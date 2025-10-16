Volume Profile Density v2
- インディケータ
- Vincent Jose Proenca
- バージョン: 3.1
- アップデート済み: 11 12月 2025
Volume Profile Density V2.40
価格ごとの出来高分布を表示し、機関投資家が注目する価格帯を明らかにします。
時間軸ベースの出来高とは異なり、どこで取引量が集中したかを示します。
基本概念:
-
水平バー = 各価格の取引量
-
バーが長いほど出来高が多い
-
赤いゾーン = 主要なサポート／レジスタンス
主な用途:
-
実際のサポート・レジスタンスの特定
-
POC（コントロールポイント） の確認
-
バリューエリア（総出来高の70%） の定義
-
低出来高ゾーンをストップやターゲットに利用
カラーガイド:
-
青 = 低出来高（価格が素早く通過）
-
黄 = 中程度の出来高（バランスゾーン）
-
赤 = 高出来高（機関ゾーン）
トレード戦略:
-
赤ゾーンでの反発買い
-
VAHまたは赤ゾーンでの拒否売り
-
出来高を伴うPOCブレイクで参入
-
POCへの戻りでエントリー
-
青ゾーンを目標に設定
設定:
-
初心者: 1.0 / 100% / 1.0
-
スキャルピング: 0.5 / 200% / 0.5
-
スイング: 2.0 / 50% / 1.5
技術情報:
-
バージョン: 2.40
-
プラットフォーム: MT5
-
対応資産: FX, CFD, 貴金属, 暗号資産
-
時間足: M1〜M15
-
種類: リアルタイム自動調整インジケーター
まとめ:
出来高は嘘をつかない。出来高ゾーンに沿って取引し、逆らわないこと。