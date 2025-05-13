このインジケーターは、市場で関心が示されたゾーンをハイライトし、その後に注文の蓄積ゾーンを表示します。

これは、大規模な**板情報（オーダーブック）**のように機能します。

これは、巨大な資金のためのインジケーターです。その性能は卓越しています。

市場にどんな関心が存在していても、必ず目に見えるようになります。

（これは完全に再設計され、自動化されたバージョンです。もはや手動分析は必要ありません。）

トランザクションスピード（取引速度）は新しい概念のインジケーターで、市場で大口注文がどこに・いつ集中しているかを示し、それに基づいたチャンスを提供します。

トレンドの変化を非常に早い段階で察知することができます。

FXでは「出来高」と呼ばれているものは誤解されています。実際には、これは時間あたりの価格変動量です。したがって、正しい名称はトランザクションスピードです。

考え方・行動・分析の仕方すべてが問われます。分析パラダイムの転換は非常に重要です。

このインジケーターは、FXにおける出来高の考え方を根本から再定義し、論理的な形で正確に活用する、ユニークで精密なツールです。

使い方：

初期設定ではインジケーターは自動モードになっており、どの時間足でも単独で機能します。

手動モードに切り替えたい場合は、Auto / Manual Mode ボタンをクリックしてください。

手動モードでは、すべての計算が 2025年1月1日 から始まります。

この日付は自由に変更可能で、異なる分析結果を確認できます。

最適な分析期間は4〜6ヶ月で、複数の市場サイクルをカバーできるため、より信頼性の高い結果が得られます。

期間が長ければ長いほど、検出されるゾーンは少なくなります。

市場が明確な関心を示したエリアは、紫色の長方形で表示されます。

その後に、注文蓄積ゾーンが表示されます。

市場がこのゾーンを 上にブレイク した場合、 上昇トレンド となり、ゾーンは 緑色 に変わります。

市場がゾーンを下にブレイクした場合、下降トレンドとなり、ゾーンは赤色になります。

ゾーンの外で完全に終値を付け、境界線に触れていないローソク足は、本当のブレイクアウトと見なされます。

ローソク足が完全に注文蓄積ゾーンの外に形成された場合、それはブレイクアウトのシグナルであり、市場の方向性を示します。

トレンドは、反対方向へのブレイクアウトが発生するか、新たな関心ゾーンが出現するまで継続されます。

「ゾーンからゾーンへ」取引することが可能です。

例1：

蓄積ゾーンがブレイクされたら、市場の方向にポジションを取ります。

例2：

4時間足で上昇のブレイクアウトが起き、市場が上昇。その後、1時間足で新しいゾーンが出現。

ポジションをクローズし、その1時間ゾーンが次の方向を示すのを待つことができます。

例3：

ゾーン内にいる場合、ゾーン上部から売り、下部から買うことができますが、ブレイクアウトが発生するまではレンジ取引になります。

これはリスクの高い方法です。

絶対にインジケーターに逆らって取引しないこと！決して！

ゾーンが両方向にブレイクされた場合は、**高ボラティリティアラート（High Volatility Alert）**のシグナルが発生します。

これらは資金の足跡です。

そしてこれは目では見えません。なぜなら、私たちはティックボリュームしか見ていないからです。これはFX市場最大の誤解の一つです。

このトランザクションスピードインジケーターは、ティックボリュームを実際の市場活動へと変換します。

これは本格的な分析のための非常に高度なツールです。

推奨設定：

通貨ペア ：ティックボリュームが多い主要通貨のみ（EUR/USD、USD/JPY、GBP/USDなど）

時間足 ：すべての時間足に対応

最低入金額 ：制限なし

口座タイプ ：制限なし

ブローカー：制限なし（取引量の多い大手ブローカーが推奨）

純粋な科学です。



