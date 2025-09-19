ABS GoldGrid

5
別価格 $109 (通常価格: $365)
セットアップと使用ガイドABS Channel
リアルタイム監視: ABS Signal。 

ライブシグナルのセットアップファイル
基本セットアップファイル


ABS EAとは?

ABS EAは、H1時間足のXAUUSD(ゴールド)専用に開発されたプロフェッショナルな取引ロボットです。
マーチンゲールシステムに基づいており、組み込みのリスク管理機能により.

初心者から経験豊富なトレーダー向けに設計されたABS EAは、セットアップが簡単で、完全自動化されており、さまざまな取引スタイルに合わせてカスタマイズ可能です。

主な機能

  • ユーザー定義の安全設定を備えたマーチンゲール戦略

  • 柔軟なロット管理:固定ロットまたは自動ロット

  • 選択した閾値で取引を一時停止する最大ドローダウン制限

  • 簡単なセットアップ:チャートに添付し、設定を構成して取引

技術仕様

  • シンボル: XAUUSD

  • 時間足: H1

  • 最低入金額: $300

  • 推奨入金額: $1,000

  • 口座タイプ: ECN / Raw Spread

  • レバレッジ: 1:50以上(1:100+推奨)

  • VPS: 継続的な運用のために推奨

免責事項

取引には重大なリスクが伴い、損失は初期投資を超える可能性があります。
マーチンゲール戦略は高いリスクを伴い、過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。自己責任でご使用ください。

サポートまたはご質問については、コメントセクションまたはプライベートメッセージで販売者にお問い合わせください。

レビュー 16
Forester82
34
Forester82 2025.12.25 10:47 
 

Works beautifully

small river p.f.
118
small river p.f. 2025.12.22 19:22 
 

good

fery379
118
fery379 2025.12.17 20:47 
 

Good one. I have had many grid eas. This is one of the better ones. Read developer guide carefully. My personal suggestion is you MUST use a stop loss; 5 to 10% Max DD.

おすすめのプロダクト
Gold Cracker AI
J Gomat
エキスパート
Only the first 5 copies will cost 50$ and then it will be converted to its original price.  Deposit 500$ Profit 2500$+ in 1 Month Gold Trading.   This robot works very well on gold. Gives good profit.  Key Features:  Very easy to use   Working symbols:  XAUUSD(GOLD) Working Timeframe: M1, M5, M30 All timeframe The minimum deposit $100, $500 Here you can adjust Lot Size, Auto lot, SL, TP, Trading Time, Profit pips, Percentage Equity, fixed ratio delta volume for lot size increasing with equity, 
XAU Breakout EA
Akbarxon Amirxonov
エキスパート
Daily Breakout Expert Advisor - XAUUSD/GOLD Specialist Trade Gold Breakouts Like a Pro! Daily Breakout EA is a sophisticated MetaTrader 5 Expert Advisor specifically designed and optimized for XAUUSD (GOLD) trading. Capture powerful gold price movements using the proven daily breakout strategy. Perfect for both beginner and advanced traders who want to automate their gold breakout trading without the emotional stress of manual trading. **How It Works ** Daily Breakout EA operates on a s
AI Swing EA Meta5
Reza Aghajanpour
5 (1)
エキスパート
Introduction : AI Swing EA is a fully automated trader with Fixed SL and high win rate. It will be 200$, it is now just 49$. No Martingale, No Grid Contact me  to send you instruction and add you in group. The next generation OpenAI model quickly gained significant attention with its broad range of capabilities and versatility, We used its expertise in assisting prediction prices in formulating and applying improved trading strategies. Our AI core is capable of extracting data insights from
InterSym MT5
Aliaksandr Chupryna
4.5 (2)
エキスパート
「InterSym MT5」アドバイザーは、シンボルに取引制限がない限り、「マーケットウォッチ」でブローカーによって提示されたあらゆるシンボルを取引します。 最大 15 個のシンボル (シンボルごとに異なる設定) を同時に取引およびテストできます。 スプレッドの影響は重要ではないため、スプレッドの高い口座 (セント口座) で取引することができます。 計算アルゴリズムは価格変動のダイナミクスに基づいており、固定点に関連付けられていないため、あらゆるシンボルに適用できます。 シンボルのボラティリティが高いほど、取引結果は良くなります。 アドバイザの操作と監視をよりよく理解するために、計算結果はインジケーターの形式でチャート上に視覚化されます。 1 つのインジケーターは最初のポジションをオープンするための条件を示し、2 つ目はこのシリーズのすべてのトランザクションをクローズするための条件を示します (詳細はスクリーンショットを参照)。 「Closing_only_with_plus_profit = true」 の場合、一連のポジションはプラスの合計利益 (コミッションとスワップを含む
Fundamentals EA
Giam Zhen Rong Colin
エキスパート
New Year Sales - $88. Usual Price $288 Risk Disclaimer Trading foreign exchange and leveraged instruments carries a high level of risk and may result in the loss of part or all of your capital. This Expert Advisor is a tool to assist with trade execution and risk management based on predefined rules. It does not eliminate risk. Users are responsible for configuring risk parameters and ensuring the strategy aligns with their risk tolerance. Live Signal About Me Hi, I’m a quant enthusiast with a
Advanced ADX Bot
Steve Zoeger
1 (1)
エキスパート
MT 5 アドバンスト ADX ロボットへようこそ 単にあなたが望むADXインジケータフィルタを設定し、ロボットはあなたのために仕事をします。 顔立ち： - マジックナンバー - スプレッドフィルター - 利益を取る - ストップロス - バーシフト - 反対側のシグナルで終了 - フィルター (調整可能) - トレーリング(調整可能) - マーチンゲール(調整可能) そしてより多くの。 24時間365日、ダウンロードして取引してください。あなたがそれを設定する助けが必要な場合は、私に連絡して自由に感じてください。 MT 5 アドバンスト ADX ロボットへようこそ 単にあなたが望むADXインジケータフィルタを設定し、ロボットはあなたのために仕事をします。 顔立ち： - マジックナンバー - スプレッドフィルター - 利益を取る - ストップロス - バーシフト - 反対側のシグナルで終了 - フィルター (調整可能) - トレーリング(調整可能) - マーチンゲール(調整可能) そしてより多くの。 24時間365日、ダウンロードし
Defender of the Deposit
Alexey Viktorov
エキスパート
Советник локирует убыточную позицию или сетку с указанным Magic number и в дальнейшем пытается свести убыток к нулю, или минимуму. Продолжительность операции зависит от параметров советника и может продолжаться от нескольких дней до нескольких месяцев. Параметры советника и их назначение: What position is locked             Какого направления позицию или сетку позиций локируем. Buy или Sell. Magic number                           Magic number позиции которую локируем. Width lock                 
TrendLimit
Sergey Shigorin
エキスパート
TrendLimit - trading robot for the EURUSD currency pair on the M1 timeframe . Trades with or against the trend. Sets profit and loss limits. Changes limits. Parameters: AgainstTrend. If true, trades against the trend, otherwise trades with the trend. StopLoss. Sets a loss limit in points. If 0, there is no limit. TrailingStop. If true, when the price moves towards profit, it moves the loss limit in this direction. TakeProfit. Sets a profit limit in points. If 0, there is no limit. TrailingTake.
Ex Gold MT5 EA
Richard Kofi Anim Darko
エキスパート
After You download the EA kindly join our telegram group below..... https://t.me/aFXeas EX GOLD MT5 EA is a unique fully automated Expert Advisor which uses a combination of price action and indicators to find profitable entries on the market. It uses an average of standard deviation to follow the trend for additional entries hence taking advantage of the trend. Its unique but simple parameter makes it suitable for beginners and experienced traders. The EA was designed to trade Gold on the M1,
Exp THE X FULL
Vladislav Andruschenko
4.79 (29)
エキスパート
これは標準的な指標に取り組んでいるMetaTrader 5のための万能自動エキスパートアドバイザーです。 UniversalEA コンストラクタEAには多数の関数が用意されています。 ポジションを開くために20のシグナルのうちの1つを選択し、MetaTraderパッケージに含まれる標準インディケータのシグナルを選別するために20のうち5つのフィルターを選択することができます。 さらに、指標のパラメータを調整したり、時間枠を選択したり、各信号の信号バーを指定したりできます。 注意！新しいユニバーサルトレーディングアドバイザーの Exp - カスタム指標に取り組んでいる xCustomEA  ： MetaTrader 5の ための Exp The xCustomEA MetaTrader 4の ための Exp The xCustomEA Description on English 自動取引アドバイザーを購入したい場合は、  TickSniperを チェックして ください  。 EAには以下の機能があります。  カウンタートレンド平均 トレンドの方向への追加の開口部 トレーリングストッ
VJX Gold MT5
Jhad
エキスパート
VJX GOLD MT5 VJX Gold は、ゴールド（XAUUSD）取引のために開発されたエキスパートアドバイザー（EA）です。 価格：99ドル → 149ドル 長年のトレード経験と開発経験を基に設計されており、長期的な安定性と市場への適応分析に重点を置いています。 主な強み 市場全体のトレンドに焦点を当てた独自アルゴリズム ボラティリティが高い局面で資金を保護する適応型リスク管理 様々な市場環境に対応するスマートな注文処理ロジック チャート上に直接表示される統合パフォーマンスダッシュボード 長期的ビジョン VJX Gold EA は、ゴールド（XAUUSD）取引において長期的な安定性とバランスの取れたリスク管理を実現するよう設計されています。 市場が上昇局面でも下降局面でも、変化する状況に合わせてシステムが自動的に適応し、トレーダーが一貫した規律あるトレードアプローチを維持できるようサポートします。 主な機能 独自のボラティリティ分析 — 内部基準に基づき特定の市場状況を検出 適応型ドローダウン管理 — 市場変動に応じてリスクエクスポージャーを調整 高頻度データフィルタリング —
Correlation Arbitrage Hedging EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
エキスパート
Correlation Arbitrage Hedging EA A Tool for Statistical Arbitrage Exploration This Expert Advisor is designed for traders who wish to explore correlation-based strategies. It is built on the principle of statistical arbitrage, identifying potential trading opportunities by analyzing the relationship between two currency pairs. Please note that this EA is provided as a foundational tool, and you are encouraged to optimize its settings to align with your individual trading style and risk toleranc
QuantumPip
Evgeniy Scherbina
4.36 (11)
エキスパート
The expert "QuantumPip" is a fully automated expert which can trade several symbols from one chart. The expert also uses prices of Gold, Oil, "Schmuksie" (my adaptation of the "Dixie" indicator), DAX or FTSE to calculate inputs for the symbols. The expert uses 2 types of recurrent neural model - 1 network (decisions "buy" or "sell") and 2 networks (decisions "buy" or "uncertainty" and "sell" or "uncertainty"). QuantumPip can, therefore, trade 16 strategies as one, because it is 2 models per each
Perfect Grid EA
Sopheaktra Phan
5 (1)
エキスパート
After years of observation on Grid strategy, I found lots of function that easy blown the account away. Such as, Market Execution(Instant open BUY/SELL), no OFF/ON for initial and sequence trade, no Loss Accepted function, etc So Perfect Grid EA was develop to the next level for all trader to be more useful than the old era of Grid Trading. (The back test based on previous event from 01-01-2022 to 31-12-2022 only) Please note that, !!EVERY INVESTMENT ALWAYS HAVE RISK!! !!USE WISELY WITH YOUR O
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
エキスパート
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
Heiken Ashi vernkham2
Vernkham Sorsavanh
エキスパート
EA that tracks and monitors the gold price during the period Heiken Ashi with operational control. Recommended settings • Symbol: XAUUSD / Gold • Timeframe: H1 • Minimum deposit: $1000 •   Lot  0.01  • Leverage: 1:100 or higher • VPS: Highly recommended for 24/7 trading operations Things to know before buying Trading involves risk, and past performance is no guarantee of future success. Market conditions are subject to change, and it is important to test the EA under different circumstances to
Break Hunter 28
Jimmy Musyoki Mwongela
エキスパート
BREAK HUNTER 28 - Professional Straddle Trading Expert Advisor DESCRIPTION Break Hunter 28 is an automated straddle strategy Expert Advisor designed to capture breakout movements by placing simultaneous Buy Stop and Sell Stop pending orders at a specified time each day. When one order is triggered by a price breakout, the opposite order is automatically cancelled, allowing you to ride the momentum in the direction of the breakout. The EA features an aggressive trailing stop mechanism that locks
BreakTheCage EA
Gerold Roy Baisie
エキスパート
最低要件 口座タイプ：ECN / RAW / 低スプレッド 推奨ブローカー：IC Markets、IC Trading、または同様のECNブローカー 最低入金額：500ドル（レバレッジ1：500） 推奨入金額：1,000ドル（レバレッジ1：500） 最低レバレッジ：1：100（推奨1：500） VPS：24時間365日稼働に必須 主要機能 レンジ時間を調整可能な自動レンジブレイクアウト戦略 ダイナミックポジションサイジング：固定、残高固定、リスク率、または固定金額 高度なストップ管理：損益分岐点、トレーリングストップ、ダイナミックストップロス/テイクプロフィット レンジフィルタリングシステム：誤ったブレイクアウトを回避 取引制限と時間ベースの管理（最大取引数、決済時間、未決注文の削除） チャートダッシュボードとデバッグモード搭載 XAU/USDおよび主要通貨ペアに完全最適化（1分足推奨） 主要パラメータ リスクと出来高：FixedLots、FixedLotsPerMoney、RiskPercentage、RiskMoney ストップとターゲット：StopL
Wall Street Scalper
Wilna Barnard
5 (1)
エキスパート
Wallstreet Scalper (US30 · US500 · US100 · M5) 概要 Wallstreet Scalper は、米国主要株価指数（US30、US500、US100）の M5 タイムフレーム向けに設計されたブレイクアウト型の自動売買システム（EA）です。直近の高値や安値をブレイクした際のモメンタムを捉え、多層的なリスク管理で資金を保護します。個人トレードだけでなく、 プロップファームのチャレンジ にも最適化されています。従来の「固定ポイント制」とは異なり、すべての距離設定に ATR（Average True Range）倍率 を採用し、市場のボラティリティに応じて自動調整されます。 コア戦略 ブレイクアウトエントリー: 直近のサポート・レジスタンスをわずかに超えた位置に Buy/Sell Stop を設置。 ATR による自動調整: SL、TP、トレーリングストップ、さらにはエントリーバッファまで、すべてが ATR 倍率で計算されます。静かな相場ではタイトに、ボラティリティが高い相場では広めに設定されます。 ボラティリティフィルター: ATR フィルターに
EA Gann angle gold AI
Aliaksandr Kazunka
エキスパート
EA Gann Angles Gold AI – A New Era in Trading! EA Gann Angles Gold AI   is a revolutionary trading advisor that combines   angle-based price analysis   with   machine learning   to identify and exploit patterns in financial markets. The advisor utilizes   over 100 predictive features   trained on historical data to forecast price movements with   unprecedented accuracy . ️ Core Components 1. Angle Analysis Engine (Angle Extraction Engine) Converts historical price data into   geometric angles  
UV Samurai
Banh Thanh Vi
エキスパート
UV Samurai  UV Samurai   is a specially designed   Expert Advisor (EA)   that automatically opens trading orders at predefined price intervals ( Distance ) to take advantage of market movements in a controlled manner. The EA operates based on a   multiplier distance mechanism   for each subsequent trade, combined with the   DDR (Dynamic Drawdown Reduction)   risk management system to minimize potential losses and maintain account safety during high-volatility market conditions. The Recommended 
Grid Harvester MT5 Free
Grzegorz Korycki
4.5 (2)
エキスパート
WARNING: Product is out of support!  Free version of the grid strategy! Identical strategy to the full version, the only limitation is the number of positions. Its goal is to harvest most out of trending market (on automatic mode) taking advantage of corrections in trends. It can be also used by experienced traders on manual trading. This kind of system is being used by most successful social traders having 500+ paid subscribers. Combine your trading experience with this automatic strategy! It
FREE
Gangorra Risk EURUSD
Willian Roberto Silva Klafke
エキスパート
EURUSD_Gangorra_Risk の説明 EURUSD_Gangorra_Risk – M30 逆張りロボット、複数のコンフルエンスと％リスク管理を搭載 概要 EURUSD_Gangorra_Risk は、 M30 タイムフレームの EURUSD 用に設計されたプロフェッショナルな 逆張り（平均回帰）EA です（パラメータ調整により他のペアや時間足でも利用可能）。 価格が サポート／レジスタンスゾーン （Donchian/Bollinger）に 接触／接近 した際にシグナルを検出し、 RSI・EMA との ATR 乖離・H1 の逆張りフィルター などの コンフルエンス条件 によってエントリーを確認します。 資金管理は完全対応： 「キャッシュ」（Balance/Equity/Free Margin）の％リスク管理 、 ATR ベースの SL/TP 、 ブレークイーブン／トレーリング 、 バスケットターゲット（USD/％） 、 ショートグリッドによるリカバリー 、さらに 制御されたマーチンゲール を搭載。 加えて、 タイムアウトによる強制決済 、 反対シグナルでのクローズ／反
Janus Disaster Recovery MT5
Boris Sklyaruk
2 (1)
エキスパート
Expert Advisor for r ecovery   accounts from a drawdown!          MT4 Version Two operating modes: Recovery: Recovery   from the existing drawdown on your account Works with trades of other advisors and trades opened manually Protect  :  Online account control When a drawdown is reached for a certain trading instrument, it turns off other Expert Advisors and displays the account at no loss Mathematical system with the author's formula for closing deals Works without martingale Doesn't load the
Gold Rush Turbo EA
Pham Tung Anh Nguyen
5 (1)
エキスパート
INTRODUCTION Gold Rush Turbo – Ride the Fastest Wave of Gold Trading Experience the thrill of fast-paced gold trading. Gold Rush Turbo is a high-performance, medium-risk Expert Advisor designed for traders who thrive in dynamic market conditions. Built for aggressive scalping on XAUUSD (gold), it uses rapid market entries, tight stops, and momentum-based logic to capture short-term price movements. If you’re ready for high-speed decision-making, Gold Rush Turbo keeps your strategy sharp and your
EA Red Vision MT5
Ruslan Pishun
エキスパート
The Expert Advisor uses two strategies based on indicators: Moving Average, Envelopes, Commodity Channel Index, Average True Range. Trading takes place according to certain trend patterns (patterns of the price market), the adviser searches for a signal pattern and opens an order, then an order for averaging the first order can be opened. If the first order is closed at a loss, then the EA will open the second order with an increased lot. The adviser also uses economic news to achieve more accur
EA Red Dragon MT5
Ruslan Pishun
2.7 (10)
エキスパート
The Expert Advisor uses the strategy based on the breakdown of the most important support and resistance levels. Adaptive trade trailing algorithm is used. The EA uses a very small SL so the account is always protected from equity drawdown with a very low risk-per-trade. The EA integrates a system of partial position closure during slippages (can be configured). It was backtested and optimized using real ticks with 99,9% quality. It has successfully completed stress testing. The EA contains the
Audcad Dynamic MR
Adrian-paul Bostina
エキスパート
AUDCAD Dynamic MR v.1.0 Overview   AUDCAD Dynamic MR v.1.0 is a simple and intuitive Expert Advisor for MetaTrader 5, crafted for the AUDCAD currency pair on hedging accounts. This EA follows a straightforward mean-reversion strategy, using the Simple Moving Average (SMA) of 192 periods on the last closed H1 bar as the "fair price" point. It calculates entry thresholds dynamically, taking into account recent market conditions relative to historical conditions, ensuring trades follow the market’
Sentinel Heikin Ashi
Daniel Eduardo San Martin
エキスパート
利益を最大化し、リスクを最小限に抑えたいですか？SENTINEL Heikin-Ashiは、Heikin-Ashiのシグナルと、強力なリスク管理モジュールSENTINELを組み合わせ、高度で使いやすいツールを提供します。 スタートポイント（2024年のバックテスト）：EURUSD M15、XAUUSD M12、USDJPY M5 · 様々な資産と時間枠に適応可能 正確な機会を特定 : Heikin-Ashiのシグナル、RSI、新しい移動平均クロスオーバーフィルターの組み合わせで、利益を生むトレードを捉えましょう。 最適化されたリスク管理 : ボラティリティに基づく動的ストップロス、従来型や革新的なトレーリングストップ、固定ポイント数に基づくストップロス設定などの高度なオプションを利用できます。 コントロールと使いやすさ : 新しい事前設定メニューがバックテストを簡略化し、不必要な組み合わせを減らして、より速く効率的に最適化できます。 スタイルに合わせて調整 : 保守的なトレーダーでも積極的なトレーダーでも、SENTINELはポジションサイズ、ストップレベル、部分利確のカスタム設定な
Price Gold
Yuriy Kuzmin
5 (1)
エキスパート
Финальная цена: $999. Успей купить раньше, сэкономь и получи Бонус AI Engine Crypto MT5 или AI Engine Crypto MT4!!! Привет всем любителям торговли золотом, представляю новый торговый советник - Price Gold, разработанный специально для торговой платформы МТ5. Автоматизированный советник для трейдеров умеющих ожидать и эмоционально готовых к торговле на рынке, эксперт в большем случае для долгосрочной торговли Советник разработан на пользовательских индикаторах с применением фильтров для наилучши
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.67 (39)
エキスパート
AOT MT5 - 次世代AI多通貨システム Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要!購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください: リソース 説明 AOTの取引頻度について ボットが毎日取引しない理由 AOTボットの設定方法 ステップバイステップのインストールガイド Set files AOT MT5は、 AIセンチメント分析 と 適応最適化アルゴリズム を搭載した高度なExpert Advisorです。何年もの改良を経て開発されたこの完全自動化システムは、リスク管理を使用して単一のAUDCAD M15チャートから16通貨ペアを取引します。 AI駆動技術 静的インジケーターを使用する従来のEAとは異なり、AOTはClaude API統合を通じてリアルタイムAIセンチメントフィルタリングを採用しています。この次世代アプローチは多次元市場パターンを分析し、優れた
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (22)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
エキスパート
重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (7)
エキスパート
X Fusion AI — ニューラル適応型ハイブリッド取引システム 期間限定割引。残り7件（全20件）— まもなく完売。 現在の特別価格は149ドルで、まもなく999ドルに戻ります。 動作デモ 実運用パフォーマンス ご購入後、推奨パラメータ、使用方法、注意事項、運用のコツなどの情報を受け取るために、必ず私たちにプライベートメッセージをお送りください。 ご支援いただき、誠にありがとうございます。 1. 概要 X Fusion AI は、従来の取引ロジックとニューラル風の適応メカニズムを組み合わせた自動売買システムです。 本システムは価格を予測することを目的とせず、市場環境の変化を分析し、それに応じて内部ロジックを調整します。 主な特徴は以下の通りです： 多様な市場環境への適応 市場条件の変化に対する安定した動作 ドローダウン管理の強化 ノイズや低品質シグナルのフィルタリング 本システムは、市場の流れを評価し、構造変化に応じて反応することに重点を置いています。 2. 実績参照（MQL5 内部シグナル） 以下の MQL5 シグナルで運用状況を確認できます： メインシグナル： https:
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
エキスパート
長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD（ゴールド） 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 このEAは、エントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAの核となるロジックは、特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによって開かれるすべての取引は、事前に定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   アナウンスチャンネル  | セットファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します。 戦略 1 (M30):   この戦略は、定義された弱気パターンの後に続く潜在的な強気反転シグナルを識別するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
4 (3)
エキスパート
世界初のゴールドとビットコイン間の公開裁定アルゴリズム！ 毎日セール開催中！ ライブシグナル -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: 時間の経過とともに推奨されるブローカー：   IC Markets 取引ペア:   XAUUSD、BTCUSD 添付ファイルのシンボル:   XAUUSD H1 取引した通貨ペアが 「Market Watch」 ウィンドウに追加されていることを必ず確認してください。 口座タイプ: ECN/ロースプレッド プレフィックス設定: ブローカーがシンボルプレフィックス付きの通貨ペアを持っている場合、例えば - XAUUSD   _i 次に設定にプレフィックスを入力します：   「   _   i」 金 vs ビットコイン裁定取引: これは、これらの資産間の価格差を利用する戦略ですが、通常は直接取引されるペアではなく、競合する「安全資産」として機能します。トレーダーは、市場の不確実性やトレンド反転の時期に、金がビットコインに対して割安になる（またはその逆）のを狙い、より安価な資産を購入し、より高値で売却
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
エキスパート
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
エキスパート
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25年以上の経験を持つ作者による、マーチンゲールやグリッドなしで任意の資産を取引するためのプロフェッショナルな取引アドバイザー。 トップアドバイザーのほとんどは上昇する金で動作します。テストでは見事に見えます...金が上昇している間は。ですが、トレンドが尽きたらどうなるでしょうか？誰があなたのデポジットを保護しますか？HTTP EAは永遠の上昇を信じていません — 変化する市場に適応し、投資ポートフォリオを広く分散し、デポジットを保護するために設計されています。それは、上昇、下落、横ばいのどのモードでも同様に成功する規律あるアルゴリズムです。プロのように取引します。HTTP EAは、リスクと時間の精密管理システムです。歴史上の美しいチャートでアドバイザーを選ばないでください。動作原理で選んでください。 資産 任意、購入後各々に専用の .set ファイル 時間足 M5-H4（アドバイザー設定で指定） 原則 動的価格不足ゾーンとの作業 デポジット $100 から。レバレッジ 1:25+ ブローカー 任意、ECN/Raw 低スプレッド
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
エキスパート
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
エキスパート
このプラットフォームで初公開｜市場を理解するEA このプラットフォームで初めて、Expert Advisor（EA）が Deep Seek の全機能を活用します。 Dynamic Reversal Zoning ストラテジーと組み合わせることで、市場の動きを「検出するだけでなく、理解する」システムが誕生しました。 ライブシグナル __________   セットアップ 時間足 ：H1 レバレッジ： 最低 1:30 入金額： 最低 $200 通貨ペア： XAUUSD ブローカー： すべて対応 Deep Seek とリバーサル戦略の組み合わせは新しく、だからこそ非常に魅力的です。新しいアプローチを探している方は、 このEAを見逃すべきではありません。これはこのプラットフォームで初の試みであり、自動売買の新たな方向性の始まりかもしれません。 固定されたパターンやセットアップに頼るのではなく、このEAは市場の変化を  リアルタイムで検知・理解し – そしてそれに応じて柔軟に対応します。  リバーサルゾーンと価格圧力の分析に焦点を当て、従来のツールよりもはるかに深く掘り下げます。 D
作者のその他のプロダクト
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.67 (39)
エキスパート
AOT MT5 - 次世代AI多通貨システム Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要!購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください: リソース 説明 AOTの取引頻度について ボットが毎日取引しない理由 AOTボットの設定方法 ステップバイステップのインストールガイド Set files AOT MT5は、 AIセンチメント分析 と 適応最適化アルゴリズム を搭載した高度なExpert Advisorです。何年もの改良を経て開発されたこの完全自動化システムは、リスク管理を使用して単一のAUDCAD M15チャートから16通貨ペアを取引します。 AI駆動技術 静的インジケーターを使用する従来のEAとは異なり、AOTはClaude API統合を通じてリアルタイムAIセンチメントフィルタリングを採用しています。この次世代アプローチは多次元市場パターンを分析し、優れた
Titan Trade Panel
Thi Ngoc Tram Le
ユーティリティ
効率的な手動取引のためのカスタムトレードパネル このトレードパネルは、MT5での手動取引をサポートするツールを提供し、取引管理に役立つ機能を備えています。パネルは、注文の実行、注文管理、ポジションの監視機能をコンパクトなインターフェースで提供します。 なぜこのトレードパネルを選ぶのか？ 複数の取引を管理したい場合でも、取引プロセスを効率化したい場合でも、このカスタムトレードパネルは、ポジションを効率的に管理するためのすべての機能を提供します。リスクをコントロールし、取引パフォーマンスを簡単にモニターできます。 主な機能 パネルには、以下の市場注文管理ツールが含まれています： あらかじめ設定したストップロスとテイクプロフィットを使って市場注文を実行 指定した価格ポイントに指値・逆指値注文を配置 ひとつのインターフェースから複数の注文タイプを管理 現在のポジションや保留中の注文をモニター 注文管理機能 ユーザーは、以下の主要な取引管理機能にアクセスできます： 注文ごとにストップロスとテイクプロフィットレベルを設定 アクティブなポジションにブレークイーブン設定を適用 特定の注文タイプ（買
FREE
フィルタ:
Forester82
34
Forester82 2025.12.25 10:47 
 

Works beautifully

small river p.f.
118
small river p.f. 2025.12.22 19:22 
 

good

fery379
118
fery379 2025.12.17 20:47 
 

Good one. I have had many grid eas. This is one of the better ones. Read developer guide carefully. My personal suggestion is you MUST use a stop loss; 5 to 10% Max DD.

Ming Zhe Lu
185
Ming Zhe Lu 2025.12.16 08:41 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Kali
329
Kali 2025.12.13 10:32 
 

I've been extremely impressed with the performance of ABS compared to many other grid bots out there. I've tried many, but this one stands out amongst the crowd. I gave it a go after trying out AOT, which I was also very impressed with. Le is an expert developer and the real deal in a marketplace otherwise full of scams. And for the current price point, it would be crazy not to try it out. Dial in your risk, have realistic expectations, and you'll be good to go. Highly recommend!

Varun Kodo
229
Varun Kodo 2025.12.13 06:05 
 

Just get it! period! the grid system makes me forget my old grid PTSD and brings back hope in the system. dev is very intelligent and gives very sorted responses. For the price, its bang for the buck and loving it!

Russell
50
Russell 2025.12.12 03:39 
 

i can say, this ABS beat so many higher price EA. get it now will its still cheap. one of the best XAUUSD EA or the best.

Lynard Glenn
68
Lynard Glenn 2025.12.11 11:55 
 

Le is super friendly and very accomodating. I have seen how this EA works and it is superb!

Thi Ngoc Tram Le
13632
開発者からの返信 Thi Ngoc Tram Le 2025.12.11 12:05
Thank you so much for your kind words, Lynard! I truly appreciate your support and I’m very happy to hear the EA is working well for you. If you ever need any assistance or have questions, feel free to reach out anytime. 🙏😊
Tosin Komolafe
1028
Tosin Komolafe 2025.12.03 10:58 
 

I think if you are running this EA with high risk, your minimum balance should be $250, but if you want to be safe for a very long time, use minimum balance $1,000 usd. I've been using and no issue with my account till date.

Markus
588
Markus 2025.12.02 11:54 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Simonas Kavaliauskas
306
Simonas Kavaliauskas 2025.12.01 06:10 
 

Yes, I did blow my account, but I was warned. So no one to blame, to be honest. Now, if you plan to start small - like 50 to 100$ account - be super cautious, as few trades to the wrong side with grid system - and you're done in like 10 minutes. My recommendation - not less than 200$ and with minimum lot - 0.01. This can save you from blowing account too soon. Overall - very good logic in the bot, and creator is very supportive!

Thi Ngoc Tram Le
13632
開発者からの返信 Thi Ngoc Tram Le 2025.12.01 06:14
Thank you for sharing your experience.
At the moment, the ABS Gold Grid has only executed two trades recently, and both closed in profit, so we’re not sure what happened on your side. Please check your inbox — I’ve sent you a message so we can review your settings together.
Sometimes a small configuration difference can create a big impact, and we’re happy to help you verify everything step by step.
Naeem Rehman Lakha
296
Naeem Rehman Lakha 2025.12.01 02:05 
 

Highly recommend! Le always emphasizes on risk management! Respect that and this EA works wonders! Also, LE is very helpful and will respond promptly to your concerns!

Thi Ngoc Tram Le
13632
開発者からの返信 Thi Ngoc Tram Le 2025.12.01 02:18
Thank you so much for your kind words! We really appreciate your support and we’re glad to hear the EA is working well for you.
If you ever need help, feel free to message us anytime.
Thank you for supporting ABS!
kurisung13
126
kurisung13 2025.11.24 07:16 
 

I bought an ABS GoldGrid product, but I'm trying to work it after installing it on my MT5, but it doesn't seem to work. I don't think I know how to set it up yet, so can I get the instructions.

Thank you for your kind consultation on how to use the product. I will set up the product well, use it, and leave a good review.

Thi Ngoc Tram Le
13632
開発者からの返信 Thi Ngoc Tram Le 2025.11.24 07:31
Thank you for your purchase.
It seems there was a misunderstanding — if the EA didn’t work for you, you could simply message me privately and I would help you set it up immediately.
I have already sent you a message — please check your inbox so I can assist you step-by-step.
The ABS GoldGrid does work, and many users are running it normally. Most installation issues can be fixed quickly once you message me.
Serafin Perez
3604
Serafin Perez 2025.11.02 11:15 
 

The risk exists, but the reward is greater. Perhaps a few filters need to be added to reduce the risk a little, and I hope my comment will serve to give this project more momentum.

pikachu88
288
pikachu88 2025.10.29 21:13 
 

I've been using ABS EA for a few weeks and so far, it ROCKS! One of the best EAs I have come across. It doesn't trade every day and only trades at the right time. It stayed out of the gold volatility the past couple of weeks which was good to see. Just need to follow the author's strategy of withdrawing profits every now and then.

Trade2222
1262
Trade2222 2025.10.19 17:32 
 

Strong

レビューに返信