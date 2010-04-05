GANN Master MT5

伝説のウィリアム・ギャン（William Gann）レベルを完全自動で表示するMT5用インジケーター。GANN Masterは日足・週足・月足のデータに基づき、価格が反転またはトレンド継続しやすい重要ゾーンを瞬時にプロットします。

主な機能

  • ワンクリック期間選択：Daily／Weekly／Monthlyボタンをクリックするだけで、当日・当週・当月のゾーンを即時表示

  • 自動＆手動モード

    • 自動モード：GANN Masterがスイング高値・安値を自動検出し、すべてのギャンレベルを計算

    • 手動モード：チャート上のTopラインとBottomラインをドラッグして任意のスイングポイントを設定、レベルが即座に再計算

  • 強気／弱気レベル：買い／売りそれぞれのレベルを表示。線が接近すると強固なサポート／レジスタンスゾーンを示唆

  • 幅広い銘柄対応：Forex、貴金属（例：ゴールド）、株価指数、暗号資産など高額商品にも対応。設定でアセットクラスを切り替えるだけでスケールと乗数が自動調整

  • ユーザーフレンドリーなインターフェース：鮮やかな配色、見やすいラベル、直感的なボタン操作でリアルタイムにレベルを調整

  • トレード準備完了ゾーン：任意のタイムフレームで利益確定・リスク管理に最適なターゲットエリアを提供

使い方

  1. 期間選択：Daily／Weekly／Monthlyボタンをクリックしてサポート＆レジスタンスラインを生成

  2. アセットクラス設定：設定画面でForex／Metals／Indices／Cryptoを選択すると、レベルが自動調整

  3. （任意）手動調整：Top／Bottomラインを任意の2点にドラッグし、ギャンレベルを即時更新

  4. 銘柄切り替え：設定でアセットクラスを変更し、ゴールド・株価指数・暗号資産などにスケールを適応

トレーダーがGANN Masterを選ぶ理由

  • 即時の明確性：推測不要、重要ゾーンを一目で把握

  • 高い汎用性：初心者からプロまで、あらゆる戦略・タイムフレームに対応

  • ビジュアル精度：太線＆クリアラベルで価格動向に集中可能

  • 時間節約：完全自動計算で手動プロットの手間を解消

Forex、貴金属、株価指数、暗号資産のトレーダー全レベルに最適。運に頼らず、GANN Masterで日次・週次・月次、さらには暗号資産の転換点を自動・手動モード両方で強調表示。市場の隠れた角度を発見し、真の精度でトレードを始めましょう！今すぐGANN Masterをお試しください。


