視
TimeBar
Ivan Butko
5 (1)
ユーティリティ
TimeBar TimeBar は、バーが閉じるまでの残り時間、バーが開いてからの経過時間と現在時刻を表示するシンプルな情報インジケーターです。 見やすくするために、グラフの左上隅にコメントの形で表示する方法と、グラフィック オブジェクトの形で表示する 2 種類の表示モードが追加されました。 利点 フォントの選択 フォントサイズ。 どれでも設定できます。 コメントすると小さすぎるので オブジェクトを移動できます。 マウスをダブルクリックして任意の時間を選択し、チャート上の任意の場所に移動すると、通常どおり更新され続けます 視覚的な警告。 現在のバーが閉じるまでの指定秒数を設定でき、その秒数に達すると、設定で指定した警告色に変わります 設定 表示する時間を選択します 各時刻の色 (グラフィック オブジェクトの場合) バーがまもなく閉店することを通知するアラート 取引システムへの追加として TimeBar インジケーターを使用する 市場にある他の製品もお試しください  https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller
FREE
ZigZag WaveSize MT4
Ivan Butko
4.75 (4)
インディケータ
ZigZag WaveSize - ポイント単位の波長に関する情報を追加した、修正された標準 ZigZag インジケーターです。 特徴: 最適化されたオンライン構築ロジック: ラベルは各ティックで最初から再描画されるのではなく、メインの計算と並行して動作し、ZigZag が新しい線を描画したり更新したりするときに最後のラベルのみを描画します。 ポイント計算の別のモードを追加しました: 設定で指定されたポイント数を超えるとラインが構築されます: 手動と自動 (微調整用の係数を使用した ATR による) 最新のものから始めて、任意の数のジグザグ線を色と太さで強調表示するトレンドラインを追加しました。 2 つのカラー レンダリング モードを追加しました: 1) 標準 (上向きの線 - 1 色、下向きの線 - 別の色)。 2) 構造的（上昇または下降の両極端が同時に存在する典型的なトレンド - 1 色） 2 つのアラート モードを追加しました: 1) 新しいジグザグ ラインの出現。 2) 現在のジグザグラインによる最後の極値の突破 平均線サイズとその中央値の値を追加しました。どちらもオプシ
FREE
TimeBar MT4
Ivan Butko
ユーティリティ
TimeBar TimeBar は、バーが閉じるまでの残り時間、バーが開いてからの経過時間と現在時刻を表示するシンプルな情報インジケーターです。 見やすくするために、グラフの左上隅にコメントの形で表示する方法と、グラフィック オブジェクトの形で表示する 2 種類の表示モードが追加されました。 利点 フォントの選択 フォントサイズ。 どれでも設定できます。 コメントすると小さすぎるので オブジェクトを移動できます。 マウスをダブルクリックして任意の時間を選択し、チャート上の任意の場所に移動すると、通常どおり更新され続けます 視覚的な警告。 現在のバーが閉じるまでの指定秒数を設定でき、その秒数に達すると、設定で指定した警告色に変わります 設定 表示する時間を選択します 各時刻の色 (グラフィック オブジェクトの場合) バーがまもなく閉店することを通知するアラート 取引システムへの追加として TimeBar インジケーターを使用する 市場にある他の製品もお試しください  https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller
FREE
Market Noise MT4
Ivan Butko
インディケータ
Market Noise マーケットノイズは、価格チャート上の市場の局面を決定する指標であり、また、蓄積または分配局面が発生したときに、明確で滑らかなトレンドの動きとノイズの多い平坦な動きを区別します。 各フェーズは、独自のタイプの取引に適しています。トレンド追跡システムにはトレンド、積極的なシステムにはフラットです。 市場のノイズが始まったら、取引を終了することを決定できます。 同様に、またその逆も同様で、騒音が止んだらすぐに、積極的な取引システムをオフにする必要があります。 一方からもう一方に切り替えて、両方のタイプの取引戦略を取引することができます。 したがって、この指標は取引決定の分野で優れたアシスタントの役割を果たします。 すべての価格変動は、選択した期間の一般的な価格変動と、この期間内の価格変動の形でのノイズという 2 つの要素に分けることができます。 同時に、異なる期間の異なる市場では、ノイズ成分とトレンド成分の間の幅広い相互関係を示すことができます (図 1)。 価格変動のノイズレベルが高くなるほど、基礎的なトレンドの方向性と強さを識別することが難しくなります。 した
MinMax Levels
Ivan Butko
インディケータ
MinMax Levels  –  は、重要な取引期間 (日、週、月) の最高値、最低値、始値レベルを示す指標です。 各外国為替市場参加者は、取引システムのレベルを使用します。 それらは、トランザクションを行うための主なシグナルであることも、分析ツールとして機能する追加のシグナルであることもできます。  この指標では、大規模な市場参加者の主要な取引期間であるため、日、週、月が重要な期間として選択されました。 ご存知のとおり、価格はレベルからレベルへと移動するため、重要なレベルに対する価格の位置を把握しておくと、取引の意思決定を行う際に有利になります。  また、便宜上、両方のレベル自体を有効または無効にするためのボタンが追加されており、ボタンを折りたたんで価格チャートの作業ウィンドウのスペースを空けることができます。  各外国為替市場参加者は、取引システムのレベルを使用します。 それらは、トランザクションを行うための主なシグナルであることも、分析ツールとして機能する追加のシグナルであることもできます。  この指標では、大規模な市場参加者の主要な取引期間であるため、日、週、月が重要な
SMC Larry Williams Structure MT4
Ivan Butko
インディケータ
SMC ラリー・ウィリアムズ構造は、有名トレーダーのラリー・ウィリアムズのベストセラー「短期取引の長期秘密」の手法を使用して最も重要なスイングポイントを構築および接続する価格チャート構造を分析するためのインジケーターです。これにより、市場構造を適応させ、スマートマネーコンセプトを使用して大規模な参加者の関心領域を分析するための強固な基盤が作成されます。 スイング構築の基礎は単純かつ明確なロジックにあり、連続する3つのバーの中央のバーが近隣より明確な高値または安値となる局所的な極値を捉えます。ラリー・ウィリアムズの手法の特徴は、ビル・ウィリアムズの古典的なフラクタルとは異なり、追加ルールがあることです。もし中央のローソク足が局所的な高値を形成し（そのHighが隣接足のHighより高い場合）、そのLowも隣接足のLowより高くなければならず、反対側に「底」が形成されます。同様に局所的な安値は、中央足のLowが隣足のLowより低く、Highが隣足のHighより高いことです。これにより重要なスイングをより明確かつ一義的に特定し、誤ったシグナルを減らし、構造の信頼性を高めます。 特に内側足（in
Palantir
Ivan Butko
インディケータ
Palantir インジケーターは、設定でユーザーが指定したポイント数によって価格の反転を予測します。 関心のあるトレンドのサイズを選択すると、インジケーターは価格が最も近い極値から指定されたポイント数だけ反対方向に移動する確率を予測します。 インジケーターの操作は、過去の傾向の統計的計算に基づいています。 Palantir は、設定で指定されたサイズで履歴の傾向を分析し、統計を収集し、それらに基づいて結果を生成します。 たとえば、トレンド サイズを 500 ピップスに設定するとします。 このインジケーターは、修正が 500 ピップスを超えなかったトレンドを分析します。 次に、最新（現在）のトレンドと過去のトレンドを比較し、現在のトレンドが歴史の中でどのような位置を占めているかを示します。 指標の読み取り値が 50% を超える場合は、現在のトレンドが過去のトレンドの半分よりも大きいことを示し、その逆も同様です。 さらに、50% レベルは中央値であり、この付近でトレンドの反転が最も頻繁に発生します。 70/80/90% 以上の測定値も、高いトレンドの強さを示します。 最新の 300
MultiFractal
Ivan Butko
インディケータ
MultiFractal は、ビル ウィリアムズ フラクタル インジケーターを修正したもので、高次フラクタルが追加されており、その差はサイズが 4 であり、時間枠を変更するのと同様です。 オリジナルのターミナルインジケーターに比べて次のような利点があります。 利便性 可視性 情報内容 このインジケーターは、作業中に別の時間枠に切り替える必要がないため便利です。 可視性 - 1 つのチャートで、小規模市場から中規模市場、および大規模市場の動きまでのチャートの構造を確認できます。 情報コンテンツ - グラフィックスに関するより多くの情報を視覚的に取得します。 これで、MultiFractal インジケーターに基づく、または MultiFractal インジケーターに基づくすべての取引戦略に追加のシグナルが含まれるようになります。 さらに、ご存知のとおり、フラクタルはサポート レベルとレジスタンス レベルとして機能します。 また、一部の取引戦略では、流動性レベルを表示します。 取引で大きな利益が得られることを願っています。
Market Noise
Ivan Butko
インディケータ
Market Noise マーケットノイズは、価格チャート上の市場の局面を決定する指標であり、また、蓄積または分配局面が発生したときに、明確で滑らかなトレンドの動きとノイズの多い平坦な動きを区別します。 各フェーズは、独自のタイプの取引に適しています。トレンド追跡システムにはトレンド、積極的なシステムにはフラットです。 市場のノイズが始まったら、取引を終了することを決定できます。 同様に、またその逆も同様で、騒音が止んだらすぐに、積極的な取引システムをオフにする必要があります。 一方からもう一方に切り替えて、両方のタイプの取引戦略を取引することができます。 したがって、この指標は取引決定の分野で優れたアシスタントの役割を果たします。 すべての価格変動は、選択した期間の一般的な価格変動と、この期間内の価格変動の形でのノイズという 2 つの要素に分けることができます。 同時に、異なる期間の異なる市場では、ノイズ成分とトレンド成分の間の幅広い相互関係を示すことができます (図 1)。 価格変動のノイズレベルが高くなるほど、基礎的なトレンドの方向性と強さを識別することが難しくなります。 した
Currency Strength Dynamic
Ivan Butko
インディケータ
Currency Strength Dynamic 通貨強さのダイナミックは通貨の強さを示す指標です。 通貨の強さは、通貨が含まれるほとんどまたはすべての通貨ペアのトレンドの方向を指します。 この指標は、MACD 指標と同様に、28 の最も人気のある通貨ペア (メジャー通貨ペアとマイナー通貨ペア) の移動平均間の差の測定値に基づいています。 利点 独自の振動計算法 特定の通貨の明細を無効または有効にするボタンの利用可能性 情報テーブル 2 種類のアラート: インジケーターのラインが交差したときと、ラインが指定されたレベルを交差したとき。 描画されるバーの数はオプションです。 各ポイントを詳しく見てみましょう。 独自の振動計算方法により、インジケーターが長時間最大値に留まらず、発散と収束のよく知られた効果と同様に、事前に最大値から抜け出すことができます。 この方法には、指定された計算期間と読み取り値をより滑らかにする平滑化レベルも含まれます。 計算には無駄な計算式や冗長な計算式が含まれないため、端末への負荷が軽減されます。 特定の通貨の行を無効または有効にするボタンがあることは、
MultiFractal Levels
Ivan Butko
インディケータ
MultiFractal Levels MultiFractal Levels – は、レベルを追加して修正された Bill Williams フラクタル インジケーターです。 フラクタルは、設定で許可されているすべての TF から構築されます。 レベルは、価格によってまだテストされていない最新のフラクタルにのみ基づいて構築されます。 オリジナルのターミナルインジケーターに比べて次のような利点があります。 利便性 可視性 有益性 最新レベル カスタマイズ可能なフラクタル カスタマイズ可能なレベル このインジケーターは、作業中に別の時間枠に切り替える必要がないため便利です。 可視性 - 1 つのチャートで、小規模市場から中規模市場、および大規模市場の動きまでのチャートの構造を確認できます。 情報コンテンツ - グラフィックスに関するより多くの情報を視覚的に取得します。 カスタム フラクタルは 2 つの側面から変更できます。左右のバーの数は設定で指定できます。 カスタマイズ可能なレベルは変更できます。極端値に従って描画するか、信号の影 (中央のローソク足) に従ってゾーンとして描
MinMax Levels MT5
Ivan Butko
インディケータ
MinMax Levels  –  は、重要な取引期間 (日、週、月) の最高値、最低値、始値レベルを示す指標です。 各外国為替市場参加者は、取引システムのレベルを使用します。 それらは、トランザクションを行うための主なシグナルであることも、分析ツールとして機能する追加のシグナルであることもできます。  この指標では、大規模な市場参加者の主要な取引期間であるため、日、週、月が重要な期間として選択されました。 ご存知のとおり、価格はレベルからレベルへと移動するため、重要なレベルに対する価格の位置を把握しておくと、取引の意思決定を行う際に有利になります。  また、便宜上、両方のレベル自体を有効または無効にするためのボタンが追加されており、ボタンを折りたたんで価格チャートの作業ウィンドウのスペースを空けることができます。  各外国為替市場参加者は、取引システムのレベルを使用します。 それらは、トランザクションを行うための主なシグナルであることも、分析ツールとして機能する追加のシグナルであることもできます。  この指標では、大規模な市場参加者の主要な取引期間であるため、日、週、月が重要な期
SMC Larry Williams Structure
Ivan Butko
インディケータ
SMC ラリー・ウィリアムズ構造は、有名トレーダーのラリー・ウィリアムズのベストセラー「短期取引の長期秘密」の手法を使用して最も重要なスイングポイントを構築および接続する価格チャート構造を分析するためのインジケーターです。これにより、市場構造を適応させ、スマートマネーコンセプトを使用して大規模な参加者の関心領域を分析するための強固な基盤が作成されます。 スイング構築の基礎は単純かつ明確なロジックにあり、連続する3つのバーの中央のバーが近隣より明確な高値または安値となる局所的な極値を捉えます。ラリー・ウィリアムズの手法の特徴は、ビル・ウィリアムズの古典的なフラクタルとは異なり、追加ルールがあることです。もし中央のローソク足が局所的な高値を形成し（そのHighが隣接足のHighより高い場合）、そのLowも隣接足のLowより高くなければならず、反対側に「底」が形成されます。同様に局所的な安値は、中央足のLowが隣足のLowより低く、Highが隣足のHighより高いことです。これにより重要なスイングをより明確かつ一義的に特定し、誤ったシグナルを減らし、構造の信頼性を高めます。 特に内側足（in
