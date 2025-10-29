重要な情報！

このEAは、過度に最適化されたりカーブフィッティングされたりした完璧なバックテストのために作成されたものではなく、リスクの高いマーチンゲールやグリッド戦略も使用していません。

主な目標は、実際のライブ 取引での収益性です。このEAで使用されている戦略は、私が検証済みのシグナルでライブ取引し、15ヶ月以上の収益実績を持つ、実績のあるゴールド戦略を組み合わせたものです。マーチンゲールやグリッドシステムは一切使用していません。これは市場で非常に稀なことです。

発売記念プロモーション：現在の価格で5個限定！次回価格：299ドル。最終価格：999ドル。





このシステムの信頼性を高めるもの マーチンゲール法もグリッドも、カーブフィッティングによるバックテストもありません。ライブトレーディング向けに設計された、構造化されたルールベースのシステムです。

このEAは、金の自然な日中パターンとボラティリティサイクルに基づいて構築された、複数の実績のあるアプローチを組み合わせています。

従来の指標ではなく、10年以上にわたって金市場で一貫して維持されてきた再現性の高い価格構造を採用しています。 ポジションサイズとストップロスレベルはボラティリティに応じて自動的に調整され、より滑らかなエクイティカーブとより優れた元本保全を実現します。

このシステムは、短期的な利益よりも安定性と長期的な持続性を重視しています。

警告

毎日損失を出さず、利益も出せるシステムをお探しなら、このEAは適していません。

このEAは現実的な期待に基づいて構築されています。

負け日、負け週、そして負け月もあるでしょう。

それがトレードの現実です。

それを受け入れられない場合は、マーチンゲールまたはグリッドシステムの方が適している可能性がありますが、通常はアカウントが完全に消去されることになります。

長期的な可能性を秘めた真のトレーディングシステムを求めるなら、この現実を理解する必要があります。

これを早く受け入れれば受け入れるほど、あなたのトレードの旅はより良いものになるでしょう。





特定の不動産会社の特徴

ドローダウンプロテクター このEAには、毎日のドローダウンを自動的に監視するエクイティガードが組み込まれています。

事前に設定された制限に達すると、 すべての未決済取引が直ちに決済され 、その日の取引は停止されます。

この機能により、トレーダーはプロップファームのルール（例えば、1日あたり4～5%の制限）を安全に遵守し、資金が入った口座での偶発的な違反を防ぐことができます。 ランダム化機能 各取引をユニークにするため、EAはエントリー価格、決済タイミング、ストップロスの設定に小さなランダムな変動を適用できます。

これらの微妙な変更はシステム全体のパフォーマンスには影響し ません が、各ユーザーの取引シーケンスがわずかに異なるようにします。これは、プロップファーム環境や共有環境に最適です。 FIFO準拠モード このEAには、オプションでFIFOセーフ実行モードが搭載されています。

有効にすると、EAは 新しいポジションを開く前に以前のポジションを自動的にクローズし 、

すべての取引がFIFOルールに従い、FIFO取引を要求する米国規制ブローカーおよびプロップファームの規制に準拠していることを保証します。



コミュニティに参加する プライベート グループ アクセス

購入後、メッセージを送信していただければ、プライベート グループに追加させていただきます。 コミュニティに 参加 : https://www.mql5.com/en/messages/0359246ad744dc01



推奨設定 パラメータ おすすめ シンボル XAUUSD 時間枠 任意の時間枠 最低残高 500ドル ブローカーの種類

GMT +2/3 リスクレベル（プロップファームアカウント）

低い リスクレベル（個人アカウント） 低/中

インストールガイド: こちらをクリック



リスクモード（手動）:

1日あたりリスク率: 1取引日の最大許容損失率（%）

リスクモード（固定ロット）:



固定ロット サイズ: EA がすべての取引に使用する正確なロット サイズを設定します。

パラメータ:



トレードコメント: 独自のトレードコメントを設定します

独自のトレードコメントを設定します マジックナンバー: 独自のマジックナンバーを使用する

独自のマジックナンバーを使用する チャート情報: trueに設定すると、毎日のドローダウン、利益、その他の情報が表示されます。

trueに設定すると、毎日のドローダウン、利益、その他の情報が表示されます。 ポートフォリオ マネージャー: リスクを分散するためにアカウントで使用する EA の数を設定します。

リスクを分散するためにアカウントで使用する EA の数を設定します。 アカウント サイズ: これをアカウント サイズに設定するか、開始残高に基づいてリスクを設定する場合は 1 を使用し、現在のエクイティに基づいてリスクを自動的に調整する場合は 0 を使用します。

これをアカウント サイズに設定するか、開始残高に基づいてリスクを設定する場合は 1 を使用し、現在のエクイティに基づいてリスクを自動的に調整する場合は 0 を使用します。 リスクの種類: 希望するリスクの種類を設定します

希望するリスクの種類を設定します リスクレベル（自動）： 希望するリスクレベルを設定する

希望するリスクレベルを設定する リスク（手動）: 1取引日の最大損失を設定します

1取引日の最大損失を設定します リスク（固定ロット）： 希望する固定ロットサイズを設定する

希望する固定ロットサイズを設定する ドローダウンプロテクターを有効にする: 組み込みのドローダウンプロテクターを有効にするには、true に設定します。

組み込みのドローダウンプロテクターを有効にするには、true に設定します。 最大日次ドローダウン（％）： 最大日次ドローダウン限度を定義します（例：4％）

最大日次ドローダウン限度を定義します（例：4％） 最初の取引開始遅延： プロップファームが金の取引開始時刻を1:05より遅く設定した場合、最初の取引を遅延させます。例：金の取引開始時刻が1:15の場合、この値を10に設定します。

プロップファームが金の取引開始時刻を1:05より遅く設定した場合、最初の取引を遅延させます。例：金の取引開始時刻が1:15の場合、この値を10に設定します。 FIFO 準拠モード : 有効にすると、EA は新しいポジションを開く前に常に前のポジションをクローズし、FIFO ルールの互換性を確保します。





プロップファームルールリマインダー:

このシステムは、ニュースなどボラティリティの高い時間帯に取引を保留することがあります。これは、この戦略が、こうした時間帯に頻繁に発生する大きな方向性の動きを利用するように設計されているためです。 ご自身のプロップファーム口座の種類が、 ニュース発生時の取引保留を許可していることを確認してください（FTMOは適切な口座タイプを提供しています）。





サポートされているブローカー: Prop Firm Gold EA は、UTC+2 または UTC+3 サーバー時間 (ニューヨーク終値) を使用するほとんどのブローカーで動作します。 IC Markets、FTMO、The5ers、FundedNext、Darwinex、Vantage など、同じサーバー時間設定を使用する多くの主要ブローカーと完全に互換性があります。 ブローカーが異なるタイムゾーンを使用している場合は、詳細についてお問い合わせください。





