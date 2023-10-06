Most visited level PRO
- インディケータ
- Ivan Stefanov
- バージョン: 1.10
- アップデート済み: 24 12月 2025
この指標は実際の経験に基づいている。
トップ/ボトムの日付/時刻を入れてください。
トップ/ボトムから現在までの最も訪問されたレベルを計算します。
ローソク足が更新されるたびに自動的に更新されます。
異なるトレンドと時間枠の複数のインディケータを同時に使用することができます。
長さは常にあなたの期間の開始から現在にプロットされます。
便利なPROツール。
good idea and precision according to one's trading methods.