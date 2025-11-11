Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズムです。

XAUUSD（ゴールド）専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。「一貫性は運を凌駕する」。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。

長く生き残るための戦略。 グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。

市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、本当の成長は投機ではなく生存から生まれることを理解しているトレーダーのために作られました。

停滞期があるのは正常であり、予想されることです。しかし時間が経つにつれ、このアルゴリズムは常により強く復活し、新しいボラティリティ環境に適応して安定した上昇を続けます。

これは「すぐに稼げる」ツールではありません。安定性・制御性・堅牢性を最優先に設計された、長期的な資本成長エンジンです。

基本原則

グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。

各トレードは独立しており、リスクは明確かつ限定されています。EA は損失を取り戻すためにポジションを増やすことはありません。生存と安定的な成長がその設計思想の中核です。

適応型マーケットロジック。

XAUUSD H1 向けに設計され、ボラティリティの転換点やブレイクアウトを数学的精度で検出し、市場状況の変化に動的に適応します。

動的リスク管理。

ポジションサイズは、口座残高やボラティリティに応じてインテリジェントに調整されます。リスクを一定に保ちながら、利益が時間とともに自然に拡大します。

実証済みの堅牢性。

各プリセットは数千回のモンテカルロシミュレーション、ウォークフォワード最適化、および長期的なアウトオブサンプルテストを経て、統計的信頼性を確認しています。

安定した複利成長のために設計

Pivot Killer の設計は、相場の乱高下時に資金を保護し、有利な市場条件下では利益を積み重ねることに焦点を当てています。このアプローチにより、システムは他のEAが崩壊する場面でも生き残り、静かな期間を経て力強く回復することができます。

多くの自動売買システムがプレッシャーに耐えられず破綻する中、Pivot Killer は市場の状況に関わらず冷静で構造的なロジックを維持します。

使い方

XAUUSD H1 のチャートを開きます。 Pivot Killer EA をチャートに適用します。 希望するリスク割合を設定します（デフォルトは 1%）。 OK をクリックして、EA に任せます。

外部設定や最適化は不要。完全にプラグ＆プレイ対応です。

推奨設定

パラメータ 推奨値 通貨ペア XAUUSD（ゴールド） 時間足 H1 最小残高 $250 推奨残高 $500+ ブローカータイプ ECN / RAW スプレッド 1トレードあたりのリスク 0.5–2% プロップファーム対応 はい（ドローダウン厳格管理）

技術的検証

ウォークフォワード最適化（2018–2024）

モンテカルロシミュレーションおよびパラメータ感度テスト

アウトオブサンプルおよびフォワードテスト

ランダム化条件下での資産曲線の安定性

これらの検証プロセスにより、Pivot Killer のパフォーマンスは偶然ではなく、データに基づいた再現性のあるロジックによるものであることが保証されます。

概要

特徴 説明 戦略タイプ ブレイクアウト + ボラティリティピボット検出 手法 グリッドなし、マーチンゲールなし、完全リスク管理 哲学 安定性と忍耐による長期的成長 テスト手法 ウォークフォワード、モンテカルロ、アウトオブサンプル プリセット XAUUSD H1（デフォルト） 使いやすさ プラグ＆プレイ 適合性 個人トレーダーおよびプロップファーム対応 サポート 完全ガイド + プリセット付き

リスク免責事項

取引には常にリスクが伴います。Pivot Killer EA は安全性と長期的な耐久性を考慮して設計されていますが、損失を完全に排除することはできません。このEAは、真の成功は短期的な刺激ではなく、長期的な一貫性にあると理解しているトレーダーのためのものです。

適切なリスク管理を行い、市場サイクル全体を通して忍耐を持ち、戦略がその目的を果たすのを見届けてください — 安定的に成長し、ボラティリティを乗り越え、時間とともに繁栄していく のです。