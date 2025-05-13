Transaction Speed MT5
- インディケータ
- Ivan Stefanov
- バージョン: 2.81
- アップデート済み: 23 12月 2025
- アクティベーション: 20
このインジケーターは、市場で関心が示されたゾーンをハイライトし、その後に注文の蓄積ゾーンを表示します。
これは、大規模な**板情報（オーダーブック）**のように機能します。
これは、巨大な資金のためのインジケーターです。その性能は卓越しています。
市場にどんな関心が存在していても、必ず目に見えるようになります。
（これは完全に再設計され、自動化されたバージョンです。もはや手動分析は必要ありません。）
トランザクションスピード（取引速度）は新しい概念のインジケーターで、市場で大口注文がどこに・いつ集中しているかを示し、それに基づいたチャンスを提供します。
トレンドの変化を非常に早い段階で察知することができます。
FXでは「出来高」と呼ばれているものは誤解されています。実際には、これは時間あたりの価格変動量です。したがって、正しい名称はトランザクションスピードです。
考え方・行動・分析の仕方すべてが問われます。分析パラダイムの転換は非常に重要です。
このインジケーターは、FXにおける出来高の考え方を根本から再定義し、論理的な形で正確に活用する、ユニークで精密なツールです。
使い方：
初期設定ではインジケーターは自動モードになっており、どの時間足でも単独で機能します。
手動モードに切り替えたい場合は、Auto / Manual Mode ボタンをクリックしてください。
手動モードでは、すべての計算が 2025年1月1日 から始まります。
この日付は自由に変更可能で、異なる分析結果を確認できます。
最適な分析期間は4〜6ヶ月で、複数の市場サイクルをカバーできるため、より信頼性の高い結果が得られます。
期間が長ければ長いほど、検出されるゾーンは少なくなります。
市場が明確な関心を示したエリアは、紫色の長方形で表示されます。
その後に、注文蓄積ゾーンが表示されます。
市場がこのゾーンを上にブレイクした場合、上昇トレンドとなり、ゾーンは緑色に変わります。
市場がゾーンを下にブレイクした場合、下降トレンドとなり、ゾーンは赤色になります。
ゾーンの外で完全に終値を付け、境界線に触れていないローソク足は、本当のブレイクアウトと見なされます。
ローソク足が完全に注文蓄積ゾーンの外に形成された場合、それはブレイクアウトのシグナルであり、市場の方向性を示します。
トレンドは、反対方向へのブレイクアウトが発生するか、新たな関心ゾーンが出現するまで継続されます。
「ゾーンからゾーンへ」取引することが可能です。
例1：
蓄積ゾーンがブレイクされたら、市場の方向にポジションを取ります。
例2：
4時間足で上昇のブレイクアウトが起き、市場が上昇。その後、1時間足で新しいゾーンが出現。
ポジションをクローズし、その1時間ゾーンが次の方向を示すのを待つことができます。
例3：
ゾーン内にいる場合、ゾーン上部から売り、下部から買うことができますが、ブレイクアウトが発生するまではレンジ取引になります。
これはリスクの高い方法です。
絶対にインジケーターに逆らって取引しないこと！決して！
ゾーンが両方向にブレイクされた場合は、**高ボラティリティアラート（High Volatility Alert）**のシグナルが発生します。
これらは資金の足跡です。
そしてこれは目では見えません。なぜなら、私たちはティックボリュームしか見ていないからです。これはFX市場最大の誤解の一つです。
このトランザクションスピードインジケーターは、ティックボリュームを実際の市場活動へと変換します。
これは本格的な分析のための非常に高度なツールです。
推奨設定：
通貨ペア：ティックボリュームが多い主要通貨のみ（EUR/USD、USD/JPY、GBP/USDなど）
時間足：すべての時間足に対応
最低入金額：制限なし
口座タイプ：制限なし
ブローカー：制限なし（取引量の多い大手ブローカーが推奨）
純粋な科学です。
I would like to compliment this work of art composed by IVAN, a very precise indicator and in combination with his other jewels created by him, trading has simply become simpler and more intuitive. A round of applause to IVAN.