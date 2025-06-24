Naturu

5

「Naturu（ナチュル）」は自然の対称性をアルゴリズムとして用いる手動インジケーターです。
シンプルな戦略と隠された知恵でマーケットを制覇しましょう！

インジケーターを読み込むと、上側（Top）と下側（Bottom）の2本のラインが表示されます。
ラインを一度クリックするとアクティブ化され、移動させたいローソク足をクリックするだけでその位置に移動できます。

高値ポイントと安値ポイントを設定すると、インジケーターが自動的に以下を計算します：

  • マゼンタのゾーン：ブル（買い勢）とベア（売り勢）の関心が最も接近する、サポート／レジスタンスになりやすいエリア

  • グレーのゾーン：次に注目されるエリア

  • アクア色のライン：ブルの価格目標

  • ゴールド色のライン：ベアの価格目標

手動インジケーターは完全なコントロールと柔軟性を提供し、リアルタイムの相場状況や個人の直感に応じてラインを調整できます。
価格の動きを自ら深く分析することで、サポートやレジスタンス、チャートパターンの形成を本質的に理解できます。
人間の判断を活かすことで、自動システムが誤認しがちなノイズを除去し、誤シグナルを減らします。
また、自分で各レベルを設定するため、重要ニュースや急激な相場変動にもコード更新を待たずに即座に対応可能です。

シンプルなゲームの裏に潜む神聖なる力！

レビュー 1
Mase
1729
Mase 2025.10.24 05:52 
 

complements my trading approach in a meaningful way, highly recommend it!

