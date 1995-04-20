Elliott Wave Labeler MT4

このインジケーターは、MetaTrader 4 および 5 用のインタラクティブなエリオット波動ラベリングツールです。
チャート上のメニューから、ラベルのサイズ、色、波動の種類（ABC修正波、5波のインパルス、またはWXY構造）を選択し、チャート上に直接波動ラベルを手動で配置することができます。
チャートを1回クリックするだけで、選択した価格と時間の位置に適切な波動ラベルが順番に配置され、エリオット波動構造を視覚的に整理・把握するのに役立ちます。

気に入ったら評価してください！

