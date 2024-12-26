SmartChoise

SmartChoise EA – ニューラルネットワーク駆動のXAU/USD（ゴールド）M1タイムフレーム向けトレーディングシステム

ユーザーマニュアルはプロフィールページのリンクから入手できます — すべての設定やオプションについて詳細に説明されています。

Telegram チャンネルでは、異なる残高、リスクレベル、設定で SmartChoise を稼働させている複数のアカウントも見つけることができます。これは、EA の実際のパフォーマンスを複数のブローカーや条件で確認する絶好の方法です。

価格は今のところ割引されています。

このEAは長期的で制御された成長を目的としており、その成功にはリスク耐性を理解し、それに合わせて調整することが重要です。

ニューラルネットワークに基づいたエンジンを使用しており、リアルタイムの市場データを継続的に分析し、現在の市場状況に応じてトレーディング戦略を適応させます。このアプローチは、トレードエントリーの最適化、リスク管理の向上、そしてインテリジェントなエクスポージャーの管理に役立ちます。

マーチンゲール戦略に依存するシステムとは異なり、SmartChoise EAは適応型のロットサイズ設定と明確に定義されたリスク管理ルールを使用しており、異なる経験レベルやリスク許容度を持つトレーダーに適しています。

主な特徴

  • ニューラルネットワーク駆動の意思決定

  • マーチンゲールなし

  • 市場状況、資産、トレンドの強さに基づく動的ロットサイズ設定

  • 複数のトレードモードと調整可能なリスクレベル

  • オプションのサポート/レジスタンスおよびローソク足パターン戦略

  • ドローダウン管理のための高度な回復システム

  • 内蔵のトレーリングストップおよびニュースフィルターオプション

オプションの戦略（デフォルトで無効）
取引頻度を増やし、エントリーロジックを多様化するために、手動で2つの追加戦略を有効にできます：

  1. サポート＆レジスタンス戦略
    最近の高値、安値、反応ゾーンを使用して、成功確率の高い取引エントリーを特定します。

  2. ローソク足パターン戦略
    クラシックな反転と継続のローソク足形成を使用して、トレンド方向を確認し、利益のあるエントリーを検出します。

重要な注意点

  • 小さな口座では回復戦略が理想的でない場合があります。ドローダウンを吸収する余地が少ないためです。

  • バックテストの制限：
    このEAは過去の市場データを使用してトレーニングされているため、バックテスト結果は実際の将来のパフォーマンスを反映しない場合があります。バックテストはロジックと動作を示すことができますが、ニューラルネットワークの適応的な性質により、ライブ結果を保証することはできません。このため、常にフォワードテストを重視してください。

  • 小さな口座は回復ベースのトレードに適していない場合があります。ドローダウン容量が限られているためです。

  • 小さな残高の場合、ハードストップパーセンテージとストップロスの使用が推奨されます。

  • 回復戦略は、時間をかけてドローダウンから回復することを目的としています。このEAは長期的な安定した成長を目指して設計されています。

  • 回復システムを無効にするか、固定ロットサイズを使用すると、EAの動作が大きく変わり、リスクが増加します。

  • 固定ロットサイズは、トレンド強度に基づくEAの動的ロット計算を無効にし、リスクが大幅に増加し、回復トレードには適していません。リスクを慎重に管理する必要があります。

  • 小さなハードストップは回復戦略を無効にし、EAを単純なTP/SLボットに変えるため、完全な回復システムではなくなります。

推奨使用法

小さな口座

  • 低リスクまたは中リスクのレベルを使用

  • 安定した、制御されたパフォーマンスに注力

大きな口座 / 経験豊富なユーザー

  • 高リスクまたは極端リスクの設定を試すことができます

  • より多くの市場エクスポージャーを持ち、より高いリターンを求める方に適しています

基本設定

  • リスクレベル：低、中、高、極端

  • トレーディングスタイル：保守的（取引が少なく、リスクが低い）または攻撃的（取引が多く、リスクが高い）

  • ハードストップ％：最大ドローダウンを制限（例：20 = 20％）

  • 最大スプレッド：ボラティリティの高い期間中のエントリーを制御、現在の市場とブローカーの条件に自動的に調整

  • 仮想（隠れた）トレーリングストップロス - SLレベルはEA内でのみ管理されます。これにより、より良い保護が提供され、不必要な干渉を避けることができます。

ニュースフィルター

  • 影響レベル（低、中、高）に基づいて、予定されたニュースの周辺で取引を一時停止

  • ニュースイベントの前後でエントリーを一時停止するためのバッファ時間をカスタマイズ

  • 注意：ニュースフィルタリングにはWebRequestを有効にする必要があります

取引コメント 各取引には使用された戦略を識別するためのコメントが含まれています：

  • NN = ニューラルネットワーク

  • SR = サポート/レジスタンス

  • CD = ローソク足パターン

  • R = 回復

例：SmartChoise_4A_CDは、極端リスク（4）、攻撃的（A）、ローソク足戦略を使用して取引が開始されたことを意味します。

ライブ取引を始める前に

必ずデモアカウントでEAをテストしてください。これにより、選択した設定での動作を理解し、リスクが期待に沿っていることを確認できます。

リスクを分散するために、異なるマジックナンバーで複数のチャートを実行することができます。

小口口座向けの推奨設定：

EAが効果的に取引を管理できるように、センタアカウントの使用を強くお勧めします。ロットサイズが大きすぎると、EAのリカバリーシステムが正常に機能せず、ドローダウンが大幅に増加する可能性があります。常に口座残高に応じてロットサイズまたはリスクレベルを調整し、最適なパフォーマンスと安全な回復を確保してください。

レビュー 74
small river p.f.
118
small river p.f. 2025.12.18 07:59 
 

very good

Zsigus
29
Zsigus 2025.11.29 12:59 
 

After renting it for a month, I decided to buy this EA. It works perfectly, and the seller helped me with everything — whenever I wrote to him because something wasn’t clear, he always assisted me and even created a set file for me. That’s why I decided to purchase it. It works great even if you start with a small amount of money. Small profits add up over time. If you follow everything that is written in the strategy or what the seller advises, there should be no problems. I can confidently recommend it to everyone.

Clifton Creath
820
Clifton Creath 2025.11.28 15:26 
 

After renting for a month and really putting this EA through its paces i am happy to report its a winner. i posted screen shots from Ulitmate Extractor in the comments they speak for themselves on the EA's performance. the only equity dips were manual closes by me that if i would have left be would have closed in profit. Cant beat the Black friday deal dont miss out.

レビューに返信