TPTSyncX

無料のAUXインジケーター、EAサポート、完全ガイドをご利用ください – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955

トレンドを見極める。パターンを読む。エントリーのタイミングを掴む。

30秒以内の3ステップ！分析不要で簡単トレード — あなたのスマートアシスタントがワークフローを簡素化します

  • チャートの過剰な情報にもう悩まされない。
  • スマートバイアス検出で自信を持ってトレード。
  • すべての通貨、暗号資産、株式、金属、指数、あらゆる時間足に対応。
  • クリックして実行するだけ — それだけで十分。
  • スピードと明快さを求める忙しいトレーダーに最適。

TPTSyncXは、トレンド、パターン、ローソク足のトリガー分析を、洗練されたインテリジェントなビジュアルシステムとしてシームレスに統合する、強力なオールインワンMetaTrader 5インジケーターです。明確さ、正確さ、スピードを求めるトレーダー向けに設計されており、プライスアクション、構造的パターン、市場タイミングツールを組み合わせて、高確率のトレードセットアップを特定するのに役立ちます。

主な機能:

  1. スマートビジュアル表示：
    チャート上に価格構造パターンを自動的に描画し、高値更新（HH）、安値更新（LL）、高値切り下げ（LH）、安値切り上げ（HL）を明確にラベル表示 — トレンドの変化や価格のブレイクアウトを明確に識別するのに不可欠な、リアルタイムの市場構造を提供。
  2. 動的移動平均：
    選択されたバー範囲に応じて自動的に調整されるダイナミックな期間MA。短期スキャルピングにも長期スイングトレードにも対応。
  3. 日次ターゲット価格（ADR/ATRベース）：
    ADRまたはATRを使用して明確な利益確定および損切りの目安を提供し、リアルな市場ボラティリティに基づいたターゲット設定が可能。
  4. 日区切りライン：
    各トレーディング日の視覚的な分割を助け、セッションの動き、日中のサイクル、パターンの把握が容易に。フィボナッチ・エクスパンションおよびエクステンションツールも搭載しており、手動でターゲットを測定・投影可能。
  5. 日次/週次バイアスのローソク足監視：
    日足および週足のローソク足構造を監視し、短期および日次バイアスの把握と、上位時間足との整合性を取った方向性トレードの計画に最適。
  6. ラウンドナンバー検出：
    1.0000、1.5000などの重要なラウンドナンバーを自動的にハイライトし、四半期サイクルや心理的な価格水準の識別を補助。
  7. 流動性ゾーンの検出：
    前日の高値（PDH）、前日の安値（PDL）、アジアセッションの高値・安値などの重要な流動性レベルを検出。これらのダイナミックゾーンは、流動性が吸収される可能性のある領域として、リバーサル、継続、スマートマネーの動きの予測に非常に有効。ICTや機関投資家スタイルの戦略に最適。
  8. マルチカレンシースキャナー：
    複数の通貨ペアを数秒でスキャンし、リアルタイムのトレンドとパターン形成を検出。エリオット波動ロジックに基づく衝動と調整のフェーズも含まれ、チャートを切り替えることなく市場全体のチャンスを見つけられます。
  9. マルチタイムフレーム対応：
    AB=CDパターン（1.27プロジェクション補正や0.618リバーサル設定）、包み足、スリーインサイドバー、スリーアウトサイドバーなどの強力なローソク足パターンも、複数の時間足に対応。ミクロからマクロまで構造の整合性を確保。

軽量かつ最適化、CPUに優しい設計で、マルチペア・マルチタイムフレーム分析でもスムーズに動作。完全カスタマイズ可能 — スイング感度、ローソク足パターンのフィルターなど、自分のトレードスタイルに合わせて調整可能。
使い方：トレンド・パターン・ローソク足の一致でスマートエントリーを確認。

構造に沿ったシグナルでノイズを排除。ブレイクアウト、リバーサル、トレンドフォロー、SNDベースの戦略に最適。ICT、SMC、エリオット波動（トレーディングカオス手法）、プライスアクション、ダブルトップ、ダブルボトム、サポート＆レジスタンス、需要供給など、ほとんどの有名スタイルに対応。
TPTSyncXは単なるインジケーターではなく、精度・構造・自信を求めるトレーダーのための完全なビジュアルアシスタントです。スキャルパー、スイングトレーダー、長期アナリストのいずれであっても、TPTSyncXはあなたのスタイルに適応し、他者が見逃すチャンスを明らかにします。smc、ダブルトップ、ダブルボトム、ブレイクアウト、リバーサル、トレンドフォロー、snd、ict、エリオット波動、プライスアクション、サポート＆レジスタンス、需要供給、スキャルピング、スイングトレードのいずれのインジケーターを使う場合でも、あらゆる市場環境であなたを先行させるよう設計されています。


88007901
129
88007901 2025.10.14 07:26 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Arief
1173
開発者からの返信 Arief 2025.10.14 08:42
Thank you for this wonderful review and for becoming a loyal fan! We're so happy to hear that the software, from its performance and updates to our support, has exceeded your expectations. Your endorsement is incredibly motivating. We can't wait to share our future works with you and continue this successful cooperation.
Da Ming Li
384
Da Ming Li 2025.04.14 04:21 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Arief
1173
開発者からの返信 Arief 2025.10.14 08:38
Thank you so much for the 5-star review, We're thrilled to hear you find the indicator helpful and that you received quick support. We appreciate you.
