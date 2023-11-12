Enigmera

ENIGMERA: 市場の中心

重要：MQL5.comのデモはStrategy Testerで実行されており、Enigmeraの機能を完全には反映していない場合があります。詳細については、説明、スクリーンショット、ビデオをご確認ください。質問があれば、遠慮なくメッセージを送ってください！

インジケーターのコードは完全に書き直されました。バージョン3.0は新機能を追加し、インジケーターの開始以来蓄積されたバグを修正しました。
紹介
このインジケーターとトレーディングシステムは、金融市場への注目すべきアプローチです。ENIGMERAはフラクタルサイクルを使用して、サポートとレジスタンスのレベルを正確に計算します。真の蓄積フェーズを示し、方向と目標を提供します。トレンドでも修正でも機能するシステムです。

動作方法
インジケーターのほとんどの機能は、チャートの左側にあるボタンで制御され、市場の状況に迅速に対応できるようになっています。

ボタン

  1. ON/OFF – インジケーター全体を表示または非表示にします。
  2. Channel – サポートチャネルを有効にし、許容範囲の偏差を示します。
  3. Dev1 (第1偏差) – サポート偏差内での価格の動きを示し、市場の統合や力の蓄積を示します。
  4. Dev2 (第2偏差) – 偏差間の価格の動きを示し、トレンドの形成と方向を示します。
  5. Dev3 (第3偏差) – トレンドの急速な加速と高いボラティリティを示します。
  6. 45deg (45度) – 45度線に対する市場のペースと動きの安定性を示します。
  7. Tgt1/2 (半目標) – トレンドの目標線の半分を表し、市場の最終段階で使用されます。
  8. Tgt (目標) – ポジションを閉じるべきレベルを示すトレンドの目標線。
  9. Vol (ボリューム) – 市場のボリュームにおける顕著な変化を示すため、キャンドルにボリュームドットを表示します。
  10. X – 市場が目標ラインに達した時に「X」を表示します。
  11. Lbls (ラベル) – ライン上のラベルを表示または非表示にします。
  12. RandC (ランダムカラー) – インジケーターのラインとラベルをランダムな色に変更し、視覚的な改善を図ります。

システム
ENIGMERAは現在の市場の全体像を提供します。過去のデータを現在と未来に外挿する通常の市場インジケーターとは異なり、もしサポートにいるなら、それは本物のサポートです。もしレジスタンスにいるなら、それは本物のレジスタンスです。レベルが破られるとトレンドが変わることを示します。

ENIGMERAは、信頼できるインサイトをクライアントと共有する必要がある金融アナリストやコンサルタント、または最大限の精度と自信を求める投資家向けに設計されています。

その最適な精度により、トレーダーは明確で自信を持って選択肢を評価できます。

20年の取引経験と知識を1つのパッケージにまとめたENIGMERAは、直感的でユーザー依存型です。効果的には、ユーザーが適切に設定することに依存し、パフォーマンスを最大化します。

推奨事項：

  • 通貨ペア：すべてのペア、すべての市場
  • 時間枠：すべての時間枠
  • 最低預金：制限なし
  • 口座タイプ：制限なし
  • ブローカー：制限なし

この高度なインジケーターは、効果的なデイトレーディングやスキャルピング戦略に最適です。Enigmeraの高度なアルゴリズムを活用して、フォレックス、株式、指数、暗号通貨市場に適用できます。MetaTrader 4用に設計されており、Enigmeraはストップロスとリスク管理を簡素化します。

成功するトレーダーになるために必要なすべてのツール。Enigmeraはすべての市場と時間枠で機能し、再描画はありません。

あなたの金融意思決定を次のレベルに引き上げる準備はできていますか？


レビュー 10
onermentes
19
onermentes 2025.06.17 18:57 
 

Yaklaşık olarak 10 yıldır forex piyasasında işlem yapmaktayım. Pek çok indikatör taradım ve aldım. Neredeyse bir çoğu çöptü diyebilirim. Enigmera indikatörden ziyade bir starteji yapmamı sağlamakta. Girmiş olduğum pozisyonlarda korkumu yenmeme katkı sağladı. Daha önce erken kapatmak zorunda olduğum pozisyonlarda bearish veya bullish hedefler neredeyse tam anlamıyla doğru çalışmakta ve buna bağlı olarak pozisyonlarımı daha uzun tutabilme güvenini sağladı. Özellikle support line çok ciddi olarak destek veya direnç olarak çalışmakta. Para yapmanıza kesinlikle katkı sağlayacaktır. Ivan teşekkür ederim.

TANJU2690
529
TANJU2690 2025.03.05 13:37 
 

I have never and ever seen any system like Enıgmera. What ever you want, you can find on it. İt is incredible system. And Cretor of aenıgmera, Mr.Ivan is more and more helpfull to understant of logıc Enigmera. Fistly, I want sent all thankfull to Ivan because he teach me Enıgmera Logıc and also share this marvelous product with market

smso9466eiou
167
smso9466eiou 2025.02.23 15:38 
 

a very good indicator that composes all in one, entry, exit and reverse. Great!

onermentes
19
onermentes 2025.06.17 18:57 
 

Yaklaşık olarak 10 yıldır forex piyasasında işlem yapmaktayım. Pek çok indikatör taradım ve aldım. Neredeyse bir çoğu çöptü diyebilirim. Enigmera indikatörden ziyade bir starteji yapmamı sağlamakta. Girmiş olduğum pozisyonlarda korkumu yenmeme katkı sağladı. Daha önce erken kapatmak zorunda olduğum pozisyonlarda bearish veya bullish hedefler neredeyse tam anlamıyla doğru çalışmakta ve buna bağlı olarak pozisyonlarımı daha uzun tutabilme güvenini sağladı. Özellikle support line çok ciddi olarak destek veya direnç olarak çalışmakta. Para yapmanıza kesinlikle katkı sağlayacaktır. Ivan teşekkür ederim.

TANJU2690
529
TANJU2690 2025.03.05 13:37 
 

I have never and ever seen any system like Enıgmera. What ever you want, you can find on it. İt is incredible system. And Cretor of aenıgmera, Mr.Ivan is more and more helpfull to understant of logıc Enigmera. Fistly, I want sent all thankfull to Ivan because he teach me Enıgmera Logıc and also share this marvelous product with market

smso9466eiou
167
smso9466eiou 2025.02.23 15:38 
 

a very good indicator that composes all in one, entry, exit and reverse. Great!

Ivan Stefanov
5186
開発者からの返信 Ivan Stefanov 2025.02.23 18:12
Thank you! Wishing you profits!
Rutt Tungkiratichai
2700
Rutt Tungkiratichai 2025.02.01 00:11 
 

This is very good and accurate indicator.

Ivan Stefanov
5186
開発者からの返信 Ivan Stefanov 2025.02.01 11:30
Thank you for the good words! Brgds / Ivan
Osazeme Usen
617
Osazeme Usen 2024.12.31 12:38 
 

This is probably the best indicator I have seen in marketplace. Fantastic analysis with phenomenal success rates.

Update: Not great for direction, but fantastic for TP and SL.

Ivan Stefanov
5186
開発者からの返信 Ivan Stefanov 2025.01.02 16:45
Osazeme Usen 2024.12.31 12:38 # EN
This is probably the best indicator I have seen in marketplace. Fantastic analysis with phenomenal success rates. Thank you for the good words! Brgds/Ivan
vincenzo1964
1109
vincenzo1964 2024.07.11 15:59 
 

Assolutamente straordinario a cominciare da chi l'ha ideato Ivan, Sono assolutamete felice dell'affito/prova fatto, Enigmera è sorprendente, ti accompagna sempre sul lato giusto della tendenza sino alla fine del percorso. Se poi parliamo del dott. Ivan e della sua disponbilità, se potessi postare gli screenshot e la guida passo passo che mi ha concesso, è commovente e sorprendente. Se volete fare buon trading con giudizio e responsabilità potete tranquillamente perdere qualche giorno del vostro tempo a capire la logica ed il ragionamento che c'è dietro enigmera, solo così sarete sempre dal lato giusto del trend sino alla fine, sopratutto quando ci sono le news ed enigmera già vi sta indicando i livelli di tp da raggiungere. Proprio oggi ero già lon su eurusd e sell su usdchf ed entrambe dopo le notizie chiuse in tp. Consiglio anche l'indicatore Speed, leggetene l'utilizzo, la forza e ciò che vi può indicare, io ci sto lavorando sodo seguito da ivan perchè l'unione di enigmera e speed è devastante, alla fine dell'affitto acquisterò engmera mentre affitterò mensilmente speed (il costo è di 30.00€ mentre l'acquisto è di 3000€), ma il suo potenziale per il trend followhing e immenso, saluti e buon trading a tutti, grazie Ivan...

Irfan
1407
Irfan 2024.06.21 13:44 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Ivan Stefanov
5186
開発者からの返信 Ivan Stefanov 2025.01.02 16:46
Irfan 2024.06.21 13:44 # EN
Enigmera gives you an entirely different way of looking at the market. It does not look into the past, what has happened in the past stays in the past it gives you a picture of what is going on in the market right now and gives you logical understanding for trading. The author is so confident about his product the he gave me a full version of the indicator so that I could try it for a week before I decided to buy it. Ivan spent a lot of time chatting with me, educating me how to use the indicator. He is very quick and replies to your questions. I have already seen good results with this indicator and it has increased my confidence. Thank you for the good words, Irfan!
Sajid Iqubal
184
Sajid Iqubal 2024.06.08 21:59 
 

Enigmera is an exceptional trading indicator that has greatly improved my trading performance. Ivan Stefano offers the best support and guidance, always going above and beyond like an elder brother to me. His guidance and the effectiveness of Enigmera make a winning combination. I highly recommend using Enigmera.

eman11
1410
eman11 2023.11.22 20:29 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Ivan Stefanov
5186
開発者からの返信 Ivan Stefanov 2025.01.02 16:47
eman11 2023.11.22 20:29 # EN
I was an institutional trader for a decade and rarely write reviews or spend more then 50 or a 100 on any indicator as my trading is well established, but always open to something interesting and new. The author is an intelligent and real trader , per many chats with him, and this indicator compliments well existing trading as is from a unique perpective. The price is not cheap , but it it is a legit and unique system, is as decribed, which can be put to good use particulalry with experienced traders who may best integrate multiple styles and ideas successfully. Great work Ivan. Thank you for the good words, Eman11 / Brgds / Ivan
ebel
1221
ebel 2023.11.22 14:41 
 

This indicator is undoubtedly expensive but I believe it to be the Ferrari of indicators and the only one you will ever need. The video in the overview is self explanatory, take the time to find the setups as described and the R:R can be extremely good. I have only been using the indicator for a week but have found several very profitable trades and feel confident that I can make back more than sufficient each month to cover my 6 monthly rental. The author is extremely responsive and helpful and is starting a telegram group so that we can share prospective setups. I believe the indicator is difficult to get to work in Strategy Tester but the author is open to free trials which demonstrates his trust in the product. I can't post images here but I will post a trade I made this morning in the comments. I can't promise it is the perfect setup as I am still learning but just this one trade covered my monthly rental cost. IMPORTANT - do not try to change to a lower timeframe while the indicator is loaded. The code is incredibly complex and trying to recalculate everything on a lower tf over a significant period will freeze your MT4 installation. You will need to delete the indicator from your MT4, force a shut down, restart and re-install. Once you understand the complexity it is not a problem, just open another chart on a lower tf or delete the indicator, change the tf and put it back on.

UPDATE 23/11

I have just seen that the author has been debarred from selling! I have just paid for 6 months rental and this is a good indicator that is making me money. What to I do after 6 months if I can't renew? And why has this happened, the author is very courteous and helpful.

レビューに返信