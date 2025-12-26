Meravith AUTO
- インディケータ
- Ivan Stefanov
- バージョン: 1.11
- アップデート済み: 29 12月 2025
- アクティベーション: 20
Meravith Autoは、Meravithトレーディングシステムの自動化バージョンです。
このインジケーターは、色が変化するトレンドラインで構成されています。強気のときは緑色、弱気のときは赤色になります。これはトレンドのサポートラインです。強気の出来高と弱気の出来高が等しくなる流動性ライン。三重の強気デビエーションライン。三重の弱気デビエーションライン。大きな出来高を示す紫色と青色のドット。紫色のドットは平均出来高より2つのデビエーション分大きい出来高を示し、青色のドットは2つのデビエーションを示します。
使い方は？
強気のトレンドラインと、トレンドラインの上にある流動性は強気トレンドを示します。市場は上昇すると予想されます。ロングポジションを開きます。
弱気のトレンドラインと、トレンドラインの下にある流動性は弱気トレンドを示します。市場は下落すると予想されます。ショートポジションを開きます。
他のインジケーターと自由に組み合わせて使用できます。
どの通貨ペア、どの時間足でも使用できます。
ブローカーが提示する出来高の違いにより、結果が異なる場合があります。
出来高が多いため、大手ブローカーが推奨されます。
自動版と手動版の違いは何ですか？
手動版では、高値と安値に基づいてトレンドを評価します。そのため、市場における出来高の枯渇レベルも提供されます。
自動版では、市場の異なるフェーズに応じて変化する期間を使用します。高いボラティリティでは短く、低いボラティリティでは長くなる場合があります。ここではトレンドではなく期間を分析するため、枯渇レベルはありません。これがデビエーションを使用する理由です。デフォルトでは三重のデビエーションが表示されます。
購入前に、MetaTraderのテスターでデモ版をテストしてください。
Thank you Ivan, for all your kindness, to make me understand about the power of meravith. Now I can have bold confidence to predict where the gold will go, thru the pattern of how the equilibrium line always try to adapt the price movement. Very inspiring indicator, second to none