ABS GoldGrid
- エキスパート
- Thi Ngoc Tram Le
- バージョン: 2.8
- アップデート済み: 24 12月 2025
- アクティベーション: 20
セットアップと使用ガイド: ABS Channel。
リアルタイム監視: ABS Signal。
ライブシグナルのセットアップファイル
基本セットアップファイル
ABS EAとは?
ABS EAは、H1時間足のXAUUSD(ゴールド)専用に開発されたプロフェッショナルな取引ロボットです。
マーチンゲールシステムに基づいており、組み込みのリスク管理機能により.
初心者から経験豊富なトレーダー向けに設計されたABS EAは、セットアップが簡単で、完全自動化されており、さまざまな取引スタイルに合わせてカスタマイズ可能です。主な機能
-
ユーザー定義の安全設定を備えたマーチンゲール戦略
-
柔軟なロット管理:固定ロットまたは自動ロット
-
選択した閾値で取引を一時停止する最大ドローダウン制限
-
簡単なセットアップ:チャートに添付し、設定を構成して取引
-
シンボル: XAUUSD
-
時間足: H1
-
最低入金額: $300
-
推奨入金額: $1,000
-
口座タイプ: ECN / Raw Spread
-
レバレッジ: 1:50以上(1:100+推奨)
-
VPS: 継続的な運用のために推奨
取引には重大なリスクが伴い、損失は初期投資を超える可能性があります。
マーチンゲール戦略は高いリスクを伴い、過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。自己責任でご使用ください。
サポートまたはご質問については、コメントセクションまたはプライベートメッセージで販売者にお問い合わせください。
Works beautifully