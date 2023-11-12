Enigmera
- インディケータ
- Ivan Stefanov
- バージョン: 3.60
- アップデート済み: 27 12月 2025
- アクティベーション: 20
ENIGMERA: 市場の中心
重要：MQL5.comのデモはStrategy Testerで実行されており、Enigmeraの機能を完全には反映していない場合があります。詳細については、説明、スクリーンショット、ビデオをご確認ください。質問があれば、遠慮なくメッセージを送ってください！
インジケーターのコードは完全に書き直されました。バージョン3.0は新機能を追加し、インジケーターの開始以来蓄積されたバグを修正しました。
紹介
このインジケーターとトレーディングシステムは、金融市場への注目すべきアプローチです。ENIGMERAはフラクタルサイクルを使用して、サポートとレジスタンスのレベルを正確に計算します。真の蓄積フェーズを示し、方向と目標を提供します。トレンドでも修正でも機能するシステムです。
動作方法
インジケーターのほとんどの機能は、チャートの左側にあるボタンで制御され、市場の状況に迅速に対応できるようになっています。
ボタン
- ON/OFF – インジケーター全体を表示または非表示にします。
- Channel – サポートチャネルを有効にし、許容範囲の偏差を示します。
- Dev1 (第1偏差) – サポート偏差内での価格の動きを示し、市場の統合や力の蓄積を示します。
- Dev2 (第2偏差) – 偏差間の価格の動きを示し、トレンドの形成と方向を示します。
- Dev3 (第3偏差) – トレンドの急速な加速と高いボラティリティを示します。
- 45deg (45度) – 45度線に対する市場のペースと動きの安定性を示します。
- Tgt1/2 (半目標) – トレンドの目標線の半分を表し、市場の最終段階で使用されます。
- Tgt (目標) – ポジションを閉じるべきレベルを示すトレンドの目標線。
- Vol (ボリューム) – 市場のボリュームにおける顕著な変化を示すため、キャンドルにボリュームドットを表示します。
- X – 市場が目標ラインに達した時に「X」を表示します。
- Lbls (ラベル) – ライン上のラベルを表示または非表示にします。
- RandC (ランダムカラー) – インジケーターのラインとラベルをランダムな色に変更し、視覚的な改善を図ります。
システム
ENIGMERAは現在の市場の全体像を提供します。過去のデータを現在と未来に外挿する通常の市場インジケーターとは異なり、もしサポートにいるなら、それは本物のサポートです。もしレジスタンスにいるなら、それは本物のレジスタンスです。レベルが破られるとトレンドが変わることを示します。
ENIGMERAは、信頼できるインサイトをクライアントと共有する必要がある金融アナリストやコンサルタント、または最大限の精度と自信を求める投資家向けに設計されています。
その最適な精度により、トレーダーは明確で自信を持って選択肢を評価できます。
20年の取引経験と知識を1つのパッケージにまとめたENIGMERAは、直感的でユーザー依存型です。効果的には、ユーザーが適切に設定することに依存し、パフォーマンスを最大化します。
推奨事項：
- 通貨ペア：すべてのペア、すべての市場
- 時間枠：すべての時間枠
- 最低預金：制限なし
- 口座タイプ：制限なし
- ブローカー：制限なし
この高度なインジケーターは、効果的なデイトレーディングやスキャルピング戦略に最適です。Enigmeraの高度なアルゴリズムを活用して、フォレックス、株式、指数、暗号通貨市場に適用できます。MetaTrader 4用に設計されており、Enigmeraはストップロスとリスク管理を簡素化します。
成功するトレーダーになるために必要なすべてのツール。Enigmeraはすべての市場と時間枠で機能し、再描画はありません。
あなたの金融意思決定を次のレベルに引き上げる準備はできていますか？
Yaklaşık olarak 10 yıldır forex piyasasında işlem yapmaktayım. Pek çok indikatör taradım ve aldım. Neredeyse bir çoğu çöptü diyebilirim. Enigmera indikatörden ziyade bir starteji yapmamı sağlamakta. Girmiş olduğum pozisyonlarda korkumu yenmeme katkı sağladı. Daha önce erken kapatmak zorunda olduğum pozisyonlarda bearish veya bullish hedefler neredeyse tam anlamıyla doğru çalışmakta ve buna bağlı olarak pozisyonlarımı daha uzun tutabilme güvenini sağladı. Özellikle support line çok ciddi olarak destek veya direnç olarak çalışmakta. Para yapmanıza kesinlikle katkı sağlayacaktır. Ivan teşekkür ederim.