Volume Profile Density v2

Volume Profile Density V2.40

価格ごとの出来高分布を表示し、機関投資家が注目する価格帯を明らかにします。
時間軸ベースの出来高とは異なり、どこで取引量が集中したかを示します。

基本概念:

  • 水平バー = 各価格の取引量

  • バーが長いほど出来高が多い

  • 赤いゾーン = 主要なサポート／レジスタンス

主な用途:

  • 実際のサポート・レジスタンスの特定

  • POC（コントロールポイント） の確認

  • バリューエリア（総出来高の70%） の定義

  • 低出来高ゾーンをストップやターゲットに利用

カラーガイド:

  • 青 = 低出来高（価格が素早く通過）

  • 黄 = 中程度の出来高（バランスゾーン）

  • 赤 = 高出来高（機関ゾーン）

トレード戦略:

  • 赤ゾーンでの反発買い

  • VAHまたは赤ゾーンでの拒否売り

  • 出来高を伴うPOCブレイクで参入

  • POCへの戻りでエントリー

  • 青ゾーンを目標に設定

設定:

  • 初心者: 1.0 / 100% / 1.0

  • スキャルピング: 0.5 / 200% / 0.5

  • スイング: 2.0 / 50% / 1.5

技術情報:

  • バージョン: 2.40

  • プラットフォーム: MT5

  • 対応資産: FX, CFD, 貴金属, 暗号資産

  • 時間足: M1〜M15

  • 種類: リアルタイム自動調整インジケーター

まとめ:
出来高は嘘をつかない。出来高ゾーンに沿って取引し、逆らわないこと。

FREE
FREE
