Argos Rage
- エキスパート
- Aleksandar Prutkin
- バージョン: 1.3
- アップデート済み: 26 11月 2025
- アクティベーション: 20
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合
Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。DeepSeek AI システムを搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。
Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。
タイムフレーム: M30
|Argos Rageをご購入いただくと、Argos Furyを無料でお受け取りいただけます。
ご購入後に私までご連絡ください。
Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。
これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。
Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、Argos Rage は取引範囲を広げます。
より多くのセットアップを求め、戦略的な制御を失わずにバリエーションを増やしたいトレーダー向けに設計されています。
DeepSeek AI 搭載
統合された AI モデルが市場状況を動的に評価します。
ボラティリティの変化、流動性の蓄積、モメンタムが取引可能になるタイミングを理解します。
AI の主な強み:
- 固定インジケーター制限に依存せず圧力と構造を解釈
- 現在の市場フェーズに合わせて信頼度レベルを調整
- 弱い継続シグナルを避けるためにアクティブな取引を再評価
|AI システム
|エントリータイミング
|適応ロジック
|市場解釈
|反応の柔軟性
|Argos Rage
|優秀
|高い
|深層レベル
|非常に高い
|Argos Fury
|とても良い
|中程度
|戦略ゾーン
|中程度
|一般的な EA
|平均
|低い
|インジケーター依存
|低い
（内部パフォーマンス比較 – 実際の市場シミュレーション）
戦略レイヤリング
Argos Rage は多層ロジックモデルで動作します：
- インパルス・マッピング – 短期モメンタムの崩れを識別
- 構造・モメンタムバランス – 圧力ゾーンを通じてシグナルをフィルタリング
- コンテキスト確認 – 複数ロジックレイヤーで全取引をクロスチェック
Argos Rage が優れている理由
この EA は硬直したチャートパターンに依存しません。市場の本質に反応します。戦略と人工知能を組み合わせ、
Argos Rage は賢く、速く、適応力の高いシステムとなり、チャンスが現れた瞬間に利用できるよう準備されています。
- 単なるパターン検出ではなく市場解釈
- 静穏期と高ボラティリティ期の両方に対応
- 適応学習ロジックにより弱いシグナルの繰り返しを回避
知性・速度・多様性を求めるトレーダーへ -- Argos Rage は期待に応えます。
Argos Rage はどんなトレーダーに向いている？
この EA は次のような方に最適です：
- より柔軟でチャンスを重視したアプローチを好む方
- 過度な自動化ではなく、AI による判断サポートを求める方
- Argos Fury の理想的な補完または代替を探している方
Thank you for this EA , very profitable High recommend. very nice orders management, very low risk.