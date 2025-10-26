新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合

Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。DeepSeek AI システムを搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。

Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。



Live Signal タイムフレーム: M30

レバレッジ: 最小 1:20

最低入金額: $100

通貨ペア: XAUUSD, EURUSD

対応ブローカー: 全て Argos Rageをご購入いただくと、Argos Furyを無料でお受け取りいただけます。

ご購入後に私までご連絡ください。

Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。

これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。

Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、Argos Rage は取引範囲を広げます。

より多くのセットアップを求め、戦略的な制御を失わずにバリエーションを増やしたいトレーダー向けに設計されています。





DeepSeek AI 搭載

統合された AI モデルが市場状況を動的に評価します。

ボラティリティの変化、流動性の蓄積、モメンタムが取引可能になるタイミングを理解します。

AI の主な強み:

固定インジケーター制限に依存せず圧力と構造を解釈

現在の市場フェーズに合わせて信頼度レベルを調整

弱い継続シグナルを避けるためにアクティブな取引を再評価

AI システム エントリータイミング 適応ロジック 市場解釈 反応の柔軟性 Argos Rage 優秀 高い 深層レベル 非常に高い Argos Fury とても良い 中程度 戦略ゾーン 中程度 一般的な EA 平均 低い インジケーター依存 低い

（内部パフォーマンス比較 – 実際の市場シミュレーション）

戦略レイヤリング

Argos Rage は多層ロジックモデルで動作します：

インパルス・マッピング – 短期モメンタムの崩れを識別

– 短期モメンタムの崩れを識別 構造・モメンタムバランス – 圧力ゾーンを通じてシグナルをフィルタリング

– 圧力ゾーンを通じてシグナルをフィルタリング コンテキスト確認 – 複数ロジックレイヤーで全取引をクロスチェック

Argos Rage が優れている理由

この EA は硬直したチャートパターンに依存しません。市場の本質に反応します。戦略と人工知能を組み合わせ、

Argos Rage は賢く、速く、適応力の高いシステムとなり、チャンスが現れた瞬間に利用できるよう準備されています。

単なるパターン検出ではなく市場解釈

静穏期と高ボラティリティ期の両方に対応

適応学習ロジックにより弱いシグナルの繰り返しを回避

知性・速度・多様性を求めるトレーダーへ -- Argos Rage は期待に応えます。