このインジケーターは、MetaTrader 4 および 5 用のインタラクティブなエリオット波動ラベリングツールです。

チャート上のメニューから、ラベルのサイズ、色、波動の種類（ABC修正波、5波のインパルス、またはWXY構造）を選択し、チャート上に直接波動ラベルを手動で配置することができます。

チャートを1回クリックするだけで、選択した価格と時間の位置に適切な波動ラベルが順番に配置され、エリオット波動構造を視覚的に整理・把握するのに役立ちます。

気に入ったら評価してください！

