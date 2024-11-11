Vortex - 未来への投資



Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取引アルゴリズムの強力な組み合わせです。Vortex Gold EAであなたの未来に投資しましょう。



仕様：



作業シンボル： XAUUSD（ゴールド）



作業時間枠： H1



最低推奨保証金 $300



レバレッジはリスク設定に依存し、保守的で低リスクの場合、1:30のレバレッジが適しています。



アカウントの種類： どれでも



優れたECNブローカーが必要（推奨ブローカーは著者にお尋ねください）



VPSを強く推奨



利点



マーチンゲールなし



危険な資金管理方法を使用しない



各ポジションにストップロスとテイクプロフィット



99.9％のクォート品質で安定したテスト結果



ブローカーの条件に影響されない



インストールが簡単



FTMOとプロップファーム対応

Vortex Advisorは以下を提供します



つの独立したストラテジーは、それぞれ追加注文の機能を含んでいます。全てのストラテジーはハードストップロスにより保護されており、保証金の損失を最小限に抑えます。Expert Advisorは非常に柔軟な設定が可能で、どのようなRR比率でも、どのようなストップロス・レベルでも、どのようなテイクプロフィットでも、ユーザーのニーズに合わせて最適化することができます。デフォルトでは、2つのストラテジーが提供され、その中から選択することができます。また、エキスパートには賢いリスク選択システムがあります。ユーザーは、ストラテジーとリスク・レベルを選択し、アドバイザーをチャートに添付するだけでよい。



プロップファーム取引対応



このEAは、リアルタイムのドローダウンコントロールや適応的なロットサイジングなど、リスク管理に重点を置いて設計されています。これにより、ほとんどのプロップファームの要件と完全に互換性があり、安全でコンプライアンスに準拠した取引のためのすべての主要なリスク基準に準拠しています。



指標



CCI（コモディティ・チャネル・インデックス）： 買われすぎと売られすぎのレベルを識別し、トレン ドの方向と強さに基づいた的確なエントリーとエグジット を可能にします。



パラボリックSAR: 相場のトレンドに合わせてダイナミックなストップ・レベルを設定し、トレンド相場における効果的なリスク管理と利益の最大化を実現します。



機械学習とニューラルネットワーク：

適応型ニューラル・ネットワーク技術により、市場環境の変化にダイナミックに対応。



市場データから常に学習し、取引判断を洗練させ、取引精度を向上させます。



リスク管理ツール：



調整可能なストップロスおよびテイクプロフィット設定により、各取引のリスクを管理。



トレーリング・ストップ機能により、取引が有利に動くと利益を確定。



スプレッドとスリッページのフィルターにより、不利な相場状況下での取引を回避。



カスタマイズ可能なパラメータ：



ユーザーフレンドリーな設定により、トレーダーは取引スタイルとリスク許容度に基づいてリスクレベル、ロットサイズ、その他のパラメーターを調整できます。

リスクに関する警告： 過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。リスクをご理解ください。過去の実績は将来の収益性を保証するものではありません（EAは損失を出す可能性もあります）。