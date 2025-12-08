重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact : t.me/ Novagoldx or t.me/NOVA_GOLDX

Nova Gold X を購入後、最適化された設定と完全なセットアップサポートを受け取るために、直接ご連絡ください。

シグナル精度とリスク管理の最適なバランスを実現するため、**5分足（M5）**での金（XAUUSD）取引を推奨します。

Nova Gold X — AI搭載トレーディングシステム

Nova Gold Xは、MetaTrader 5用に設計された高度なエキスパートアドバイザーで、価格アクションを直接読み取り、エントリーポイントとエグジットポイントをリアルタイムで決定する人工知能モデルを使用して、金とビットコインの取引専用に構築されています。このシステムは、プロフェッショナルなリスク管理メカニズムを通じて資本を保護しながら、一貫した結果を提供することに重点を置いています。

主な約束 投資家口座を通じて監視できる透明な結果。 従来の遅行指標に依存せず、実際の価格分析に基づいた意思決定。 グリッドなし、マーチンゲールなし。すべての取引は定義されたストップロスを持つ独立したものです。 口座残高に基づいたインテリジェントなロットサイズ計算による自動リスク管理。

Nova Gold Xを選ぶ理由 シグナル生成における高精度：AIアルゴリズムは、ローソク足の読み取りを市場構造分析と動きの強さと組み合わせ、迅速かつ正確なエントリーを提供します。 資本保護を最優先：お好みに応じて固定またはトレーリングストップロス、利益達成時に取引を確保するブレークイーブン機能。 規律ある高頻度取引：1日100回以上の取引で、厳格なリスク管理を維持しながら小さな繰り返しの機会を捉えます。 すべての口座に柔軟：証拠金圧力を軽減する自動ロット計算システムで、100ドルの残高から動作します。

主な技術的特徴 MetaTrader 5での独占運用。 最低入金額：300ドル、推奨+500ドル。 サポート対象商品：XAUUSDとBTCUSD、主要通貨ペアへの適応能力あり。 推奨時間枠：1分、5分、15分、30分、1時間。 継続的な運用を確保するためVPSの使用を推奨。 リスクレベル、取引時間、取引日、リカバリーオプションの有効化または無効化を含む完全にカスタマイズ可能な設定。

組み込みリスク管理システム スマートストップロス：利益の出ている取引を追跡する調整可能なルールを持つトレーリングストップオプション。 ブレークイーブンシステム：取引が事前定義された利益レベルに達すると、ストップロスは自動的にエントリーポイントに移動します。 オプションの制御されたリカバリーモード：損失後、システムは回復のために次のロットサイズを1回だけ増やし、その後自動的に通常のロットに戻ります。これはマーチンゲールではなく、完全に無効化できます。

パフォーマンスと戦略の安定性 システムは毎日大量の操作を実行し、反復を通じて純利益を向上させ、極端な損失を最小限に抑えることを目指しています。完全な透明性のために、ライブ口座のパフォーマンスと取引詳細を表示するためのMQL5シグナルリンクをここに配置してください。

要件と推奨事項 最低100ドルの入金が推奨され、より安全な証拠金のために200ドル以上が推奨されます。 信頼できるブローカーのあらゆるMT5口座で動作します。 中断のない運用が必要な場合はVPSを使用してください。 特定の設定を構成していない限り、高インパクトのニュース中の取引を避けてください。

よくある質問 システムはマーチンゲールやグリッド戦略を使用していますか？いいえ、リスクの高い戦略は使用していません。 小口座に適していますか？はい、自動ロット管理により100ドルの残高から動作するように設計されています。 1日あたりの取引数は？異なる商品で100回以上の取引。 精度率は？設定と市場状況に応じて80％から90％の間。

サポートとアップデート 24時間体制のテクニカルサポート。 無料の生涯ソフトウェアアップデート。