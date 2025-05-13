Transaction Speed MT5

5

このインジケーターは、市場で関心が示されたゾーンをハイライトし、その後に注文の蓄積ゾーンを表示します。
これは、大規模な**板情報（オーダーブック）**のように機能します。
これは、巨大な資金のためのインジケーターです。その性能は卓越しています。
市場にどんな関心が存在していても、必ず目に見えるようになります

（これは完全に再設計され、自動化されたバージョンです。もはや手動分析は必要ありません。）
トランザクションスピード（取引速度）は新しい概念のインジケーターで、市場で大口注文がどこに・いつ集中しているかを示し、それに基づいたチャンスを提供します。
トレンドの変化を非常に早い段階で察知することができます。
FXでは「出来高」と呼ばれているものは誤解されています。実際には、これは時間あたりの価格変動量です。したがって、正しい名称はトランザクションスピードです。
考え方・行動・分析の仕方すべてが問われます。分析パラダイムの転換は非常に重要です。
このインジケーターは、FXにおける出来高の考え方を根本から再定義し、論理的な形で正確に活用する、ユニークで精密なツールです。

使い方：

初期設定ではインジケーターは自動モードになっており、どの時間足でも単独で機能します。
手動モードに切り替えたい場合は、Auto / Manual Mode ボタンをクリックしてください。

手動モードでは、すべての計算が 2025年1月1日 から始まります。
この日付は自由に変更可能で、異なる分析結果を確認できます。
最適な分析期間は4〜6ヶ月で、複数の市場サイクルをカバーできるため、より信頼性の高い結果が得られます。
期間が長ければ長いほど、検出されるゾーンは少なくなります。

市場が明確な関心を示したエリアは、紫色の長方形で表示されます。
その後に、注文蓄積ゾーンが表示されます。

  • 市場がこのゾーンを上にブレイクした場合、上昇トレンドとなり、ゾーンは緑色に変わります。

  • 市場がゾーンを下にブレイクした場合、下降トレンドとなり、ゾーンは赤色になります。

ゾーンの外で完全に終値を付け、境界線に触れていないローソク足は、本当のブレイクアウトと見なされます。

ローソク足が完全に注文蓄積ゾーンの外に形成された場合、それはブレイクアウトのシグナルであり、市場の方向性を示します。
トレンドは、反対方向へのブレイクアウトが発生するか、新たな関心ゾーンが出現するまで継続されます

「ゾーンからゾーンへ」取引することが可能です。

例1：
蓄積ゾーンがブレイクされたら、市場の方向にポジションを取ります。

例2：
4時間足で上昇のブレイクアウトが起き、市場が上昇。その後、1時間足で新しいゾーンが出現。
ポジションをクローズし、その1時間ゾーンが次の方向を示すのを待つことができます。

例3：
ゾーン内にいる場合、ゾーン上部から売り、下部から買うことができますが、ブレイクアウトが発生するまではレンジ取引になります。
これはリスクの高い方法です。
絶対にインジケーターに逆らって取引しないこと！決して！

ゾーンが両方向にブレイクされた場合は、**高ボラティリティアラート（High Volatility Alert）**のシグナルが発生します。

これらは資金の足跡です。
そしてこれは目では見えません。なぜなら、私たちはティックボリュームしか見ていないからです。これはFX市場最大の誤解の一つです。
このトランザクションスピードインジケーターは、ティックボリュームを実際の市場活動へと変換します。

これは本格的な分析のための非常に高度なツールです。

推奨設定：

  • 通貨ペア：ティックボリュームが多い主要通貨のみ（EUR/USD、USD/JPY、GBP/USDなど）

  • 時間足：すべての時間足に対応

  • 最低入金額：制限なし

  • 口座タイプ：制限なし

  • ブローカー：制限なし（取引量の多い大手ブローカーが推奨）

純粋な科学です。


レビュー 2
Max2233
498
Max2233 2025.07.08 10:33 
 

I would like to compliment this work of art composed by IVAN, a very precise indicator and in combination with his other jewels created by him, trading has simply become simpler and more intuitive. A round of applause to IVAN.

Mase
1729
Mase 2025.05.29 14:17 
 

Simply perfect! In combination with Ivan's other technical indicators, it is a powerful tool. Warning: highly addictive, as the indicators bring so much joy and success. Highly recommended.

このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
インディケータ
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
インディケータ
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
インディケータ
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
インディケータ
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
インディケータ
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Divergence In Chaos Environment
Arief
インディケータ
無料の AUX インジケーターと EA サポ   直接ダウンロード — ここをクリック [ D.I.C.E ] The DICE Indicator Divergence in Chaos Environment は、エリオット波動理論とトレーディングカオス手法を組み合わせて使用するトレーダーのために設計された MT5 専用ツールです。価格変動の中の隠れたおよび通常のダイバージェンスを検出し、ビル・ウィリアムズが説明したカオス市場環境と同期します。 主な特徴 エリオット波動に対応したダイバージェンス検出：波動構造と調和した強気・弱気ダイバージェンスを識別。 カオス手法の統合：AO（オーサムオシレーター）と市場構造に整合。 マルチタイムフレームスキャン：異なる時間枠でダイバージェンスを分析し、トレンドの転換を確認。 視覚的アラートとオブジェクト：チャート上の矢印、ライン、マーカーで即座に識別。 市場適応読解：カオス的状況に自動適応し、ノイズを除去して有効なセットアップを維持。 ブレイクプルバックエントリー手法：シンプルなフィボナッチリトレースメントとピボットポイントを使用。 利点 ダイ
MT5 Forecast System
Peter Maggen
インディケータ
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link to EURUSD Only Free Version -->  https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, This is a traditional GANN & FIBONACCI strategy based on detection of an impulsive move in the opposite direction. This is called a Breakout. At the moment of Breakout, the indicator draw
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
インディケータ
FRONTIER PIVOTS - Geometric Levels Indicator This indicator plots support and resistance levels/ranges on the chart using mathematical calculations. It helps traders identify potential price reaction zones based on geometric patterns. Main Features: Automatically calculates and displays key price levels Plots both support and resistance lines Uses daily price data for level calculation Clean visual presentation with different colors for different level types No repainting - levels remain static
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
インディケータ
Hello I Want to introduce The Forex Buy Sell Arrow Premium MT5 i recently release this premium indicator! its 1000% Non Repaint Indicator, It Work Perfectly Well,, i tested it day by day, Just mind blowing Result,  Including Powerful trend Algorithm! How It Work? well, it work market trend formula, when trend Bullish Or when trend Bearish,  Recommend Timeframe M30, H1 it work all timeframe, and all currency pair, 100% non repaint, How to take signal From Forex Buy Sell Arrow Premium Ind
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
インディケータ
A tool for on-chart strategy backtesting and performance analysis. A utility for developing, debugging, and testing custom trading ideas and indicator functions. An indicator designed to quickly test trading concepts and visualize the effectiveness of different input parameters. An all-in-one sandbox for testing everything from simple crossovers to complex, multi-condition trading systems.
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
インディケータ
BigPlayerRange — MT5向け最強インジケーター BigPlayerRange は、MetaTrader 5 で日経ミニやドル先物などの取引において、 最も効果的なインジケーター と評価されています。大口投資家（機関投資家）の行動を可視化し、高精度なテクニカル分析を可能にします。 どのように機能するのか？ BigPlayerRangeは、買い圧力ゾーン（緑ライン）と売り圧力ゾーン（赤ライン）を描画し、価格がその範囲を超えるとトレンド方向への動きを示唆します。 緑のライン上で終値： 買いの勢いが強く、上昇トレンドの可能性。 赤のライン下で終値： 売り圧力が優勢で、下落が予想される。 範囲内での価格： レンジ相場でブレイクを待つ段階。 主なメリット： 機関投資家ゾーンの検出： 大口のエントリーポイントを視覚化。 自動ターゲット計算： 利確ポイントを戦略的に設定。 プルバックの可能性分析： リスク管理に役立つ情報提供。 推奨の使い方： Imbalance DOM Pro と併用してゾーンブレイクを確認。 SwingVolum
Meravith MT5
Ivan Stefanov
インディケータ
インジケーターは任意のポイントから出来高を分析し、その出来高に対する市場のエグゾースト（疲労）レベルを計算します。 Meravith の主なライン: 強気出来高エグゾーストライン – 目標として機能します。 弱気出来高エグゾーストライン – 目標として機能します。 トレンドライン – 市場のトレンドを示します。市場が強気か弱気かに応じて色が変化し、トレンドサポートとして機能します。 使い方: 紫色の縦線をダブルクリックし、希望の位置に移動してください。 トレンドや調整など、あらゆるものを分析できます。インジケーターを市場の上部、下部、または重要と考える任意のポイントに移動します。良い方法は、市場がエグゾーストラインの間に位置するように Meravith を設定することです。こうすることで、追跡できる明確な目標を持つことができます。 初期のエグゾーストラインがブレイクされた場合、新しいエグゾーストラインが出現し、追加の取引可能なチャネルが形成されます。 エグゾーストに到達した後は、インジケーターの位置を変更するか、別の時間枠に切り替えて新しいエグゾーストレベルを特定できます。 トレンドラ
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
インディケータ
VTrende Pro - MTF indicator for trend trading with a display panel for MT5 *** Videos can be translated into any language using subtitles (video language - Russian) Although the signals of the VTrende Pro indicator can be used as signals of a full-fledged trading system, it is recommended to use them in conjunction with the Bill Williams TS. VTrende Pro is an extended version of the VTrende indicator. Difference between Pro version and VTrende: - Time zones - Signal V - signal 1-2 waves -    S
Enigma 112
issam rahhal sabour
インディケータ
Enigma 112 Indicator - User Manual Enigma 112 Indicator Complete User Manual - Ultimate Trading Solution Introduction The Enigma 112 is a comprehensive multi-timeframe trading indicator that combines advanced technical analysis concepts including Tesla 3-6-9 Gates, Huddleston Theory, PO3 Dealing Ranges, and sophisticated risk management systems. Tesla 3-6-9 Gates Based on Nikola Tesla's vortex mathematics for precise support and resistance levels Huddleston Theory Volume-based market
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
インディケータ
The Expert Advisor and the video are attached in the Discussion tab . The robot applies only one order and strictly follows the signals to evaluate the indicator efficiency. Pan PrizMA CD Phase is an option based on the Pan PrizMA indicator. Details (in Russian). Averaging by a quadric-quartic polynomial increases the smoothness of lines, adds momentum and rhythm. Extrapolation by the sinusoid function near a constant allows adjusting the delay or lead of signals. The value of the phase - wave s
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
インディケータ
Классификатор силы тренда. Показания на истории не меняет. Изменяется классификация только незакрытого бара. По идее подобен полной системе ASCTrend, сигнальный модуль которой, точнее его аппроксимация в несколько "урезанном" виде, есть в свободном доступе, а также в терминале как сигнальный индикатор SilverTrend . Точной копией системы ASCTrend не является. Работает на всех инструментах и всех временных диапазонах. Индикатор использует несколько некоррелируемых между собой алгоритмов для класси
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
インディケータ
FFx Universal Strength Meter PRO is more than a basic strength meter. Instead of limiting the calculation to price, it can be based on any of the 19 integrated strength modes + 9 timeframes. With the FFx USM, you are able to define any period for any combination of timeframes. For example, you can set the dashboard for the last 10 candles for M15-H1-H4… Full flexibility! Very easy to interpret... It gives a great idea about which currency is weak and which is strong, so you can find the best pai
FFx Universal MTF Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
インディケータ
The FFx Universal MTF alerter shows on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the chosen indicator. 9 indicators mode (MACD-RSI-Stochastic-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Each can be applied multiple times on the same chart with different settings. Very easy to interpret. Confirm your BUY entries when most of the timeframes are showing green color. And confirm your SELL entries when most of the timeframes are showing red color. 2 Alert Options : input to s
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
インディケータ
The FFx Watcher PRO is a dashboard displaying on a single chart the current direction of up to 15 standard indicators and up to 21 timeframes. It has 2 different modes: Watcher mode: Multi Indicators User is able to select up to 15 indicators to be displayed User is able to select up to 21 timeframes to be displayed Watcher mode: Multi Pairs User is able to select any number of pairs/symbols User is able to select up to 21 timeframes to be displayed This mode uses one of the standard indicators
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
インディケータ
FFx Patterns Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss .... for any of the selected patterns (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Below are the different options available: Multiple instances can be applied on the same chart to monitor different patterns Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs -
FFx Basket Scanner MT5
Eric Venturi-Bloxs
インディケータ
MetaTrader 4 version available here : https://www.mql5.com/en/market/product/24881 FFx Basket Scanner is a global tool scanning all pairs and all timeframes over up to five indicators among the 16 available. You will clearly see which currencies to avoid trading and which ones to focus on. Once a currency goes into an extreme zone (e.g. 20/80%), you can trade the whole basket with great confidence. Another way to use it is to look at two currencies (weak vs strong) to find the best single pairs
FFx Pivot SR Suite Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
インディケータ
MetaTrader 4 version available here: https://www.mql5.com/en/market/product/25793 FFx Pivot SR Suite PRO is a complete suite for support and resistance levels. Support and Resistance are the most used levels in all kinds of trading. Can be used to find reversal trend, to set targets and stop, etc. The indicator is fully flexible directly from the chart 4 periods to choose for the calculation: 4Hours, Daily, Weekly and Monthly 4 formulas to choose for the calculation: Classic, Camarilla, Fibonac
Pendiente de Precio
Cesar Juan Flores Navarro
インディケータ
Indicador en base a la pendiente de la linea de precio, dibuja una línea de color cuando sube a base de los precios que previamente has sido procesados o linealizados, y cuando baja la pendiente la linea linealizada toma otro color. En este caso se a considerado 6 lineas de diferentes procesos desde pendientes largas hacia las cortas, observándose que cuando coincidan las pendientes se produce un máximo o mínimo, lo que a simple vista nos permitirá hacer una COMPRA O VENTA.
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
インディケータ
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Coefficient Of Determination
Dmytro Nabatov
インディケータ
Индикатор Coefficient Of Determination (COD) представляет собой значение коэффициента детерминации или квадрат коэффициента корреляции между зависимой переменной — ценой и объясняющей переменной — тиковым объемом. Что это дает нам на практике? COD отлично распознает кульминацию трендовых движений, что позволяет подбирать оптимальные точки и ловить развороты рынка. Как использовать индикатор: Наиболее популярная торговая стратегия строится совместно с трендовым индикатором Moving Average (MA), пе
Fibonacci Multiple 12
Cesar Juan Flores Navarro
インディケータ
Fibonacci Múltiple 12, utiliza la serie fibonacci plasmado en el indicador fibonacci, aumentadolo 12 veces según su secuencia. El indicador fibonacci normalmente muestra una vez, el presente indicador se mostrara 12 veces empezando el numero que le indique siguiendo la secuencia. Se puede utilizar para ver la tendencia en periodos cortos y largos, de minutos a meses, solo aumentado el numero MULTIPLICA.
High Low Prediction
ANNA SHCHERBINA
インディケータ
Recommended TimeFrame >= H1. 100% Non Repainted at any moment.  Use it carefully, only with Trend Direction. Trading Usage: 2 Variants: as Range System or as BreakOut System (Both Only With Trend Direction)::: (Always use StopLoss for minimise Risk); [1] as Range System: (Recommended) in UP TREND:  - BUY in Blue Line , then if price goes down by 50 points (on H1) open Second BUY.   Close in any Profit you wish: TrailingStop(45 points) or Close when Price touches upper Gold Line. in DOWN TREND
Linea Horizontal Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
インディケータ
En base a cálculos matemáticos de determino una linea Horizontal que cruza a todas las señales de trading, mostrando los máximos y mínimos. La linea horizontal parte en dos las subidas y bajadas de las señales de trading, de tan manera que es fácil identificar los máximos y mínimos, y es inteligente por que es sensible a las subidas y bajadas, afín de no quedarse en un solo lado por siempre, trabaja excelentemente con otros indicadores suavizadores ya que les garantiza que en un intervalo de tie
Spike Detector
Tete Adate Adjete
インディケータ
this indicator is a Spike detector indicator, it is specially designed to trade Boom 1000, Boom 500, Crash 1000 and Crash 500 We recommend using it on Deriv Boom and Crash indices only Its setting is intuitive, familiar, easy to use it has notification functions; audible notifications and push notifications. this tool is simple to use, easy to handle This update is based on different strategies for spikes
AutoSignals Trend Panel
Danilo Maia Siqueira
インディケータ
インジケーターは、各チャート時間の6つの信号に基づいて、同じ資産の5つの異なるチャート時間のトレンドを追跡します。 指標の主な目的は、それが置かれた金融資産の大多数の傾向を示すことです。 システムは数回のグラフィカルな時間で傾向の情報を送信します。これにより、ユーザーは資産の動きの広い視野を持つことができます。このタイプのツールは、オペレーターが注文を実行するのを支援することで、ユーザーのヒット率を高めます トレンドを支持して。 Injikētā wa, kaku chāto jikan no muttsu no shingō nimotozuite, onaji shisan no itsutsu no kotonaru chāto jikan no torendo o tsuiseki shimasu. Shihyō no omona mokuteki wa, sore ga oka reta kin'yū shisan no dai tasū no keikō o shimesu kotodesu. Shisutemu wa sū-kai no gurafikaruna ji
作者のその他のプロダクト
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
インディケータ
Meravith Autoは、Meravithトレーディングシステムの自動化バージョンです。 このインジケーターは、色が変化するトレンドラインで構成されています。強気のときは緑色、弱気のときは赤色になります。これはトレンドのサポートラインです。強気の出来高と弱気の出来高が等しくなる流動性ライン。三重の強気デビエーションライン。三重の弱気デビエーションライン。大きな出来高を示す紫色と青色のドット。紫色のドットは平均出来高より2つのデビエーション分大きい出来高を示し、青色のドットは2つのデビエーションを示します。 使い方は？ 強気のトレンドラインと、トレンドラインの上にある流動性は強気トレンドを示します。市場は上昇すると予想されます。ロングポジションを開きます。 弱気のトレンドラインと、トレンドラインの下にある流動性は弱気トレンドを示します。市場は下落すると予想されます。ショートポジションを開きます。 他のインジケーターと自由に組み合わせて使用できます。 どの通貨ペア、どの時間足でも使用できます。 ブローカーが提示する出来高の違いにより、結果が異なる場合があります。 出来高が多いため、大
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
インディケータ
このインジケーターは、各ポイントのボリュームを分析し、そのボリュームに対する市場の疲労レベルを計算します。 インジケーターは3本のラインで構成されています： 強気のボリューム疲労ライン 弱気のボリューム疲労ライン 市場のトレンドを示すライン。このラインは、市場が強気か弱気かに応じて色が変わります。 任意の開始点から市場を分析できます。一度ボリューム疲労ラインに達したら、次の分析を開始するための新しいポイントを設定してください。 トレンドや修正を分析できます。良いアプローチは、トレンドラインに達したときや、トップやボトムがヒットしたときにインジケーターを移動させることです。 トレンドラインとボリューム疲労ラインの距離が大きいほど、その方向のボリュームは大きくなります。 トレンドラインはオーダーを開く場所として使用でき、疲労ラインは利益を取るために使用されます。 このシステムは非常にユニークですが、非常に直感的でもあります。 市場には同様の製品はありません。 使用に制限はありません。すべての市場およびすべての時間枠で適用できます。 重要：MetaTrader4のテスターで確認する際は、紫色
Meravith AUTO MT4
Ivan Stefanov
インディケータ
Meravith Autoは、Meravithトレーディングシステムの自動化バージョンです。 このインジケーターは、色が変化するトレンドラインで構成されています。強気のときは緑色、弱気のときは赤色になります。これはトレンドのサポートラインです。強気の出来高と弱気の出来高が等しくなる流動性ライン。三重の強気デビエーションライン。三重の弱気デビエーションライン。大きな出来高を示す紫色と青色のドット。紫色のドットは平均出来高より2つのデビエーション分大きい出来高を示し、青色のドットは2つのデビエーションを示します。 使い方は？ 強気のトレンドラインと、トレンドラインの上にある流動性は強気トレンドを示します。市場は上昇すると予想されます。ロングポジションを開きます。 弱気のトレンドラインと、トレンドラインの下にある流動性は弱気トレンドを示します。市場は下落すると予想されます。ショートポジションを開きます。 他のインジケーターと自由に組み合わせて使用できます。 どの通貨ペア、どの時間足でも使用できます。 ブローカーが提示する出来高の違いにより、結果が異なる場合があります。 出来高が多いため、大手
MACD divergency
Ivan Stefanov
5 (2)
インディケータ
このインジケーターは、価格の動きとMACDヒストグラムの間の強気および弱気のダイバージェンスを正確に識別します。使用する指数移動平均（EMA）の期間は、5（速い）、34（遅い）、および信号線の期間は5です。このインジケーターは、モメンタムが弱まるポイントを強調表示し、トレンドの反転の可能性を示唆します。 正しいダイバージェンスの識別ルール： 強気のダイバージェンスは、価格がより低い安値を形成し、MACDヒストグラムがゼロラインの上で同時により高い安値を形成する場合に有効です。 弱気のダイバージェンスは、価格がより高い高値を形成し、MACDヒストグラムがゼロラインの下で同時により低い高値を形成する場合に有効です。 ヒストグラムの極値と価格の極値がゼロラインの同じ側に一致していない場合、ダイバージェンス信号は無効となります。これは誤った信号を引き起こす可能性があります。 このアプローチは、MACDダイバージェンス分析を適用するための最も正確で信頼性の高い方法です。 インジケーターの特徴： 確認された強気および弱気のダイバージェンスを明確にマークします。 MACDダイバージェンス検証ルール
FREE
Naturu
Ivan Stefanov
5 (1)
インディケータ
「Naturu（ナチュル）」は自然の対称性をアルゴリズムとして用いる手動インジケーターです。 シンプルな戦略と隠された知恵でマーケットを制覇しましょう！ インジケーターを読み込むと、上側（Top）と下側（Bottom）の2本のラインが表示されます。 ラインを一度クリックするとアクティブ化され、移動させたいローソク足をクリックするだけでその位置に移動できます。 高値ポイントと安値ポイントを設定すると、インジケーターが自動的に以下を計算します： マゼンタのゾーン：ブル（買い勢）とベア（売り勢）の関心が最も接近する、サポート／レジスタンスになりやすいエリア グレーのゾーン：次に注目されるエリア アクア色のライン：ブルの価格目標 ゴールド色のライン：ベアの価格目標 手動インジケーターは完全なコントロールと柔軟性を提供し、リアルタイムの相場状況や個人の直感に応じてラインを調整できます。 価格の動きを自ら深く分析することで、サポートやレジスタンス、チャートパターンの形成を本質的に理解できます。 人間の判断を活かすことで、自動システムが誤認しがちなノイズを除去し、誤シグナルを減らします。 また、自分
Elliott Wave Labeler
Ivan Stefanov
インディケータ
このインジケーターは、MetaTrader 4 および 5 用のインタラクティブなエリオット波動ラベリングツールです。 チャート上のメニューから、ラベルのサイズ、色、波動の種類（ABC修正波、5波のインパルス、またはWXY構造）を選択し、チャート上に直接波動ラベルを手動で配置することができます。 チャートを1回クリックするだけで、選択した価格と時間の位置に適切な波動ラベルが順番に配置され、エリオット波動構造を視覚的に整理・把握するのに役立ちます。 気に入ったら評価してください！ このインジケーターは、MetaTrader 4 および 5 用のインタラクティブなエリオット波動ラベリングツールです。 チャート上のメニューから、ラベルのサイズ、色、波動の種類（ABC修正波、5波のインパルス、またはWXY構造）を選択し、チャート上に直接波動ラベルを手動で配置することができます。 チャートを1回クリックするだけで、選択した価格と時間の位置に適切な波動ラベルが順番に配置され、エリオット波動構造を視覚的に整理・把握するのに役立ちます。 気に入ったら評価してください！
FREE
Imbalance Pro
Ivan Stefanov
5 (4)
インディケータ
このインディケータは、選択した期間における強気と弱気の不均衡を測定し、2 点間の直線を示す。 強気派が弱気派より出来高が多ければ、線は緑色に変わる。 ベアの方が出来高が多い場合、線は赤になる。 線は、出来高の差のパーセンテージも示します。 このインジケーターは、同じデータを別ウィンドウで表示します。また、分割された出来高を見ることもできます。 このインジケーターには2つのモードがあります。 そのために、左上にボタンがあります、  - ボタンを押さなければ、市場の任意のポイントと現在の価格との間の不均衡を測定します。 - ボタンを押すと、市場の任意の2点間のバランスを測定できます。 このインディケータは、選択した期間における強気と弱気の不均衡を測定し、2 点間の直線を示す。 強気派が弱気派より出来高が多ければ、線は緑色に変わる。 ベアの方が出来高が多い場合、線は赤になる。 線は、出来高の差のパーセンテージも示します。 このインジケーターは、同じデータを別ウィンドウで表示します。また、分割された出来高を見ることもできます。 このインジケーターには2つのモードがあります
Two Snakes
Ivan Stefanov
5 (1)
インディケータ
2 SNAKES  is a first class scalping system. As the entries are quite precise, you are likely to become addicted to this system very quickly.  You have 2 snakes. When you see a candle above or below them that does not touch them - that is your scalping signal. Then buy or sell at the green line or close. If you use a larger time frame, scalping can become trend following. The snakes are calculated precisely in relation to the current state of the market. They ARE NOT moving averages.  You decide
Elliott Wave Labeler MT4
Ivan Stefanov
インディケータ
このインジケーターは、MetaTrader 4 および 5 用のインタラクティブなエリオット波動ラベリングツールです。 チャート上のメニューから、ラベルのサイズ、色、波動の種類（ABC修正波、5波のインパルス、またはWXY構造）を選択し、チャート上に直接波動ラベルを手動で配置することができます。 チャートを1回クリックするだけで、選択した価格と時間の位置に適切な波動ラベルが順番に配置され、エリオット波動構造を視覚的に整理・把握するのに役立ちます。 気に入ったら評価してください！ このインジケーターは、MetaTrader 4 および 5 用のインタラクティブなエリオット波動ラベリングツールです。 チャート上のメニューから、ラベルのサイズ、色、波動の種類（ABC修正波、5波のインパルス、またはWXY構造）を選択し、チャート上に直接波動ラベルを手動で配置することができます。 チャートを1回クリックするだけで、選択した価格と時間の位置に適切な波動ラベルが順番に配置され、エリオット波動構造を視覚的に整理・把握するのに役立ちます。 気に入ったら評価してください！
FREE
Meravith MT5
Ivan Stefanov
インディケータ
インジケーターは任意のポイントから出来高を分析し、その出来高に対する市場のエグゾースト（疲労）レベルを計算します。 Meravith の主なライン: 強気出来高エグゾーストライン – 目標として機能します。 弱気出来高エグゾーストライン – 目標として機能します。 トレンドライン – 市場のトレンドを示します。市場が強気か弱気かに応じて色が変化し、トレンドサポートとして機能します。 使い方: 紫色の縦線をダブルクリックし、希望の位置に移動してください。 トレンドや調整など、あらゆるものを分析できます。インジケーターを市場の上部、下部、または重要と考える任意のポイントに移動します。良い方法は、市場がエグゾーストラインの間に位置するように Meravith を設定することです。こうすることで、追跡できる明確な目標を持つことができます。 初期のエグゾーストラインがブレイクされた場合、新しいエグゾーストラインが出現し、追加の取引可能なチャネルが形成されます。 エグゾーストに到達した後は、インジケーターの位置を変更するか、別の時間枠に切り替えて新しいエグゾーストレベルを特定できます。 トレンドラ
GANN Master MT5
Ivan Stefanov
インディケータ
伝説のウィリアム・ギャン（William Gann）レベルを完全自動で表示するMT5用インジケーター。GANN Masterは日足・週足・月足のデータに基づき、価格が反転またはトレンド継続しやすい重要ゾーンを瞬時にプロットします。 主な機能 ワンクリック期間選択 ：Daily／Weekly／Monthlyボタンをクリックするだけで、当日・当週・当月のゾーンを即時表示 自動＆手動モード 自動モード ：GANN Masterがスイング高値・安値を自動検出し、すべてのギャンレベルを計算 手動モード ：チャート上のTopラインとBottomラインをドラッグして任意のスイングポイントを設定、レベルが即座に再計算 強気／弱気レベル ：買い／売りそれぞれのレベルを表示。線が接近すると強固なサポート／レジスタンスゾーンを示唆 幅広い銘柄対応 ：Forex、貴金属（例：ゴールド）、株価指数、暗号資産など高額商品にも対応。設定でアセットクラスを切り替えるだけでスケールと乗数が自動調整 ユーザーフレンドリーなインターフェース ：鮮やかな配色、見やすいラベル、直感的なボタン操作でリアルタイムにレベルを調整 ト
Sense
Ivan Stefanov
5 (2)
インディケータ
SENSEは、厳選されたGANN手法とフラクタル計算を組み合わせた自動システムです。このシステムは、どこで取引を開始し、どこで決済するかを教えてくれます。もう複雑な計算に時間を費やす必要はありません。インジケータをインストールするだけです。 基本原則： 価格が白い線の上にある時、市場は強気である。 白い線の上で買い、下で止める 緑線は上値目標 白い線より下にあるときは弱気。 白い線より下で売り、上で止める。 赤線は下値目標 緑または赤の線が二重になっている場合は、強いエリアであることを示す。 なぜSENSEなのか？ 利益目標 SENSEは自動的に利益確定のターゲットを設定し、取引の成功を最大化するお手伝いをします。 自動適応： このインディケータは、どのような時間枠に対しても自動的に再計算を行い、手動で調整する必要なく、正確で信頼性の高いシグナルを提供します。 スキャルピングにも最適です。 デモをチェック
Balance Levels MT5
Ivan Stefanov
インディケータ
Balance Levels is an easy-to-use trading indicator that provides clear buy and sell signals along with dynamic price levels, helping traders plan their entries and exits with more confidence. The tool is highly flexible – it can be used as a standalone strategy or integrated into any existing trading system. It works on all timeframes and across all markets: Forex, Gold, Indices, Crypto, or Stocks. Balance Levels suits every trading style – from scalping and intraday, to swing trading and even l
Most visited level PRO
Ivan Stefanov
5 (2)
インディケータ
この指標は実際の経験に基づいている。 トップ/ボトムの日付/時刻を入れてください。 トップ/ボトムから現在までの最も訪問されたレベルを計算します。 ローソク足が更新されるたびに自動的に更新されます。 異なるトレンドと時間枠の複数のインディケータを同時に使用することができます。 長さは常にあなたの期間の開始から現在にプロットされます。 便利なPROツール。 この指標は実際の経験に基づいている。 トップ/ボトムの日付/時刻を入れてください。 トップ/ボトムから現在までの最も訪問されたレベルを計算します。 ローソク足が更新されるたびに自動的に更新されます。 異なるトレンドと時間枠の複数のインディケータを同時に使用することができます。 長さは常にあなたの期間の開始から現在にプロットされます。 便利なPROツール。
FREE
Balance Levels
Ivan Stefanov
インディケータ
Balance Levels は、わかりやすい売買シグナルと動的な価格レベルを提供する、使いやすいトレードインジケーターです。トレーダーが自信を持ってエントリーとエグジットを計画するのに役立ちます。 このツールは非常に柔軟で、 単独の戦略 として使用することも、既存のトレーディングシステムに組み込むことも可能です。 すべての時間足およびすべての市場 で動作します：FX、ゴールド、株価指数、暗号資産、株式など。 Balance Levels はあらゆるトレードスタイルに対応します。 スキャルピング や デイトレード から スイングトレード 、さらには長期投資まで。視覚的なシグナルとバランスゾーンにより、チャートがより明確になり、不要な「ノイズ」を取り除きます。 購入後は、ツールを最大限に活用し、トレードスタイルにうまく統合するための ガイドと追加資料 を受け取ることができます。 初心者でも経験豊富なトレーダーでも、Balance Levels は実用的で低コストなソリューションとして、市場での意思決定を改善することができます。 購入前に無料デモ版をダウンロードして、ご自身のチャートで B
Separated Volume
Ivan Stefanov
5 (1)
インディケータ
このインディケータは、外為市場のティックボリュームを強気と弱気に効果 的に分けます。  さらに、選択した任意の期間の強気と弱気のティックボリュームの合計を計算し、表示する機能を提供します。  チャート上の2本の青い線を動かすことで簡単に期間を調整でき、お客様の取引ニーズに合わせたカスタマイズ可能で正確な出来高分析が可能です。  もしお役に立つようでしたら、レビューをお寄せください！  それでは、良いお取引を！ このインディケータは、外為市場のティックボリュームを強気と弱気に効果 的に分けます。 さらに、選択した任意の期間の強気と弱気のティックボリュームの合計を計算し、表示する機能を提供します。 チャート上の2本の青い線を動かすことで簡単に期間を調整でき、お客様の取引ニーズに合わせたカスタマイズ可能で正確な出来高分析が可能です。 もしお役に立つようでしたら、レビューをお寄せください！ それでは、良いお取引を！
FREE
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
インディケータ
ENIGMERA: 市場の中心 重要：MQL5.comのデモはStrategy Testerで実行されており、Enigmeraの機能を完全には反映していない場合があります。詳細については、説明、スクリーンショット、ビデオをご確認ください。質問があれば、遠慮なくメッセージを送ってください！ インジケーターのコードは完全に書き直されました。バージョン3.0は新機能を追加し、インジケーターの開始以来蓄積されたバグを修正しました。 紹介 このインジケーターとトレーディングシステムは、金融市場への注目すべきアプローチです。ENIGMERAはフラクタルサイクルを使用して、サポートとレジスタンスのレベルを正確に計算します。真の蓄積フェーズを示し、方向と目標を提供します。トレンドでも修正でも機能するシステムです。 動作方法 インジケーターのほとんどの機能は、チャートの左側にあるボタンで制御され、市場の状況に迅速に対応できるようになっています。 ボタン ON/OFF – インジケーター全体を表示または非表示にします。 Channel – サポートチャネルを有効にし、許容範囲の偏差を示します。 Dev
Levelss
Ivan Stefanov
5 (1)
インディケータ
LEVELSSインディケータが示す： - 日足の強気ゾーンと弱気ゾーン。毎日00:00から23:59まで表示。 - 週足の強気・弱気ゾーン。毎週月曜日0:00から金曜日23:59まで表示されます。 - 特定のタイムフレームから特別に計算されたチャネルで、他のすべてのタイムフレームに表示されます。デフォルトでは、これは4時間のタイムフレームで、取引したい他のタイムフレームに変更することができます。これはノンストップで計算されます。 画面の左上には、ゾーンとチャネルが強気、弱気、中立のいずれであるかが表示されています。この3つすべてが強気の場合、現在のローソク足に緑の点が表示されます。3つとも弱気の場合、ピンクの点が表示されます。 このインディケータに制限はありません。
GANN Master
Ivan Stefanov
5 (1)
インディケータ
GANNの正確な目標は、彼の時代を超えた方法に基づいて計算され、目の前に提示されます。このツールは、取引をよりスムーズで直感的にするために設計されています。白いラインを上に、または緑のラインを下に動かすことで、なぜGANNの技法が取引の世界で今なお影響力を持っているのかがすぐにわかるでしょう。 GANNの戦略は、市場の動きを高精度で予測することに焦点を当てており、このツールはその力をあなたの手元に提供します。経験豊富なトレーダーであっても、初心者であっても、ラインを操作することで、彼の手法がなぜ時の試練に耐えてきたのかを深く理解することができるでしょう。 GANNの正確な目標は、彼の時代を超えた方法に基づいて計算され、目の前に提示されます。このツールは、取引をよりスムーズで直感的にするために設計されています。白いラインを上に、または緑のラインを下に動かすことで、なぜGANNの技法が取引の世界で今なお影響力を持っているのかがすぐにわかるでしょう。 GANNの戦略は、市場の動きを高精度で予測することに焦点を当てており、このツールはその力をあなたの手元に提供します。経験豊富なトレーダーであっ
Stefanov
Ivan Stefanov
インディケータ
The indicator displays support and resistance zones defined logically using the MACD. The entire concept is explained in the video, with specific examples shown. The indicator works on any instruments and timeframes. It does not repaint. After placing it on the chart, please go through all the timeframes sequentially, from monthly to 1-minute, so that all lines load correctly. After that, you can start using it. The concept is unique and has not been seen in other systems or indicators.
Fifty Pro
Ivan Stefanov
5 (1)
インディケータ
FIFTYインジケーターは、手動でレベルを描画する必要がない自動バージョンを提供するようになりました。このバージョンでは、日次、週次、月次、年次のレベルが自動的にチャート上に描画され、精度を確保しながら時間を節約できます。さらに、これらのレベルの表示を切り替えるボタンが用意されており、完全なカスタマイズが可能です。手動操作を好む方のために、無料版のインジケーターも引き続き利用可能で、完全な機能を備えています。トレーダーは、自分の取引スタイルに応じて手動ツールと自動ツールを選択できます。 最も論理的なインジケーターの一つ。 高い信頼性。 FIFTYインジケーターは、手動でレベルを描画する必要がない自動バージョンを提供するようになりました。このバージョンでは、日次、週次、月次、年次のレベルが自動的にチャート上に描画され、精度を確保しながら時間を節約できます。さらに、これらのレベルの表示を切り替えるボタンが用意されており、完全なカスタマイズが可能です。手動操作を好む方のために、無料版のインジケーターも引き続き利用可能で、完全な機能を備えています。トレーダーは、自分の取引スタイルに応じて手動ツ
Naturu MT4
Ivan Stefanov
インディケータ
「Naturu（ナチュル）」は自然の対称性をアルゴリズムとして用いる手動インジケーターです。 シンプルな戦略と隠された知恵でマーケットを制覇しましょう！ インジケーターを読み込むと、上側（Top）と下側（Bottom）の2本のラインが表示されます。 ラインを一度クリックするとアクティブ化され、移動させたいローソク足をクリックするだけでその位置に移動できます。 高値ポイントと安値ポイントを設定すると、インジケーターが自動的に以下を計算します： マゼンタのゾーン：ブル（買い勢）とベア（売り勢）の関心が最も接近する、サポート／レジスタンスになりやすいエリア グレーのゾーン：次に注目されるエリア アクア色のライン：ブルの価格目標 ゴールド色のライン：ベアの価格目標 手動インジケーターは完全なコントロールと柔軟性を提供し、リアルタイムの相場状況や個人の直感に応じてラインを調整できます。 価格の動きを自ら深く分析することで、サポートやレジスタンス、チャートパターンの形成を本質的に理解できます。 人間の判断を活かすことで、自動システムが誤認しがちなノイズを除去し、誤シグナルを減らします。 また、自
Horizont
Ivan Stefanov
インディケータ
Horizont は、エントリーポイント、ターゲット1、ターゲット2、ストップロスを含む完全なトレードセットアップを提供するトレーディングシステムです。これらはすべて自動で計算されます。 システムは市場の高値と安値を自動的に検出し、それらを結んで現在のトレンドを定義します。どのトレンドで取引するかを選択すると、Horizont が対応するエントリー、ターゲット、ストップのレベルを生成します。 本システムには自動リスク管理機能が含まれています。口座残高を確認し、リスクを計算したうえで、適切なポジションサイズを提案します。リスクリワード比（R:R）は第1ターゲットに対してのみ表示されます。 計算は即時に行われます。ほかの取引機会を探したい場合は、通貨パネルをクリックして銘柄を切り替え、より良い R:R 比率を探すことができます。 本システムは主に Forex に焦点を当てていますが、金属、指数、暗号資産の取引も可能です（現在はベータ版であり、すべてのブローカーに対応しているとは限りません）。 システムは各セットアップごとに評価付きのシグナルを生成します。シグナルは星1つ、2つ、3つで評価さ
Enigmera MT5
Ivan Stefanov
3.67 (3)
インディケータ
ENIGMERA：市場の核心 （これは手動インジケーターであり、MetaTrader の現在のテスト環境では一部の機能がサポートされない場合があります） イントロダクション このインジケーターおよびトレーディングシステムは、金融市場に対する独自のアプローチを提供します。ENIGMERA はフラクタルサイクルを利用して、サポートおよびレジスタンスレベルを正確に算出します。実際の蓄積フェーズを示し、方向性と目標を明確にします。トレンド相場でも調整局面でも機能するシステムです。 仕組み インジケーターのほとんどの機能は、チャート左側のボタンを通じて操作され、市場の変化に素早く対応できます。 ボタン ON/OFF – インジケーター全体の表示／非表示を切り替えます。 Support – トレンドのメインサポートライン。 Ch – サポートチャネルを有効にし、許容される乖離範囲を示します。 Dev1（第1偏差）– サポート範囲内の価格変動を示し、市場の停滞またはエネルギー蓄積を示唆します。 Dev2（第2偏差）– 偏差間の価格変動を示し、トレンド形成と方向性を示します。 Dev3（第3偏差）–
Fifty Pro MT5
Ivan Stefanov
インディケータ
価格のみに基づいてレベルを計算する、非常に珍しいインジケーターの一つです。このインジケーターは、時間足やトレンド、市場サイクルの影響を受けません。これまでに作られた中で最も論理的なインジケーターの一つです。 FIFTY インジケーターは、現在自動化バージョンとして登場し、レベルを手動で描画する必要がなくなりました。このバージョンでは、日足・週足・月足・年足のレベルが自動でチャートに描画され、正確さと時間の節約を実現します。さらに、各レベルの表示を切り替えるためのボタンも用意されており、完全にカスタマイズが可能です。手動を好む方のために、無料版も引き続き利用可能で、十分に機能します。トレーダーは自分の取引スタイルに応じて、手動と自動のツールを選ぶことができます。 非常に信頼性が高く、強くおすすめします！手動版の FIFTY インジケーターをご希望の方は、お問い合わせください
Speculator MT5
Ivan Stefanov
インディケータ
SPEKULATORは、重要なサポートゾーンと市場の方向性を特定するのに役立つ手動取引システムおよびインジケーターです。 シンプルな戦略と隠れた知恵で市場をマスターしましょう。 グラフ上で任意のトップ（TOP）とボトム（BOTTOM）を選択すると、インジケーターは次のように描画します： あなたのトレンドに対するサポートゾーン。 強気トレンドの場合、緑色のゾーンが表示され、弱気トレンドの場合、赤色のゾーンが表示されます。サポートゾーンの感度はインジケーターの設定で調整可能です。このゾーンは、選択したトレンドに基づいてサポートが現れる可能性のある場所を示します。 高い偏差線と低い偏差線 W.D. ガンの9のスクエアに基づいて計算された角度線 取引に入るタイミング： 高い偏差線を上に突破した場合、ロングポジションを取ります。 低い偏差線を下に突破した場合、ショートポジションを取ります。 市場が偏差線の間にある場合、その間で買いと売りを行いながら、サポートゾーンを尊重します。 ガンの角度線は利益確定ゾーンとしてガイドラインとして使用されます。 360度線が重要なレベルです： 価格がその上にある
Time Zones 50
Ivan Stefanov
インディケータ
Time Zones Fifty このインジケーターは基本的な問題を解決します。 時間をどう数えるべきか？どのゾーンを使うべきか？どうしてか？ すべて論理に基づいています。 タイムゾーンの適用 タイムゾーンを適用するためには、出発点が必要です。 その出発点は偶然ではなく、論理的に決められなければなりません。 人によっては次のような始まりを選びます： 年の初日 月の初日 四半期や週の始まり しかし、これは市場の動きが毎年同じ日付に必ず繰り返されることを意味します。 例えば、2025年3月12日に起きたことが2026年3月12日にも起きるはず、ということです。実際にはそうではありません。 サイクルは繰り返されますが、必ずしも同じ起点から始まるわけではありません。 ガンのサイクルを使う場合でも、出発点を決めなければ意味がありません。 オプション 1 一般的には、現在は2025年であり、始まりは西暦0年1月1日、つまりキリストの誕生とされています。 これは一般的な暦ですが、他の暦も存在します。 オプション 2 最も古い起点を持つ暦は古代ブルガリア暦です。 それによると、現在は7533年です。
Volume Equilibrium
Ivan Stefanov
インディケータ
Volume Equilibrium（ボリューム・エクイリブリウム）インジケーターは、買いの出来高と売りの出来高が等しくなる水準を表示します。日、週、月、年ごとにこれらのレベルを計算することができます。 価格がラインの上にある場合、買いの出来高が優勢で、相場は強気（ブル）です。価格がラインの下にある場合、売りの出来高が優勢で、相場は弱気（ベア）です。 このインジケーターは、「Meravith」インジケーターのアルゴリズムを使用してレベルを算出します。出来高レベルは非常に精密に計算されます。インジケーターは自動で動作し、どのタイムフレームでも使用できます。 各ラインにはボタンがあり、表示したい出来高バランスレベルを選択することができます。また、インジケーター全体を表示／非表示にするためのボタンもあります。 より正確な結果を得るために、多くの顧客を持つ大手ブローカーを使用することをお勧めします。なぜなら、ブローカーは自社の顧客の出来高のみを表示するためです。
