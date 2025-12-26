Meravith Autoは、Meravithトレーディングシステムの自動化バージョンです。

このインジケーターは、色が変化するトレンドラインで構成されています。強気のときは緑色、弱気のときは赤色になります。これはトレンドのサポートラインです。強気の出来高と弱気の出来高が等しくなる流動性ライン。三重の強気デビエーションライン。三重の弱気デビエーションライン。大きな出来高を示す紫色と青色のドット。紫色のドットは平均出来高より2つのデビエーション分大きい出来高を示し、青色のドットは2つのデビエーションを示します。

使い方は？

強気のトレンドラインと、トレンドラインの上にある流動性は強気トレンドを示します。市場は上昇すると予想されます。ロングポジションを開きます。

弱気のトレンドラインと、トレンドラインの下にある流動性は弱気トレンドを示します。市場は下落すると予想されます。ショートポジションを開きます。

他のインジケーターと自由に組み合わせて使用できます。

どの通貨ペア、どの時間足でも使用できます。

ブローカーが提示する出来高の違いにより、結果が異なる場合があります。

出来高が多いため、大手ブローカーが推奨されます。

自動版と手動版の違いは何ですか？

手動版では、高値と安値に基づいてトレンドを評価します。そのため、市場における出来高の枯渇レベルも提供されます。

自動版では、市場の異なるフェーズに応じて変化する期間を使用します。高いボラティリティでは短く、低いボラティリティでは長くなる場合があります。ここではトレンドではなく期間を分析するため、枯渇レベルはありません。これがデビエーションを使用する理由です。デフォルトでは三重のデビエーションが表示されます。

購入前に、MetaTraderのテスターでデモ版をテストしてください。