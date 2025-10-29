Prop Firm Gold EA

4.33

重要な情報！

このEAは、過度に最適化されたりカーブフィッティングされたりした完璧なバックテストのために作成されたものではなく、リスクの高いマーチンゲールやグリッド戦略も使用していません。
主な目標は、実際のライブ  取引での収益性です。このEAで使用されている戦略は、私が検証済みのシグナルでライブ取引し、15ヶ月以上の収益実績を持つ、実績のあるゴールド戦略を組み合わせたものです。マーチンゲールやグリッドシステムは一切使用していません。これは市場で非常に稀なことです。

発売記念プロモーション：現在の価格で5個限定！次回価格：299ドル。最終価格：999ドル。

[FTMO結果]


他のトレーダーからのビデオレビュー:   ここをクリック!


このシステムの信頼性を高めるもの

マーチンゲール法もグリッドも、カーブフィッティングによるバックテストもありません。ライブトレーディング向けに設計された、構造化されたルールベースのシステムです。

このEAは、金の自然な日中パターンとボラティリティサイクルに基づいて構築された、複数の実績のあるアプローチを組み合わせています。
従来の指標ではなく、10年以上にわたって金市場で一貫して維持されてきた再現性の高い価格構造を採用しています。

ポジションサイズとストップロスレベルはボラティリティに応じて自動的に調整され、より滑らかなエクイティカーブとより優れた元本保全を実現します。
このシステムは、短期的な利益よりも安定性と長期的な持続性を重視しています。


警告

毎日損失を出さず、利益も出せるシステムをお探しなら、このEAは適していません。
このEAは現実的な期待に基づいて構築されています。

負け日、負け週、そして負け月もあるでしょう。
それがトレードの現実です。

それを受け入れられない場合は、マーチンゲールまたはグリッドシステムの方が適している可能性がありますが、通常はアカウントが完全に消去されることになります。

長期的な可能性を秘めた真のトレーディングシステムを求めるなら、この現実を理解する必要があります。
これを早く受け入れれば受け入れるほど、あなたのトレードの旅はより良いものになるでしょう。


特定の不動産会社の特徴

ドローダウンプロテクター

このEAには、毎日のドローダウンを自動的に監視するエクイティガードが組み込まれています。
事前に設定された制限に達すると、 すべての未決済取引が直ちに決済され 、その日の取引は停止されます。
この機能により、トレーダーはプロップファームのルール（例えば、1日あたり4～5%の制限）を安全に遵守し、資金が入った口座での偶発的な違反を防ぐことができます。

ランダム化機能

各取引をユニークにするため、EAはエントリー価格、決済タイミング、ストップロスの設定に小さなランダムな変動を適用できます。
これらの微妙な変更はシステム全体のパフォーマンスには影響し ません が、各ユーザーの取引シーケンスがわずかに異なるようにします。これは、プロップファーム環境や共有環境に最適です。

FIFO準拠モード

このEAには、オプションでFIFOセーフ実行モードが搭載されています。
有効にすると、EAは 新しいポジションを開く前に以前のポジションを自動的にクローズし
すべての取引がFIFOルールに従い、FIFO取引を要求する米国規制ブローカーおよびプロップファームの規制に準拠していることを保証します。



コミュニティに参加する

プライベート グループ アクセス
購入後、メッセージを送信していただければ、プライベート グループに追加させていただきます。

コミュニティに 参加   https://www.mql5.com/en/messages/0359246ad744dc01



             推奨設定

パラメータ おすすめ
シンボル XAUUSD
時間枠 任意の時間枠
最低残高 500ドル
ブローカーの種類
GMT +2/3
リスクレベル（プロップファームアカウント）
低い
リスクレベル（個人アカウント） 低/中


インストールガイド:   こちらをクリック


    リスクモード（手動）:

    • 1日あたりリスク率:  1取引日の最大許容損失率（%）
    リスクモード（固定ロット）:
    • 固定ロット サイズ:  EA がすべての取引に使用する正確なロット サイズを設定します。

    パラメータ:

    • トレードコメント: 独自のトレードコメントを設定します
    • マジックナンバー: 独自のマジックナンバーを使用する 
    • チャート情報:  trueに設定すると、毎日のドローダウン、利益、その他の情報が表示されます。 
    • ポートフォリオ マネージャー:  リスクを分散するためにアカウントで使用する EA の数を設定します。
    • アカウント サイズ: これをアカウント サイズに設定するか、開始残高に基づいてリスクを設定する場合は 1 を使用し、現在のエクイティに基づいてリスクを自動的に調整する場合は 0 を使用します。  
    • リスクの種類: 希望するリスクの種類を設定します
    • リスクレベル（自動）： 希望するリスクレベルを設定する
    • リスク（手動）:   1取引日の最大損失を設定します 
    • リスク（固定ロット）： 希望する固定ロットサイズを設定する
    • ドローダウンプロテクターを有効にする: 組み込みのドローダウンプロテクターを有効にするには、true に設定します。  
    • 最大日次ドローダウン（％）： 最大日次ドローダウン限度を定義します（例：4％）  
    • 最初の取引開始遅延： プロップファームが金の取引開始時刻を1:05より遅く設定した場合、最初の取引を遅延させます。例：金の取引開始時刻が1:15の場合、この値を10に設定します。
    • FIFO 準拠モード : 有効にすると、EA は新しいポジションを開く前に常に前のポジションをクローズし、FIFO ルールの互換性を確保します。


    プロップファームルールリマインダー:

    このシステムは、ニュースなどボラティリティの高い時間帯に取引を保留することがあります。これは、この戦略が、こうした時間帯に頻繁に発生する大きな方向性の動きを利用するように設計されているためです。 ご自身のプロップファーム口座の種類が、 ニュース発生時の取引保留を許可していることを確認してください（FTMOは適切な口座タイプを提供しています）。


    サポートされているブローカー:

    Prop Firm Gold EA は、UTC+2 または UTC+3 サーバー時間 (ニューヨーク終値) を使用するほとんどのブローカーで動作します。  

    IC Markets、FTMO、The5ers、FundedNext、Darwinex、Vantage など、同じサーバー時間設定を使用する多くの主要ブローカーと完全に互換性があります。

    ブローカーが異なるタイムゾーンを使用している場合は、詳細についてお問い合わせください。



    レビュー 23
    SRTB
    104
    SRTB 2025.12.19 13:30 
     

    I bought the PropFirmGold EA several weeks ago and its trading strategy is exactly doing what it was doing in the backtests. Even though we are currently facing a DD-period, the EA handles its risk very well. Jimmy as a developer is doing an outstanding Job. His support is fast and very professional - 10 out of 10.

    LPK68
    58
    LPK68 2025.12.06 09:58 
     

    I have been using this EA for exactly 1 month, I have some impartial reviews:

    1- This EA does not use grid, safe for the account and limits risk.

    2- EA uses a quite unique order entry method, based on the timeline and has been tested by the author Jimmy for many years.

    3- EA is not over-optimized, I think this is an advantage.

    4- EA is plug and play, very simple.

    5- The author's support is very dedicated and great, the community of members is also very active.

    However, to be fair, there are still some limitations:

    6- The market is in a difficult period for EA, so capital management and keys.

    7- There are too many exchanges/prop firms, and the author needs to test the EA himself to adapt to all of them. It's a tough job but I hope in the future he will continue to improve it so that the EA can maximize its automatic lot calculation ability. Yes, currently my account is not as expected but with a good EA. Hopefully everything will be fine in the future.

    I just want to send encouragement to the author, he did well and continue to do better in the future with this EA and his other EAs.

    (I will update again in a while.)

    drasi
    74
    drasi 2025.12.01 08:45 
     

    A real robot, for long-term operation. Honest developer, great customer support!

    おすすめのプロダクト
    Magic EA MT5
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    エキスパート
    Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
    Supply Demand Brake Out
    Domantas Juodenis
    エキスパート
    Supply Demand Breakout EA - Professional Edition Automated Supply & Demand Zone Trading System with Advanced Risk Management and False Breakout Protection  WHAT IS THIS EA? The Supply Demand Breakout EA is a fully automated trading robot that identifies and trades high-probability supply and demand zones using institutional trading concepts. It combines CHoCH (Change of Character) and BOS (Break of Structure) detection with intelligent risk management and a professional real-time dashboard. Perf
    Supertrend G5 Prime
    Van Minh Nguyen
    エキスパート
    Trend Trading - Capital Protection - Optimized for Strong Trends Supertrend G5 Prime is an upgraded version of Supertrend G5 for MetaTrader 5. It is designed to exploit strong market trends while protecting capital with professional risk management tools. The EA uses the Supertrend indicator combined with an EMA 200 filter on the D1 timeframe to open trades only in the direction of the main trend. Core strategy - Entry signals: Open BUY when Supertrend shifts to uptrend. Open SELL when Supert
    Blue CARA MT5
    Duc Anh Le
    エキスパート
    | Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
    Kabuto Golden Balls 4
    Tham Horanop
    エキスパート
    Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
    Phoenix Plus
    Dang Cong Duong
    エキスパート
    At first, I got my teeth into  Phoenix  Ultra   Expert Advisor. This   Expert Advisor  will support automatic close order if the direction is correct and perform recovery if the direction is wrong. If you enter an order: 1. The price goes in the right direction and hits the   Min Profit Point ,   trailing stop 20% of the current profit. 2. The price goes in the opposite direction, the Expert Advisor will place the order with the volume is   Recovery Volume Percent  at the input, the distance to
    Bober Real MT5
    Arnold Bobrinskii
    4.76 (17)
    エキスパート
    Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
    Forecast Effective
    Ivan Simonika
    エキスパート
    The Forecast Effective bot works using levels that are formed by the price itself. Based on these levels, the algorithm generates an entry signal. Thus, a fairly reliable system is obtained. It is recommended to optimize for 1-2 years and work for 3-6 months. This test was carried out on the H1 timeframes and the EURUSD currency pair. Also, this bot, for better profitability, is recommended to be used on several different charts. Bot parameters Type Filling - order execution policy (select for
    The Bitcoin Reaper
    Profalgo Limited
    3.67 (33)
    エキスパート
    発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数はごく限られています。 最終価格: 999ドル 新規 (349 ドルから) --> 1 EA を無料で入手 (取引口座番号 2 つ)。 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO BITCOIN REAPER へようこそ!   Gold Reaper が大成功を収めた後、同じ勝利の原則を Bitcoin 市場に適用する時が来たと判断しました。そして、それは非常に有望に見えます!   私はこれまで 20 年以上にわたってトレーディング システムを開発してきましたが、私の専門分野は「断然」ブレイクアウト戦略です。 このシンプルながらも効果的な戦略は、常に最高の取引戦略の上位にランクインしており、基本的にあらゆる市場に適用できます。     特にビットコインのような変動の激しい市場では、真価を発揮します。   それで、この戦略はどのように機能するのでしょうか? ブレイクアウト戦略は、重要なサ
    SmartScalp Pro MT5
    Serhii Shtepa
    エキスパート
    Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
    Exp TickSniper PRO FULL
    Vladislav Andruschenko
    3.97 (58)
    エキスパート
    Exp-TickSniper- 各通貨ペアのパラメーターを自動的に自動選択する高速ティックスカルパー。 取引パラメータを自動的に計算するアドバイザーを夢見ていますか？自動的に最適化および調整されますか？ MetaTrader4のシステムのフルバージョン：       MetaTrader4用の TickSniper   スカルパー TickSniper-完全な説明     +デモ+ PDF EAは、ほぼ10年間のEAプログラミングで得られた経験に基づいて開発されました。 EA戦略はどのシンボルでも機能します。 時間枠は関係ありません。 ロボットは、現在の相場、ティックの到着速度、スプレッドサイズ、およびその他の契約仕様パラメーターに基づいています。 システムは、有利なストップロスとテイクプロフィットレベル、平均ポジションの距離、トレーリングストップ距離などを自動的に定義します。 EAは、トレンドに対して追加のオープニングのシステムを適用します（「平均化」）。 その設定は、実際のアカウントでテストするために最適化されています。 Expert Advisorは、絶対にすべての通貨ペアで
    Gyroscopes mt5
    Nadiya Mirosh
    5 (2)
    エキスパート
    Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
    Bitcoin Robot Grid MT5
    MQL TOOLS SL
    4.67 (46)
    エキスパート
    Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
    ExtremeX
    Noelle Chua Mei Ping
    エキスパート
    This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
    Indicement MT5
    Profalgo Limited
    4.04 (26)
    エキスパート
    Indicementへようこそ！ プロップファーム準備完了! -> セットファイルを ここからダウンロード ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです! 最終価格: 990ドル NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT は、   専門的な取引アルゴリズムの作成における私の 15 年間の経験をインデックス市場にもたらします。 EA は、最適なエントリー価格を見つけるために非常によく考えられたアルゴリズムを使用し、取引のリスクを分散するために内部で複数の戦略を実行します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリング ストップロスとトレーリング テイクプロフィットも使用します。 この
    TropangFX v1 MT5
    Jordanilo Sarili
    エキスパート
    PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
    ThanosAlgotrade
    Irina Manikeeva
    1 (1)
    エキスパート
    ThanosAlgotrade is an automatic trading advisor for obtaining stable profits over a long period of time. Does not require manual intervention. Designed to work in the MT5 terminal on "hedge" type accounts , the Adviser needs to be installed on the EURUSD currency pair chart on the M1 time frame and enable auto trading. Monitoring of the adviser's work can be viewed here
    Super Rebate Mix System
    Mr Punnatorn Tunbee
    エキスパート
    Basic working principles of EA will have 2 main systems. 1. Timed order opening means that at the specified time the EA will open 1 Buy order and 1 Sell order. 2. When the graph is strong, the EA will remember the speed of the graph. is the number of points per second which can be determined You can set the number of orders in the function ( Loop Order ). The order closing system uses the trailling moneym Loss system, but I set it as a percentage to make it easier to calculate when the capital
    Rul MT5
    Vladimir Khlystov
    エキスパート
    The expert Advisor is designed for dealing with complex situations, including Loka. In addition, the expert Advisor can successfully trade itself. To do this, it provides auto-trading functions. Parameters BUY   – allow to resolve sales SELL   – allow to resolve purchases Step   = 60; – step between averaging positions ProfitClose   – closing profit in currency Lot   = 0.01; – the first lot of averaging K_Lot   = 1.5; – averaging coefficient Max_Lot   = 10.0; – maximum possible volume StartLot  
    DCA Guardian
    Yulia Azan Sabaeva
    エキスパート
    EA 100% focused on GBPUSD on M15. DCA strategy with a basket of up to 5 orders, additions based on percentage deviation, and basket take-profit. Comes with two presets: Funding (conservative): built to pass prop-firm challenges with low drawdown. Turbo (aggressive): same algorithm with higher lot size and equity SL for those seeking speed while accepting higher risk. ️ No external indicators or news filters (pure price execution). ️ Equity SL as % of balance (hard risk cut). ️ Grid-less logic
    Sun Bin SCF
    Peat Winch
    エキスパート
    Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
    Grid ATR Bands Bounce EA
    AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
    エキスパート
    Grid ATR Bands Bounce EA Important Notice: This Expert Advisor is provided in its base configuration and requires optimization for your specific trading preferences and market conditions. The EA serves as a framework for your personal trading strategy development. Description: The Grid ATR Bands Bounce EA combines technical analysis with grid trading methodology to identify and capitalize on price bounces from dynamic support and resistance levels. This tool is designed for traders who appreciat
    Exclusive black Pro Max MT5
    Natalyia Nikitina
    エキスパート
    Exclusive Black Pro Max MT5 — 自動売買システム Exclusive Black Pro Max MT5 は、MetaTrader 5 用のエキスパートアドバイザーであり、高度な市場分析アルゴリズムとリスク管理戦略に基づいています。EAは完全自動で稼働し、トレーダーの介入は最小限で済みます。 注意！購入後はすぐにご連絡ください 。設定手順をお渡しします！ 重要: すべての例、スクリーンショット、テストはデモ目的のみです。あるブローカーで特定の通貨ペアが良好な結果を示しても、他のブローカーでも同様になるとは限りません。各ブローカーには独自のレート、スプレッド、取引条件があるため、 各通貨ペアはユーザー自身が最適化 し、リアル口座では 単一通貨モードのみ で稼働させる必要があります。マルチ通貨モードのスクリーンショットは例示のみです。 重要情報: EAのデモ版は評価目的のみです。最適化なしのテスト結果はアルゴリズムの実際の性能を反映しません。完全な利用には、ブローカー、証拠金、選択した銘柄に合わせた個別の最適化が必要です。最適化は必ずユーザー自身で行い、少なくと
    Santa Scalping MT5
    Morten Kruse
    エキスパート
    Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
    US500 Scalper
    Sergey Batudayev
    エキスパート
    S&P 500スキャルパーアドバイザーは、S&P 500指数で成功したいトレーダーのために設計された革新的なツールです。この指数は、米国の株式市場で最も広く利用され、権威のある指標の一つであり、米国の主要企業500社で構成されています。 特徴: 自動取引ソリューション:     アドバイザーは、高度なアルゴリズムとテクニカル分析に基づいており、変化する市場状況に合わせて戦略を自動的に適応させます。 多目的なアプローチ:     アドバイザーは、インデックスのトレンドの理解、変動価格の分析、利益を最大化しリスクを最小化するアルゴリズムなど、複数の戦略を組み合わせます。 柔軟性とカスタマイズ性:     トレーダーは、取引目標、リスク レベル、取引戦略の好みに合わせて EA 設定をカスタマイズできます。 リスク管理:     アドバイザーは市場を常に監視し、リスクを管理するための対策を講じます。一定の損失レベルに達したときに取引を自動的に終了するように設定することもできます。 透明性と報告:     トレーダーは詳細なレポートと分析にアクセスしてアドバイザーのパフォーマンスを評価し、情報に
    No Marti No Party MT5
    Agus Santoso
    エキスパート
    MT4バージョン： https://www.mql5.com/ja/market/product/90395 MT5バージョン： https://www.mql5.com/ja/market/product/99545 積極的な取引戦略の典型である「No Marti No Party」Expert Advisor (EA) をご紹介します。 この EA は、大幅な利益または大幅な損失につながる可能性のあるハイリスク、ハイリターンの原則に基づいて動作するため、気弱な人向けではありません。 名前がすべてを物語っています。マーチンゲール戦略がこの EA の中核です。 損失を回復し、その過程で利益を上げることを目指して、負けた取引を積極的に倍増させるように設計されています。 ただし、このアプローチには鋼の神経と、潜在的なドローダウンに耐えるための多額の口座残高が必要です。 この EA の使用を検討する前に、資本要件が最小限の口座タイプである Cent 口座で広範囲にテストすることが重要です。 これにより、トレーダーはそのパフォーマンスを測定し、その激しい取引スタイルに対処できるかどう
    Bollinger Band Strategy EA MT5
    Biswarup Banerjee
    エキスパート
    ボリンジャーバンド戦略EA MT5 は、ボリンジャーバンドの反転条件に基づいて取引機会を捉えるために設計された自動取引ツールです。下バンド付近での強気反転（前のローソク足が下バンド以下で終わり、現在のローソク足が下バンド以上で終わり、赤から緑のローソク足に変化する場合）に買い取引を、上バンド付近での弱気反転（その逆の場合）に売り取引を実行します。広範にバックテストされたこのEAは、正確なエントリー方法、柔軟な出口ルール、高度なリスク管理を提供し、システムリソースを最小限に抑えながら効率的な取引実行を行います。 このシステムには、セッション制御のための日時フィルターが含まれており、パフォーマンス検証のためのヒストリカルデータテストをサポートしています。リアルタイムダッシュボードは、オープントレード、口座残高、システムメトリクスを表示し、直感的な入力メニューにより設定が簡単です。すべての設定に関する詳細なドキュメントが提供されています。 詳細なドキュメントはこちら： 一般設定/入力ガイド | インジケーター設定/入力ガイド | バックテストと設定ファイル MT4バージョンはこちらでダウンロ
    MACD Trader MT5
    Konstantin Nikitin
    エキスパート
    This is a fully automated multi-currency Expert Advisor with unlimited number of currency pairs using MACD and Envelopes indicators. You can specify how the EA should work with each currency pair. You can add orders manually. The free version is available here . Parameters Common TradeObjectsDelete : delete trade objects. OrderPanel : display the panel for opening orders. TradeToBalance : target balance to stop trading. The parameter is triggered only after all trades are closed. Otherwise, it
    FusionPro EA
    Bram Van De Vooren
    エキスパート
    FusionPro v1.1 Beta - Multi-Strategy News-Aware EA ️ CONSERVATIVE Multi-Pair Trading System with Advanced Risk Protection LIMITED BETA RELEASE - $299 (Price increases +$100 after every 10 sales - Secure your copy now!) ️ SAFETY-FIRST TRADING APPROACH Conservative Risk Management - Maximum 0.1%-2.0% risk per pair, never risky martingale News Event Protection - Automatically blocks trades during high-impact volatile events Smart Position Limits - Maximum open trades cap prevents o
    MT5 EA Bravissimo EURUSD
    Sergey Demin
    エキスパート
    Currency   EURUSD . Timeframe   H1 The minimum deposit is $ 200 when trading 0.5% per trade.  The Expert Advisor is based on   classic, time-tested indicators . Also, some strategies use   Price Action . Every trade is protected by a stop loss    No   martingale,   no   grid,   no   high risk strategies. All strategies used here are trend following and reversal. Compliance with MM = 0.5% for each trade is recommended. Question: - Why is testing so slow? Answer: - Be patient,   15 very diff
    このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (379)
    エキスパート
    トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (22)
    エキスパート
    実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.65 (20)
    エキスパート
    ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (17)
    エキスパート
    XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (87)
    エキスパート
    Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (11)
    エキスパート
    実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (6)
    エキスパート
    重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    エキスパート
    シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.84 (83)
    エキスパート
    Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    エキスパート
    ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    エキスパート
    長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    エキスパート
    AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    エキスパート
    新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (3)
    エキスパート
    Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    エキスパート
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (9)
    エキスパート
    概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD（ゴールド） 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 このEAは、エントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAの核となるロジックは、特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによって開かれるすべての取引は、事前に定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   アナウンスチャンネル  | セットファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します。 戦略 1 (M30):   この戦略は、定義された弱気パターンの後に続く潜在的な強気反転シグナルを識別するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    エキスパート
    プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    エキスパート
    BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    エキスパート
    PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    エキスパート
    Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    エキスパート
    Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (28)
    エキスパート
    重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (8)
    エキスパート
    How To Trade Pro (HTTP) EA — 25年以上の経験を持つ作者による、マーチンゲールやグリッドなしで任意の資産を取引するためのプロフェッショナルな取引アドバイザー。 トップアドバイザーのほとんどは上昇する金で動作します。テストでは見事に見えます...金が上昇している間は。ですが、トレンドが尽きたらどうなるでしょうか？誰があなたのデポジットを保護しますか？HTTP EAは永遠の上昇を信じていません — 変化する市場に適応し、投資ポートフォリオを広く分散し、デポジットを保護するために設計されています。それは、上昇、下落、横ばいのどのモードでも同様に成功する規律あるアルゴリズムです。プロのように取引します。HTTP EAは、リスクと時間の精密管理システムです。歴史上の美しいチャートでアドバイザーを選ばないでください。動作原理で選んでください。 資産 任意、購入後各々に専用の .set ファイル 時間足 M5-H4（アドバイザー設定で指定） 原則 動的価格不足ゾーンとの作業 デポジット $100 から。レバレッジ 1:25+ ブローカー 任意、ECN/Raw 低スプレッド
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    4.2 (40)
    エキスパート
    AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
    Argos Fury
    Aleksandar Prutkin
    3.93 (41)
    エキスパート
    このプラットフォームで初公開｜市場を理解するEA このプラットフォームで初めて、Expert Advisor（EA）が Deep Seek の全機能を活用します。 Dynamic Reversal Zoning ストラテジーと組み合わせることで、市場の動きを「検出するだけでなく、理解する」システムが誕生しました。 ライブシグナル __________   セットアップ 時間足 ：H1 レバレッジ： 最低 1:30 入金額： 最低 $200 通貨ペア： XAUUSD ブローカー： すべて対応 Deep Seek とリバーサル戦略の組み合わせは新しく、だからこそ非常に魅力的です。新しいアプローチを探している方は、 このEAを見逃すべきではありません。これはこのプラットフォームで初の試みであり、自動売買の新たな方向性の始まりかもしれません。 固定されたパターンやセットアップに頼るのではなく、このEAは市場の変化を  リアルタイムで検知・理解し – そしてそれに応じて柔軟に対応します。  リバーサルゾーンと価格圧力の分析に焦点を当て、従来のツールよりもはるかに深く掘り下げます。 D
    Autorithm AI
    Zaha Feiz
    4.6 (10)
    エキスパート
    Autorithm AI 技術仕様  AUTORITHM は、MetaTrader 5向けに設計された高度なAI搭 Strategy Testerに関する重要なお知らせ: MetaTraderの技術的制限により、Strategy Tester環境ではインターネットアクセスが許可されていません。そのため、バックテスト中、EAはリアルタイムのAIデータではなく、固定された事前学習済みデータセットを使用します。 これは以下を意味します： • 異なるパラメータの組み合わせでもバックテスト結果が静的または同一に見える場合があります。 • ダイナミックで適応型のAI機能を活用するには、実運用が必要です。 このガイドに従って成功したインストールを行ってください。 [guide line]  
    Vortex Gold EA
    Stanislav Tomilov
    5 (26)
    エキスパート
    Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
    Quantum StarMan
    Bogdan Ion Puscasu
    4.86 (103)
    エキスパート
    みなさんこんにちは。自己紹介させてください。 私は、   Quantum EA ファミリーの最もエキサイティングでフレッシュなメンバー 、Quantum StarMan です。 私は、最大5つのダイナミックペア（   AUDUSD、EURAUD、EURUSD、GBPUSD、USDCAD） を扱う、完全自動化のマルチ通貨EAです。最高の精度と揺るぎない責任感を持って、あなたのトレードを次のレベルへと導きます。 肝心なのは、マーチンゲール戦略に頼らないことです。代わりに、最高のパフォーマンスを発揮するように設計された洗練されたグリッドシステムを活用しています。さらに、安心してご利用いただけるよう、口座のドローダウンが事前に設定した上限に達した場合、すべての取引を決済するオプションもご用意しています。 でも、それだけじゃないんです。ただ話すだけじゃないんです！ライブシグナルも配信しているので、私の動きをぜひご覧ください。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the insta
    Ultimate Pulse
    Clifton Creath
    5 (2)
    エキスパート
    live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel  https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp ; Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA ident
    META i9
    Meta Sophie Agapova
    5 (4)
    エキスパート
    META i9 – 量子アダプティブ・トレーディングエンジン  -  技術リファレンス META i9 は、3 層アーキテクチャに基づく完全自律型のエキスパートアドバイザーです： Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) 量子状態パターン分析 Neuro-Fractal Engine (NFE) ニューロ・フラクタルエンジン Self-Correcting Trade Memory (SCTM) 自己修正型トレードメモリ META i9 を購入すると META i7 を無料で入手できます！（このオファーは 1 週間のみの期間限定） META i7 は 2 つの協調ニューラルネットワークを使用していますが、 META i9 はさらに一歩進んでいます： ニューラルアーキテクチャは大幅に拡張・最適化され、より深いパターン認識および 1 秒あたりの意思決定回数の大幅増加を可能にします。 さらに META i9 は、マーケットフラクタル、価格サイクル、流動性フロー、隠れた市場力学をリアルタイムでモデル化し、高精度のトレード判断を生成します。 META i
    作者のその他のプロダクト
    Range Breakout EA with Range Filters
    Jimmy Peter Eriksson
    4.78 (9)
    エキスパート
    結果がそれを物語っています! ライブ結果:   [ライブシグナル]    |    [FTMO結果] 最新情報： 残り3点。現在の価格：399ドル。次回価格：499ドル。最終価格：999ドル。 開発者について 私はフルタイムのトレーダー兼システム開発者で、ライブトレードと戦略開発の分野で5年以上の経験があります。 私のエキスパートアドバイザーのいくつかはMQL5のトップページに掲載されており、製品全体で300本以上販売されています。 私はIC MarketsやDarwinexといった認可ブローカーで取引を行っています。様々な市場環境において複数のライブ口座を運用しており、全体としては好調なパフォーマンスを誇っています。個々の口座では 100～200% のリターンを達成しています。 運用口座全体のリターンは 3,300% を超えています。 私も FTMO 資金提供のトレーダーであり、最大 400,000 ドルの総資本配分に達し、36,000 ドルを超える支払いを受けています。 マーチンゲール法、グリッド法、あるいは口座を吹き飛ばすような手法の使用には強く反対します。私が構築・
    Market Anomalies EA
    Jimmy Peter Eriksson
    5 (7)
    エキスパート
    Market Anomaliesは短期的なアカウント転売を目的としたシステムではありません。長期的な安定性と着実な成長を目指して設計されています。 Market Anomaliesは、 USDJPY とその日中価格変動に特化して開発されました。 このシステムは、独自に開発した パターンスキャンツール を用いて 日中価格の方向性 を分析することをベースとしており、指標や過度に最適化された設定ではなく、価格の実際の動きに焦点を当てています。使用されているパターンはUSDJPY市場で 20年 以上存在しており、明確なテクニカル面とファンダメンタル面での優位性を示しています。 マーチンゲール法、グリッド法、平均化法は不要。適切なリスク管理による長期的な成長のために構築されています。 プライベートコミュニティへのアクセスはライセンスに含まれています。ご購入後、招待状を受け取るにはご連絡ください。 ライブシグナル FTMOの結果 開発者の完全なポートフォリオ 現在の価格は数量限定のため、売り切れ次第価格が上がります。 このシステムの信頼性を高めるもの このシステムは、USDJPY市場に25年
    FTMO Risk Manager
    Jimmy Peter Eriksson
    ユーティリティ
    FTMO Risk Manager EA is designed to provide unparalleled protection for your trading account by securing you against common yet often overlooked drawdown risks that can result in account loss. This EA safeguards against three critical threats: Equity Drawdown Protection : The EA actively monitors your equity and ensures that if it falls below your set daily loss limit (e.g., 4% or 4.5%), it immediately closes all open positions. This prevents you from breaching FTMO's daily drawdown rules based
    フィルタ:
    SRTB
    104
    SRTB 2025.12.19 13:30 
     

    I bought the PropFirmGold EA several weeks ago and its trading strategy is exactly doing what it was doing in the backtests. Even though we are currently facing a DD-period, the EA handles its risk very well. Jimmy as a developer is doing an outstanding Job. His support is fast and very professional - 10 out of 10.

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    開発者からの返信 Jimmy Peter Eriksson 2025.12.19 13:34
    Thank you for the review!
    LPK68
    58
    LPK68 2025.12.06 09:58 
     

    I have been using this EA for exactly 1 month, I have some impartial reviews:

    1- This EA does not use grid, safe for the account and limits risk.

    2- EA uses a quite unique order entry method, based on the timeline and has been tested by the author Jimmy for many years.

    3- EA is not over-optimized, I think this is an advantage.

    4- EA is plug and play, very simple.

    5- The author's support is very dedicated and great, the community of members is also very active.

    However, to be fair, there are still some limitations:

    6- The market is in a difficult period for EA, so capital management and keys.

    7- There are too many exchanges/prop firms, and the author needs to test the EA himself to adapt to all of them. It's a tough job but I hope in the future he will continue to improve it so that the EA can maximize its automatic lot calculation ability. Yes, currently my account is not as expected but with a good EA. Hopefully everything will be fine in the future.

    I just want to send encouragement to the author, he did well and continue to do better in the future with this EA and his other EAs.

    (I will update again in a while.)

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    開発者からの返信 Jimmy Peter Eriksson 2025.12.06 15:14
    Thank you for the detailed review and feedback!
    shino1486
    338
    shino1486 2025.12.04 11:20 
     

    Posting a review after 3 weeks of use. Since it's a single-position trading system and avoids risky methods like averaging down or grid trading, I feel secure with the SL and TP settings. However, so far I'm 16 losses out of 27 trades, with a win rate around 40%, putting me in the red. It seems weak in ranges, with noticeable buying at highs and selling at lows, so I suspect it targets breakouts. I'll continue posting updates for the long haul.

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    開発者からの返信 Jimmy Peter Eriksson 2025.12.04 11:28
    Hi! Thanks a lot for the honest review after 3 weeks.
    Yes, the system uses a mix of directional intraday patterns and breakout logic. Gold has strong breakout characteristics historically, so it makes sense to buy or sell near the breakout areas. That does mean there will be periods where the market ranges tightly and conditions aren’t ideal. Just like any strategy, there are good and bad periods, even if the long-term edge stays the same.
    This is also why I offer multiple EAs for different symbols and behaviors — so users can diversify and build a portfolio, rather than rely on only one style or one market. Diversification gives smoother monthly results overall.
    Just give it more time and let it go through different market conditions — historically these weaker range phases get recovered when volatility picks up again.
    Thanks again for the detailed feedback, appreciate it!
    drasi
    74
    drasi 2025.12.01 08:45 
     

    A real robot, for long-term operation. Honest developer, great customer support!

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    開発者からの返信 Jimmy Peter Eriksson 2025.12.01 09:03
    Thank you! appreciate the review :)
    Caique Moreno
    91
    Caique Moreno 2025.12.01 01:54 
     

    The Prop Firm Gold EA has been very stable and realistic in my trading. It follows real market behavior and handles volatility well. What makes the biggest difference is Jimmy — he is active every single day, guiding the community, explaining trades, and supporting everyone through good and bad periods. His transparency and presence give a lot of confidence. Great EA for long-term consistency.

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    開発者からの返信 Jimmy Peter Eriksson 2025.12.01 09:02
    Thank you for the review :)
    Alexander Seidel
    1025
    Alexander Seidel 2025.11.26 11:22 
     

    ist den Marktanforderungen nicht gewachsen.. Ergebnisse sind eher zufälliger Natur...

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    開発者からの返信 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.26 11:26
    If you read the EA description, it explains very clearly that this is a real trading system based on market behaviour, not a curve-fitted or artificial strategy.
    Real systems naturally have sideways periods, and patience is a key part of long-term trading. It’s unfortunate to see you give up on the strategy after such a short time.
    If someone expects to win every single day, the only way to achieve that is by using martingale/grid EAs, but those eventually blow accounts, which is exactly what this EA is designed to avoid. This system is built for traders who value long-term, realistic performance, not short-term illusions.
    krzys1973
    526
    krzys1973 2025.11.22 17:25 
     

    Don't be mad, Jjmmy, you're a cool guy, but I also had to disable EA because it ruined my account. I wish you success,

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    開発者からの返信 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.22 19:45
    Yeah, I really wish you would give it some more time.
    All real trading strategies have ups and downs, that’s just how the market works. If you stop after a bad week or two, you’ll never be there for the recovery. And that’s exactly the reason most traders fail, they don’t stick to a system long enough to benefit from the long-term edge.
    SEAN
    191
    SEAN 2025.11.21 00:14 
     

    Jimmy is hands-down one of the most honest, responsible, and genuinely caring sellers I’ve ever dealt with. He responds incredibly fast and is always ready to guide you – it literally feels like he’s online 24/7 just to make sure his customers are happy and everything is running smoothly. I’ve been running the bot for a little over a week now. Of course that’s still early days for long-term results, but the parameter setup alone shows how much thought and care went into the design. Everything is logical, well-documented, and clearly built to deliver consistent performance. I’ll definitely come back with a detailed update once I have more data points, but I already have full confidence in this EA. When the time comes for my next bot, I’m buying straight from Jimmy again – no question about it. Highly recommended!

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    開発者からの返信 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.21 00:43
    Thank you man! appreciate the review :)
    Qing Dui Meng
    616
    Qing Dui Meng 2025.11.20 13:07 
     

    The result was disappointing and a complete waste of time.

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    開発者からの返信 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.20 13:18
    Quitting after 1–2 weeks says more about you than about the EA. The system is up 20% in one month so I am not sure what you are talking about.
    What you were expecting when buying a bot. Printing money and becoming millionaire in 1 month? Maybe time for you to come back to reality. If you expect to win every single day with zero drawdown, better that you go and buy a martingale bot.
    This EA is built for real long-term profitability. If you’re looking for instant gratification instead of real trading results, then this system simply isn’t for you.
    Ibrahim Siraz
    800
    Ibrahim Siraz 2025.11.17 08:23 
     

    I don’t understand why people judge and leave bad reviews on someone’s hard work after just a single trading day. Jimmy seems like an honest and legit person, and he has an active Telegram group as well. I already like the strategy, and I’ll at least give it a couple of months before making any review. So far it’s working well — the EA is up 24%. And it definitely won’t ruin your entire balance in a single trade or from a few consecutive losses. Keep up the good work, mate, and hopefully we’ll have good months and years ahead. Cheers!!!

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    開発者からの返信 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.17 09:04
    Thank you man!
    Yeah some people have no idea what real trading is. They think it is money printing and if there is a loss the system doesn't work.
    Andichan
    193
    Andichan 2025.11.15 04:37 
     

    After using Prop Firm Gold for two weeks, I can confidently say that this EA is safe and reliable. Every trade comes with a clear Stop Loss and Take Profit, which makes the strategy very comfortable to run. Jimmy is an outstanding developer — he responds to every question with patience, clarity, and full transparency. Thank you, Jimmy, for your hard work and dedication

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    開発者からの返信 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.15 05:25
    Thank you for the review!
    Gonzalo Javier Bardesio Grana
    560
    Gonzalo Javier Bardesio Grana 2025.11.12 17:46 
     

    This EA has terrible risk management; each loss requires about 5 winning trades to recover. It's clear that with such a long stop loss you'll see small gains, but with consecutive losses, the trading is ruined.

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    開発者からの返信 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.12 18:45
    Sorry to hear that you’re not happy with the system.
    But it’s not really fair to judge a strategy after one losing day — the EA has been winning almost every day for the past 3 weeks, reaching around +21% profit with only 4.8% drawdown in that time. The system is based on patterns and volatility, so it needs some room to move for those setups to play out.
    You can always adjust the risk level in the inputs to match your own preference. Losses are a natural part of trading — after several weeks of consistent profits, it’s normal to have a few losing days.
    If you expect to win every day, only martingale or grid systems can do that — but those always end up blowing the account.
    This EA is designed for long-term, steady profitability, not short-term gambling. Please reach out to me in a private message and I’ll be happy to explain more about how the system works — so you can better understand the logic behind it and gain more confidence when using it.
    Abdullah Uygar Tuna
    420
    Abdullah Uygar Tuna 2025.11.11 19:04 
     

    It is a solid product with a unique strategy. The seller apparently has put quite a lot of effort and honest work into it. So far very happy with this EA and Jimmy's approach. Kudos to him.

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    開発者からの返信 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.11 21:44
    Thanks for the review!
    Isaac Brempong Oppong Mensah
    111
    Isaac Brempong Oppong Mensah 2025.11.10 21:06 
     

    I've been testing Prop Firm Gold EA for a while on my vantage demo accounts, and its been solid so far. The EA trades gold smartly with great risk control-no martingale, no over- trading, just clean and consistent setups. I really like how it respects prop firm rules automatically, especially the drawdown protection and low-risk management. Todays trades closed in profit an it handled the market smoothly even in high volatility. The developer, Jimmy, is also very supportive and explains everything clearly. overall, I'm genuinely impressed- this EA feels professional and reliable, not just hype . Definitely worth it if you 're serious about prop firm or personal account. This EA isn't a 'get-rich-quick' robot-it trades methodically, manages risk and focuses on steady growth.

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    開発者からの返信 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.10 22:45
    Thank you man! Appreciate it
    hubergut
    109
    hubergut 2025.11.09 12:17 
     

    Very good support. EA works great. Using it for real and propfirm accounts

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    開発者からの返信 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.09 12:19
    Appreciate the review :)
    Ahmad Rafizi
    115
    Ahmad Rafizi 2025.11.09 01:20 
     

    After 3 days of using the EA I am very happy. The risk is well defined and controlled for prop firms which makes it even safer for personal accounts. The EA trades similar to how one would trade manually minus the emotion part obviously as it is a robot😃Jimmy is a great person and he provides support quickly and explains about the EA clearly.

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    開発者からの返信 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.09 03:15
    Thank you for the Review :)
    Todo Muhamit Schaft
    750
    Todo Muhamit Schaft 2025.11.07 16:51 
     

    First of all, Jimmy is a genuine great guy. Heads up for his support and customer experience. Next to that, he developed an EA that actually works. Yes, there will be losses, but the profits are so far larger than the losses. He shared his vision and some of the EA background. He takes time to support anyone. So you can't go wrong. Of course, follow his instructions and don't do any monkey testing, as that can change the results.

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    開発者からの返信 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.07 16:59
    Thank you for the Review!
    Abel Liu
    1189
    Abel Liu 2025.11.06 13:17 
     

    I have done backtest on this EA and also been foward testing on FTMO trial account for a week. I can say, the live signal so far matches, the backtest also matches. There is no martingale or grid or any red flags that im concerned of. In fact, the EA is off to a great start on my FTMO trial and looking forward to its performance down the road (especially how the EA handle difficult dd). I do believe this is a real gem here. Thank you Jimmy for this EA and your support.

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    開発者からの返信 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.06 13:46
    Thank you for the great feedback! I’m really grateful that some traders notice the hard work behind building real trading systems, it means a lot.
    Frank Alexander Nitsch
    600
    Frank Alexander Nitsch 2025.11.06 06:47 
     

    I've used this EA for a week and I am very satisfied. Setup was easy, and performance stable. I appreciate it avoids risky strategies like martingale or grid. Thanks to Jimmy for the great work and support! I'll update my review after more live trading data.

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    開発者からの返信 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.06 15:07
    Thanks for your kind words! Happy to hear it’s running smoothly for you, appreciate the trust!
    Vinceez
    164
    Vinceez 2025.11.04 16:42 
     

    Jimmy is very honest about his work and offer high-quality after-sales support. The strategies are solid and will update my review again some time later but everything is looking good so far and I'm happy!

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    開発者からの返信 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.04 16:43
    Thanks a lot for the review!
    12
    レビューに返信