Vortex Gold EA

5

Vortex - 未来への投資

Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取引アルゴリズムの強力な組み合わせです。Vortex Gold EAであなたの未来に投資しましょう。

価格 $755（残り3/10）、次回の価格 $895

https://www.mql5.com/en/signals/2345024

Check out the live results in Profile >>>>>> Check my profile

Instruction(Manual)

仕様：

  • 作業シンボル： XAUUSD（ゴールド）
  • 作業時間枠： H1
  • 最低推奨保証金 $300
  • レバレッジはリスク設定に依存し、保守的で低リスクの場合、1:30のレバレッジが適しています。
  • アカウントの種類： どれでも
  • 優れたECNブローカーが必要（推奨ブローカーは著者にお尋ねください）
  • VPSを強く推奨

利点

  • マーチンゲールなし
  • 危険な資金管理方法を使用しない
  • 各ポジションにストップロスとテイクプロフィット
  • 99.9％のクォート品質で安定したテスト結果
  • ブローカーの条件に影響されない
  • インストールが簡単
  • FTMOとプロップファーム対応

Vortex Advisorは以下を提供します

つの独立したストラテジーは、それぞれ追加注文の機能を含んでいます。全てのストラテジーはハードストップロスにより保護されており、保証金の損失を最小限に抑えます。Expert Advisorは非常に柔軟な設定が可能で、どのようなRR比率でも、どのようなストップロス・レベルでも、どのようなテイクプロフィットでも、ユーザーのニーズに合わせて最適化することができます。デフォルトでは、2つのストラテジーが提供され、その中から選択することができます。また、エキスパートには賢いリスク選択システムがあります。ユーザーは、ストラテジーとリスク・レベルを選択し、アドバイザーをチャートに添付するだけでよい。

プロップファーム取引対応

  • このEAは、リアルタイムのドローダウンコントロールや適応的なロットサイジングなど、リスク管理に重点を置いて設計されています。これにより、ほとんどのプロップファームの要件と完全に互換性があり、安全でコンプライアンスに準拠した取引のためのすべての主要なリスク基準に準拠しています。

指標

  • CCI（コモディティ・チャネル・インデックス）： 買われすぎと売られすぎのレベルを識別し、トレン ドの方向と強さに基づいた的確なエントリーとエグジット を可能にします。
  • パラボリックSAR: 相場のトレンドに合わせてダイナミックなストップ・レベルを設定し、トレンド相場における効果的なリスク管理と利益の最大化を実現します。

機械学習とニューラルネットワーク：

  • 適応型ニューラル・ネットワーク技術により、市場環境の変化にダイナミックに対応。
  • 市場データから常に学習し、取引判断を洗練させ、取引精度を向上させます。

リスク管理ツール：

  • 調整可能なストップロスおよびテイクプロフィット設定により、各取引のリスクを管理。
  • トレーリング・ストップ機能により、取引が有利に動くと利益を確定。
  • スプレッドとスリッページのフィルターにより、不利な相場状況下での取引を回避。

カスタマイズ可能なパラメータ：

  • ユーザーフレンドリーな設定により、トレーダーは取引スタイルとリスク許容度に基づいてリスクレベル、ロットサイズ、その他のパラメーターを調整できます。

リスクに関する警告 過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。リスクをご理解ください。過去の実績は将来の収益性を保証するものではありません（EAは損失を出す可能性もあります）。

レビュー 27
Witt Sr.
91
Witt Sr. 2025.12.10 04:24 
 

I'm starting to use Votex Gold for a week now and satisfied with the result with profitable trades so far. Stanislav is very supportive. This is the worth EA comparing to the higher price.

FedericaLG94
20
FedericaLG94 2025.12.08 09:27 
 

I've been trying this ea for a week. So far, it's opened a few trades, but the setting I used is low risk, so that's fine. It seems very good on prop, too.

Micky Willys
124
Micky Willys 2025.12.07 21:02 
 

One of the best Expert Advisors (EAs) I have in production, always reliable, and if you're an advanced trader, you can configure it according to your strategy. I'm also using it to complete a funding challenge on FTMO, and as soon as I've done that, I'll post an update. Stanislav is very committed and attentive to providing support and recommendations about his products, which is crucial for maintaining trust in the EAs.

おすすめのプロダクト
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
エキスパート
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
エキスパート
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
エキスパート
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
エキスパート
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
エキスパート
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
エキスパート
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
Boomerang All in one
dung tien nguyen
エキスパート
LIVE PERFORMANCE (  https://www.mql5.com/en/signals/2203606? REFUND GUARANTEE EA BOOMMERRANG All In One is an automated trading product for the forex, commodities, stocks, and crypto market. It stands out in its ability to run stably and profitably. Having been developed since 2019 and successfully exploited for investment funds, internal funds, and individuals, the product brought steady profits over the years and won many awards from reputable exchanges for its profit parameters and risk ma
Green Hawk
Rashed Samir
エキスパート
Green Hawk  is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site MT4 Version  can be found here FEATURES Support thro
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
エキスパート
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
エキスパート
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
エキスパート
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
エキスパート
Indicementへようこそ！ プロップファーム準備完了! -> セットファイルを ここからダウンロード ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです! 最終価格: 990ドル NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT は、   専門的な取引アルゴリズムの作成における私の 15 年間の経験をインデックス市場にもたらします。 EA は、最適なエントリー価格を見つけるために非常によく考えられたアルゴリズムを使用し、取引のリスクを分散するために内部で複数の戦略を実行します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリング ストップロスとトレーリング テイクプロフィットも使用します。 この
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
エキスパート
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
Apolo AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
エキスパート
トレーダーの皆さん、私は実際の結果を厳密に考慮してこのツールを設計しました。Apolo AI は、カナダ通貨の AI とノードで構造化されたトレンド アルゴリズムでスキャルピングすることを目的として特別に設計されました。ここでは、10,000 から 10,000 までの 1 年間のバックテストの結果を見ることができます。 40k、同様の結果でリアルマネーが勝利したリアルアカウントのシグナルも確認できます。Apollo は素晴らしいです! 設計について少し説明します。USDCAD などの安定した通貨のトレンドでスキャルピングするノードの範囲に基づいて、AI が低リスクのエントリーを行うための適切なポイントの構築を担当します。 逆の場合は、回復または終了して再び回復する可能性に基づいて回復係数が入る固定点を作成するノードがあります。 低ランクのスリッページがわかれば、時間に応じたスリッページに対応する内部分析 私の戦略開発は、プロのトレーダーとして長年にわたって私が設計したものであり、AI の自己適応を加えてパフォーマンスを最適化し、パフォーマンスをさらに向上させていることに注意し
Quantum AI Bot MT5
Albertas Guscius
エキスパート
Quantum AI Scalper Why Quantum AI Scalper? The financial markets move at the speed of light— Quantum AI Scalper is your edge. Built with cutting-edge machine learning algorithms, this MetaTrader 5 indicator scans trends in real-time, executes precision scalping signals, and adapts to market shifts faster than humanly possible. Whether you’re chasing pips on USDJPY or riding volatile breakouts, Quantum AI turns complexity into opportunity. Key Features : AI-Powered Trend Analysis : Detects em
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
エキスパート
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
MA Price Crusader by Capitarc
Abdur Rafi Ahmad
エキスパート
MA Price Crossing EA by Capitarc   CAPITARC`s MA Price Crusader for MT5   MA Price Cross   -is a professional expert advisor used by our investment firm it is based on moving averages and the crossing of the candlesticks.  This product looks at all the pairs, the candles closing above and possible trend continuation formations of the ever changing markets, while the usual experts are based on one or two indicators, this expert trades with naked price in addition to Moving Averages!! THIS IS A TR
Missy Fab MT5
Natalyia Nikitina
エキスパート
Missy Fab MT5 — 自動売買システム Missy Fab MT5 は、マーケット分析アルゴリズムとリスク管理戦略に基づいた MetaTrader 5 用のエキスパートアドバイザーです。完全自動で稼働し、トレーダーの介入は最小限で済みます。 注意！購入後すぐにご連絡ください 。設定手順をお渡しします！ Missy Fab MT5 を選ぶ理由 市場分析アルゴリズム： 内蔵モデルによる24時間自動取引。 柔軟性： ボラティリティや市場環境の変化に適応。 最新の注文執行タイプ： IOC、FOK、Return、BOC に対応。 リスク管理： 適応型ストップロスと動的な資金保護戦略。 迅速なスタート： すべてのパラメータは事前に最適化済み。 動作原理 Missy Fab MT5 は内蔵アルゴリズムで市場を分析し、設定条件に従って取引を開始します。資金管理メカニズムにより、取引リスクを制御します。 利用開始に必要な条件 通貨ペア： AUDCAD 推奨稼働： AUDCAD その他の通貨ペア： 自動的に有効化 口座タイプ： Raw Spread レバレッジ： 1:500 最低入金額： $10
Spike Catcher Counter
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
エキスパート
EA Name : Spike Catcher Counter Timeframe: 1-minute Minimum Balance Each Asset : 200$ Indicators/Parameters: Volume: The number of trades executed during each 1-minute price bar. Envelopes: A technical indicator consisting of upper and lower bands around a moving average to identify potential overbought and oversold levels. Parabolic SAR: A trend-following indicator that provides potential entry and exit points by plotting dots above or below the price. RSI (Relative Strength Index): A momentum
Willain72ATM
He Ping Qing
エキスパート
This strategy is mainly suitable for audcad, audnzd, audcad, audusd (Best) and other currencies. It uses batch closing and hedging strategies, with a maximum position of 9 orders.The maximum floating loss of 10 years is about $1,000, and the average monthly return is about 5-10%.It is recommended to operate 2-3 currencies with 3000usd. Parameter description: Clots: initial single quantity; NoTrade1: No trading time 1, it is recommended to avoid the data release time at night. Except for Clots,
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
エキスパート
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
エキスパート
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Eastwist
Fernando Souza Mendes
エキスパート
EASTWIST.mq5 works well in short-term operations. The sensitivity to short-term market signals, provided by the RSI and MACD indicators, along with the simulated Machine Learning decision logic, really seems to be an effective combination for capturing rapid price movements. The ability to respond quickly to market conditions is a valuable feature in scalping or day trading strategies, where precision and speed in order execution are crucial. Indication of Use: For Traders with Technical Knowle
Huki hedge sideway
Vu Kim Huyen
エキスパート
This is a Hedge EA for Sideways Markets The market is sideways 80% of the time. This EA performs well during this phase and accepts stop-losses (SL) during periods of strong news and strong trends. The full-time backtest shows good results, but if you run it live and turn the EA on and off during critical periods, its efficiency will be even higher. Advantages: Take Profit (TP) for individual orders , which is highly beneficial for minimizing slippage. Trims orders to reduce risks when the mark
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
エキスパート
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
BTC Scalper AI EA MT5
Ankitbhai Radadiya
エキスパート
BTC Scalper AI EA MT5   is a next-generation scalping robot developed by a highly experienced team in trading and coding. It is designed for scalping on one of the most popular crypto pair   BTCUSD . Unlock the power of automated trading with this advanced   BTC Scalper EA specifically designed for the   BTCUSD   pair. Whether you're trading on the 1-minute or 4-hour chart, this bot adapts to any timeframe, making it a versatile tool for traders of all styles. This strategy has undergone extensi
Universal Auto Dynamic Engine
Norapan Tonphim
エキスパート
GAPHUNTERVIP — The Institutional Edge EA Exploit the system. Don't play by its rules. Tagline  A professional-grade AI agent designed to exploit market inefficiencies like Stop Hunts & FVGs with institutional-level risk management and exceptionally low drawdown. Stop Trading Like Retail. Start Thinking Like a Hacker. Are you tired of your stop loss being hunted, only for price to reverse moments later? This isn’t a coincidence. It’s the market’s built-in mechanism to engineer liquidi
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (32)
エキスパート
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Gold Throne
DRT Circle
4.36 (11)
エキスパート
Gold Throne EA – 金（XAUUSD）向け非マーチンゲールグリッド取引システム Gold Throne EAは、金（XAUUSD）取引専用に設計されたエキスパートアドバイザーです。マーチンゲール・マネーマネジメントを回避し、構造化されたグリッド取引手法を採用しています。損失発生後にロットサイズを指数関数的に増加させるのではなく、固定または段階的に調整可能なロットサイズ設定を採用することで、トレーダーはエクスポージャーとリスクをより適切にコントロールできます。 Gold Throne EAは、マーチンゲール・ロジックを排除することで、より安定したポジションサイジング・フレームワークを提供することを目指しており、トレーダーはロットサイズを急激に増加させることなく、資金配分を計画することができます。そのため、マーチンゲール戦略に典型的に伴って発生する複利リスクを避け、体系的なグリッド構造を好むトレーダーに最適です。 Gold Throne EAをご購入いただくと、AllPair Engineと、弊社製品でご利用いただけるお好きなEAを無料プレゼントいたします。レンタルには
Executor AI UltraX MT5
Andrei Vlasov
3.89 (18)
エキスパート
Executor AI Ultra X は、金市場でのアルゴリズム取引のために設計されたエキスパートアドバイザーであり、3つの独立した取引戦略を採用しています。そのアーキテクチャは、深層強化学習（DQN）や時系列遅延ニューラルネットワーク（TDNN）などの高度な深層学習アルゴリズムを組み込むことで、高い適応性と分析精度を提供します。 DQN は強化学習技術に基づいており、過去のデータをシミュレーションし、現在の市場状況を分析することで、意思決定アルゴリズムを最適化します。一方で TDNN は、時間遅延を考慮したニューラルネットワークモデルとして、複雑な時系列パターンを分析し、市場の遅延を考慮しながら価格変動を効果的に予測します。 このエキスパートアドバイザーは、非常に効率的で軽量な Ultra X コンポーネントを搭載しています。GPTのような従来のAIシステムとは異なり、システムリソースを消費せず、外部API呼び出しをほとんど必要としないため、スムーズな操作と取引環境へのシームレスな統合を保証します。 さらに、多層リスク管理システムを備えており、適応型ストップロス機能やトレーリングス
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
エキスパート
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
エキスパート
このプラットフォームで初公開｜市場を理解するEA このプラットフォームで初めて、Expert Advisor（EA）が Deep Seek の全機能を活用します。 Dynamic Reversal Zoning ストラテジーと組み合わせることで、市場の動きを「検出するだけでなく、理解する」システムが誕生しました。 ライブシグナル __________   セットアップ 時間足 ：H1 レバレッジ： 最低 1:30 入金額： 最低 $200 通貨ペア： XAUUSD ブローカー： すべて対応 Deep Seek とリバーサル戦略の組み合わせは新しく、だからこそ非常に魅力的です。新しいアプローチを探している方は、 このEAを見逃すべきではありません。これはこのプラットフォームで初の試みであり、自動売買の新たな方向性の始まりかもしれません。 固定されたパターンやセットアップに頼るのではなく、このEAは市場の変化を  リアルタイムで検知・理解し – そしてそれに応じて柔軟に対応します。  リバーサルゾーンと価格圧力の分析に焦点を当て、従来のツールよりもはるかに深く掘り下げます。 D
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
エキスパート
Autorithm AI 技術仕様  AUTORITHM は、MetaTrader 5向けに設計された高度なAI搭 Strategy Testerに関する重要なお知らせ: MetaTraderの技術的制限により、Strategy Tester環境ではインターネットアクセスが許可されていません。そのため、バックテスト中、EAはリアルタイムのAIデータではなく、固定された事前学習済みデータセットを使用します。 これは以下を意味します： • 異なるパラメータの組み合わせでもバックテスト結果が静的または同一に見える場合があります。 • ダイナミックで適応型のAI機能を活用するには、実運用が必要です。 このガイドに従って成功したインストールを行ってください。 [guide line]  
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
エキスパート
クォンタムバロンEA 石油が「黒い金」と呼ばれるのには理由があります。Quantum Baron EA を使用すれば、比類のない精度と信頼性で石油を活用できます。 M30 チャートの XTIUSD (原油) の高オクタン価の世界を支配するように設計された Quantum Baron は、レベルアップしてエリート精度で取引するための究極の武器です。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引   価格 。       10回購入するごとに価格が50ドルずつ上がります。最終価格は4999ドルです。 クォンタムバロンチャンネル:       ここをクリック ***Quantum Baron MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます！*** 詳細については、プライベートでお問い合わせください。 私はグリッドEAです。あなたのトレ
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
エキスパート
HFT AI FAST SCALPER V10.1 これまでで最も先進的なバージョンのEAです。 AIによる意思決定 、 マルチAI投票 、 ダイナミックな取引ロジック を完全に統合して再構築されました。 このEAは XAUUSD（ゴールド） のM1専用として設計されていただけでなく、現在は BTCUSD と ETHUSD も完全にサポートし、高頻度エントリー、スマートなリスク管理、そして高い適応性を備えています。 OpenRouter接続の無料AI と高度なフィルターを組み合わせ、市場のあらゆる状況で精密なトレードを実現します。 インタラクティブマニュアル V10.1 とプリセット: https://www.mql5.com/en/market/product/143202/comments 公開チャンネル ライブシグナル付き）:   https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea V10.1 の主なアップグレード: BTCUSD と ETHUSD の完全統合 V10.1では、EAはゴールド（XAUUSD）に限定されなくなりま
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
エキスパート
ブラックフライデー50%オフ - NANO MACHINE GPT 通常価格:$997 からブラックフライデー:$498.50 (割引価格はプロモーション期間中に反映されます。) セール開始:2025年11月27日 - 期間限定のブラックフライデーイベント。 ブラックフライデー抽選: ブラックフライデーイベント期間中にNano Machine GPTを購入されたすべての購入者は、以下の賞品の抽選に参加できます: 1 x Synaアクティベーション 1 x AiQアクティベーション 1 x Mean Machine GPTアクティベーション 参加方法: 1) 購入後、 プライベートメッセージを送信 してNano Machine GPTのマニュアルと推奨設定ファイルを受け取ってください。 2) 次に、 この製品ページにコメントを投稿 して購入を確認し、ブラックフライデー抽選に 正式に登録 されます。 メッセージとコメントの両方を行った適格なブラックフライデー購入者の中から、3名の独立した当選者がランダムに選ばれます。 ブラックフライデープロモーション終了後、Nano Machine
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
エキスパート
Quantum Bitcoin EA   : 不可能なことは何もありません。やり方を見つけ出すだけの問題です。 トップ MQL5 販売業者の 1 つによる最新の傑作、   Quantum Bitcoin EA で ビットコイン 取引の未来に足を踏み入れましょう。パフォーマンス、精度、安定性を求めるトレーダー向けに設計された Quantum Bitcoin は、不安定な暗号通貨の世界で何が可能かを再定義します。 重要！ 購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください。 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル Quantum Bitcoin/Queen チャンネル:       ここをクリック ***Quantum Bitcoin EA を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! Quantum Bitcoin EA は H1 時間枠で成功し、市場の勢いの本質を捉える トレンドフォロー戦略 を
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
エキスパート
Aria Connector EA – V4 (学習マシン + XGBoost学習モデル +112個の有料・無料AI + 投票システム + 外部・編集可能プロンプト) 市場のほとんどのEAが「AI」や「ニューラルネットワーク」を使用していると主張しながら、実際には基本的なスクリプトのみを実行している中、 Aria Connector EA V4 は真のAI駆動トレーディングの意味を再定義します。 これは理論ではなく、マーケティングの誇大宣伝でもありません。あなたのMetaTrader 5プラットフォームと112の実際のAIモデルとの直接的で検証可能な接続であり、次世代XGBoostエンジン、編集可能プロンプト、マルチAI投票システムと組み合わされています。 初日から、Ariaは透明で進化するエコシステムとして設計されました：最初は直接GPT接続、次に自動化、そして戦略監査。 現在、V4において、Ariaは真の学習マシンとなります 。市場状況に適応し、リアルタイムで戦略を最適化し、外部の編集可能プロンプトでその知能を完全にカスタマイズできます。 60,000以上のライブ取引分析 、
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
エキスパート
AI MAP トレーディングシステム AI MAP トレーディングシステム AI MAPは、市場状況を分析し、アルゴリズムロジックに基づいて取引を実行するために設計された自動エキスパートアドバイザーです。このシステムは、手動介入なしで価格動向、出来高、市場センチメントを評価するための多層分析フレームワークを活用しています。 ライブモニタリング（+ 3ヶ月）    || チャットグループ    システムアーキテクチャ EAは、市場のさまざまな側面を処理するための専門的な処理モジュールを組み込んでいます： リアルタイムの価格動向と出来高分析 ニュースセンチメントと経済カレンダーの統合 テクニカル指標の合成 リスク評価とボラティリティ予測 サポートとレジスタンスのマッピング トレーディング戦略 このシステムは、アカウントの資産と現在の市場状況に基づいて取引サイズを自動的に調整することでポジションを管理します。リスクパラメータを維持するために、動的なストップロスメカニズムと利益確定戦略を採用しています。複数の分析モジュールが市場の方向性について一致した場合にのみ取引が実行されます。 主な機
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
エキスパート
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
エキスパート
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
エキスパート
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
エキスパート
AIQ バージョン 5.0 - 機関投資家アーキテクチャによる自律的インテリジェンス ルールベースの自動化から真の自律的インテリジェンスへの進化は、アルゴリズム取引の自然な進歩を表しています。機関投資家の定量デスクが10年以上前から探求してきたものが、実用的な実装として成熟しました。AIQ バージョン 5.0 はこの成熟を体現しています:洗練されたマルチモデルAI分析、独立した検証アーキテクチャ、そして広範な本番展開を通じて洗練された継続学習システム。 これはAI機能を追加した自動化ではありません。これは基礎から構築された自律的インテリジェンスであり、機関投資家のトレーディングデスクがどのように意思決定の検証を構造化し、運用の信頼性を管理し、適応学習システムを実装するかについての長年の研究に基づいています。バージョン 5.0 は、この開発アプローチの集大成を表しています。 バージョン 5.0 は、55以上の無料統合モデルを含む300以上のAIモデルへのアクセス、独立した検証を提供する二重のAIアナリストとリスクマネージャーの役割、ゼロダウンタイム運用を保証する自動フェイルオーバー付き
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
エキスパート
Bonnitta EA は、保留ポジション戦略 (PPS) と非常に高度な秘密取引アルゴリズムに基づいています。 Bonnitta EA の戦略は、秘密のカスタム指標、トレンドライン、サポートおよびレジスタンス レベル (価格アクション)、および上記の最も重要な秘密の取引アルゴリズムを組み合わせたものです。 3 か月以上のリアルマネーテストなしで EA を購入しないでください。ボニッタ EA をリアルマネーでテストするのに 100 週間以上 (2 年以上) かかりました。結果は以下のリンクで確認してください。 BONNITTA EA は愛とエンパワーメントから作られています。 少数の購入者のみを対象とした価格設定と著作権侵害アルゴリズムの実装です。 Bonnitta EA は、22 年間で 99.9% の品質を持つ本物のティックを使用してテストされ、実際の市場状況に近いスリッページとコミッションでストレス テストに合格しました。 Expert Advisor には、完全な統計制御による統計収集およびスリッページ制御のアルゴリズムが含まれています。 この情報はブローカーのトリックか
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
エキスパート
Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーはXAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力層
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
エキスパート
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
エキスパート
Mean Machine GPT バージョン 11.0 - 日本語 Mean Machine GPT バージョン 11.0 - 機関投資家インテリジェンスと専門トレーディングの融合 アルゴリズムトレーディングにおける真のAI統合の先駆者として、私たちは複数の市場サイクル、経済体制、技術進化を通じてこのアプローチを洗練してきました。適応的機械学習が定量的トレーディングの自然な進歩を表すという私たちの確信として始まったものが、業界の方向性となりました。バージョン 11.0 は、これまでで最も洗練された実装を示します。 これはマーケティング用語としてのAIではありません。これは、変化する市場状況を通じて何年もの本番展開で洗練された、専門的なトレーディング戦略に機関投資家の厳格さで適用された計算インテリジェンスです。バージョン 11.0 をサポートするインフラストラクチャは、適応的ポジション管理、マルチモデルコンセンサスシステム、ニューラルネットワーク重み最適化における継続的な研究開発の集大成を表しています。 バージョン 11.0 は、55 以上の無料統合モデルを含む 300 以上の AI モ
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
エキスパート
ICMarkets ライブシグナル： こちらをクリック KT Gold Nexus EAで成功するために必要なこと 忍耐。規律。時間。 KT Gold Nexus EAは、プロのトレーダーやプライベートファンドマネージャーが実際に採用している、現実的なトレーディング手法を基に構築されています。短期的な派手さや一時的な利益ではなく、長期にわたる安定性と一貫性を重視した設計となっています。 本EAは長期運用を前提として設計されています。その本来のポテンシャルを体感するためには、最低でも1年間の継続運用を推奨します。プロのトレーディングと同様に、損失が発生する週や、場合によっては数か月間のドローダウン期間が生じることもありますが、これは正常なプロセスです。重要なのは、より長い期間における累積パフォーマンスです。 多くのグリッド型やマーチンゲール型システムは、初期段階では急速な利益を示しますが、最終的に口座破綻へと至るケースがほとんどです。本EAはそのようなリスクを回避し、安定的かつコントロールされた成長を目的として開発されています。 イントロダクション KT Gold Nexus EAは、
作者のその他のプロダクト
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
エキスパート
Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーは XAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力
One Gold MT5
Stanislav Tomilov
4.76 (34)
エキスパート
One Gold EA をご紹介します。これは、Meta Trader プラットフォーム上の洗練された金取引ロボットで、高度な市場分析でトレーダーを支援するために開発されました。当社の独自のテクノロジーは、ニューラル ネットワークとデータ駆動型アルゴリズムを活用して、過去およびリアルタイムの金市場データを分析し、意思決定に役立つ洞察を提供します。従来の手動戦略とは異なり、One Gold EA は最小限の介入で動作し、取引プロセスを合理化し、関連するリスクの削減を目指しています。高度なニューラル プラグインの使用によりロボットの分析機能が強化されますが、他の取引ツールと同様に、One Gold EA は利益を保証するものではないことに留意することが重要です。ただし、より情報に基づいたデータに裏打ちされた洞察を提供することで、取引パフォーマンスを向上させる可能性を考慮して設計されています。One Gold EA は、金市場を継続的に監視して、人間のトレーダーが見つけるのが難しいパターンや傾向を検出します。このシステムはさまざまな市場状況に適応できるため、特に金取引のような非常に不安定な環
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.89 (37)
エキスパート
Aura Bitcoin Hash EA は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura BTC は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーは、通貨ペア BTCUSD (ビットコイン) を取引するように設計されています。2017 年から 2025 年にかけて、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲールやグリッド トレーディングなどの危険な資金管理手法を回避します。Aura Bitcoin Hash は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、市場のトレンドと動きを予測するために利用しています。MLP は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は、「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力層、隠し
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
エキスパート
Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーはXAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力層
Oracle MT5
Stanislav Tomilov
5 (23)
エキスパート
Oracle: トレーディングの未来 Meta Trader の Oracle Trading Expert は、最新のプログラミング技術と機械学習ツールを利用して、GBPUSD およびゴールド市場で信頼性の高いパフォーマンスを発揮するように構築されています。独自のアルゴリズムと統合されたニューラル ネットワークにより、Oracle はデータを効果的に分析し、ユーザーが情報に基づいた取引決定を下せるよう支援します。Oracle の設計では安定性も重視されています。その戦略は、過剰な最適化を回避するように作成されており、過度な調整をすることなくさまざまな市場状況に適応できます。このシステムは、機械学習モジュールと RSI やボリンジャー バンドなどの主要指標を組み合わせて、市場分析と参入タイミングに対する包括的なアプローチを生み出します。履歴データでテストされた Oracle は有望な結果を示しており、安定したパフォーマンスを重視するトレーダーにとって実用的なオプションを提供しています。GBPUSD およびゴールドで取引するすべての人にとって、Oracle Trading Expert
Aura Superstar MT5
Stanislav Tomilov
5 (4)
エキスパート
Aura Superstar は、 ロールオーバー時間中に通貨  を取引するように設計された、完全に自動化された EA です  。  これは、機械学習クラスター分析と遺伝的スキャルピング  アルゴリズムに基づいています。ディープ マシン ラーニング メカニズム、マルチレベル パーセプトロン、および従来のインジケーターと組み合わせた適応型ニューロ フィルターを使用した最初のマルチ通貨スキャルパーです。エキスパートは 2003 年以来安定した結果を示しています。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、ヘッジはありません。優れた ECN ブローカーに適しています。  近い将来、独占性とユーザー数の制限を維持するために、エキスパートアドバイザーの価格が大幅に引き上げられる予定です。 次回価格 750 ドル、最終価格 1000 ドル、この価格で残り 2/10 部。 All signals in Profile   >>>>>>  Check my profile MT4 用 Aura Superstar    https://www.mql5.com/en/market
Aura Superstar MT4
Stanislav Tomilov
4.78 (9)
エキスパート
Aura Superstar  is a fully automated EA designed to trade  currencies during rollover time .  It is based on machine learning cluster analysis and genetic scalping  algorithms. The first multi-currency scalper using deep machine learning mechanism, a multi-level perceptron and an adaptive neuro filter combined with classic indicators. Expert showed stable results since 2003 year. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid, or hedge. Suitable for any good ECN broker.  I
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
エキスパート
One Gold EA をご紹介します。これは、Meta Trader プラットフォーム上の洗練された金取引ロボットで、高度な市場分析でトレーダーを支援するために開発されました。当社の独自のテクノロジーは、ニューラル ネットワークとデータ駆動型アルゴリズムを活用して、過去およびリアルタイムの金市場データを分析し、意思決定に役立つ洞察を提供します。従来の手動戦略とは異なり、One Gold EA は最小限の介入で動作し、取引プロセスを合理化し、関連するリスクの削減を目指しています。高度なニューラル プラグインの使用によりロボットの分析機能が強化されますが、他の取引ツールと同様に、One Gold EA は利益を保証するものではないことに留意することが重要です。ただし、より情報に基づいたデータに裏打ちされた洞察を提供することで、取引パフォーマンスを向上させる可能性を考慮して設計されています。One Gold EA は、金市場を継続的に監視して、人間のトレーダーが見つけるのが難しいパターンや傾向を検出します。このシステムはさまざまな市場状況に適応できるため、特に金取引のような非常に不安定な環
フィルタ:
Witt Sr.
91
Witt Sr. 2025.12.10 04:24 
 

I'm starting to use Votex Gold for a week now and satisfied with the result with profitable trades so far. Stanislav is very supportive. This is the worth EA comparing to the higher price.

FedericaLG94
20
FedericaLG94 2025.12.08 09:27 
 

I've been trying this ea for a week. So far, it's opened a few trades, but the setting I used is low risk, so that's fine. It seems very good on prop, too.

Micky Willys
124
Micky Willys 2025.12.07 21:02 
 

One of the best Expert Advisors (EAs) I have in production, always reliable, and if you're an advanced trader, you can configure it according to your strategy. I'm also using it to complete a funding challenge on FTMO, and as soon as I've done that, I'll post an update. Stanislav is very committed and attentive to providing support and recommendations about his products, which is crucial for maintaining trust in the EAs.

Russ ReasON
101
Russ ReasON 2025.09.23 05:35 
 

Excellent EA, very easy installation, and the author is always available. I recommend it to everyone.

Falk Möller
30
Falk Möller 2025.09.19 19:05 
 

I tested Vortex EA extensively and was extremely satisfied with the results. I thank you for the truly excellent work.

sujitra222
26
sujitra222 2025.09.05 07:41 
 

When I first heard about Vortex EA, I honestly didn’t expect much. I had tried a few trading robots before and most of them either overtraded or ended up blowing the account. Still, curiosity got the better of me, so I decided to give it a try. The installation was simple, nothing complicated. I just loaded it on MT4, adjusted the lot size and risk settings, and let it run. What surprised me was how calm this EA trades. It doesn’t jump into every single move like some EAs do. Instead, it waits for decent setups, and when it does enter, it usually manages the trade well with stop loss and trailing stop in place. During my first week, I saw a mix of wins and losses, but overall it ended in profit. By the end of the first month, my account was up by around 20%. The drawdown stayed under control, and that gave me confidence to keep it running. The best part for me is that I no longer feel the pressure of staring at charts all day. Of course, it’s not a magic tool you still need a good broker with low spreads, and running it on a VPS is a must. But compared to what I’ve tried before, Vortex EA feels more stable and realistic. I’d say Vortex EA is like having a disciplined trading partner. It won’t make you rich overnight, but it can deliver consistent growth without the stress. And for me, that’s already a win.

George Kiarie Magiri
241
George Kiarie Magiri 2025.08.26 11:18 
 

I've been using this EA for nearly 3 months. Of my top 5 EAs this is the best. Just don't use high lots and you will be okay.

Kanlaya8956
56
Kanlaya8956 2025.08.20 16:13 
 

it work! very clever product. I'm please withe result and the author amazing kind very helpful too.

عبدالعزيز النقيدان
43
عبدالعزيز النقيدان 2025.08.03 02:10 
 

I’ve been watching Vortex Gold for the past 3 months and finally decided to start using it. So far, setup was easy and everything looks promising. I’ll update this review next week after testing it live.

mitchy14
28
mitchy14 2025.07.24 07:28 
 

Its a very nice EA. It is important to test it thoroughly and find a setting that you are happy with. Support is helpful and courteous. Thank you!

grayfox13
116
grayfox13 2025.07.23 02:12 
 

Been purchased and used the EA, and it opened it's first trade on a profit. Hope it goes well in the future.

Andre V
407
Andre V 2025.07.22 23:26 
 

I have been using Vortex for a few months already. What I like about it is that it is precise when it makes any entry orders, and it has a recovery mechanism without using exponential grids. The risk is limited. Also, the author is very helpful whenever I have any questions.

Hussain Shinan
24
Hussain Shinan 2025.07.22 14:04 
 

Mr. Stanislav is very supportive, and the purchase was definitely worth it. It's generating a steady, small income. I would recommend it for beginners or for people who don't have much time to trade but still want to earn a consistent income.

Mohammad Suhail Mahd Ibreighith
135
Mohammad Suhail Mahd Ibreighith 2025.05.13 21:59 
 

Excellent support , and Working well , just give it time for initial signals

Mr Chaiyaporn Karnkunwithit
206
Mr Chaiyaporn Karnkunwithit 2025.04.18 06:44 
 

Great trades, low risk, excellent support. Highly recommend.

FrankViro201192
30
FrankViro201192 2025.04.14 19:25 
 

I am very impressed with this bot. Not like most risky martingale EA's. Backtesting has performed better than 95% of the EA's out there. Stanislav is very helpful and promt at replying. Great support!

Mahedi Hasan Monir
479
Mahedi Hasan Monir 2025.01.23 15:58 
 

I have found stable performance and excellent support with this Expert Advisor. I have already started using it on real accounts and highly recommend it.

Quý Mập
115
Quý Mập 2025.01.05 18:38 
 

ea đã được nâng cấp liên tục ,anh ấy hỗ trợ rất nhiệt tình,va kết quả thật sự ngoài mong dợi dể đầu tu dài hạn

Auras & Bielawski GbR
241
Wadim Auras 2025.01.02 12:58 
 

This EA is the best I’ve ever Bought. Tested on Demo and have very great results. Get it on 100k Challenge - passed Challange in two days. Thanks for this Product.

Larry Zhang
101
Larry Zhang 2024.11.28 14:10 
 

I bought the EA for a week, huge profit ever! I've also bought the high price EA earlier, I gotta say this is by far the most valuable compared to those expensive EAs on the market, and the seller provides timely and accurate support!

12
レビューに返信