韓国輸出価格指数前年比 (South Korea Export Price Index y/y)
国：
韓国
KRW, 大韓民国ウォン
情報源：
セクター
価格
|低
|7.0%
|5.8%
|
4.8%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|6.9%
|
7.0%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
輸出物価指数前年比は、指定された年に韓国で生産され輸出された商品やサービスの価格の前年同月と比較した変化を測定します。品は全国輸出額の財務的重要度に基づいて指数計算に使われます。輸出物価の上昇は、国の貿易活動の伸びを示すものであり、韓国ウォンに対してプラスと見なされます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"韓国輸出価格指数前年比 (South Korea Export Price Index y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
7.0%
5.8%
4.8%
10月 2025
4.8%
-0.4%
2.1%
9月 2025
2.2%
0.4%
-1.1%
8月 2025
-1.0%
0.0%
-4.5%
7月 2025
-4.3%
-8.6%
-4.5%
6月 2025
-4.5%
-4.5%
-2.6%
5月 2025
-2.4%
-4.0%
0.4%
4月 2025
0.7%
7.7%
6.4%
3月 2025
6.3%
8.4%
6.3%
2月 2025
6.3%
3.2%
8.6%
1月 2025
8.5%
6.0%
10.5%
12月 2024
10.7%
3.2%
7.0%
11月 2024
7.0%
0.0%
1.7%
10月 2024
2.0%
2.9%
1.0%
9月 2024
1.2%
3.9%
5.5%
8月 2024
5.7%
8.0%
13.0%
7月 2024
12.9%
16.5%
12.1%
6月 2024
12.2%
7.6%
5月 2024
7.5%
6.2%
4月 2024
6.2%
3.1%
2.3%
3月 2024
2.6%
6.0%
4.5%
2月 2024
4.2%
7.5%
3.6%
1月 2024
3.7%
1.7%
-2.4%
12月 2023
-2.3%
-4.3%
-7.4%
11月 2023
-7.2%
-11.2%
-9.3%
10月 2023
-9.5%
-9.3%
-8.9%
9月 2023
-8.9%
-7.4%
-7.9%
8月 2023
-7.9%
-12.5%
-12.8%
7月 2023
-12.8%
-16.5%
-15.0%
6月 2023
-14.7%
-11.6%
-11.3%
5月 2023
-11.2%
-13.4%
-7.2%
4月 2023
-7.5%
-9.0%
-6.2%
3月 2023
-6.4%
-2.4%
-2.6%
2月 2023
-2.7%
-4.8%
-1.2%
1月 2023
-1.3%
-2.4%
3.0%
12月 2022
3.1%
5.6%
8.3%
11月 2022
8.6%
15.9%
13.5%
10月 2022
13.7%
13.1%
14.7%
9月 2022
15.2%
8.4%
13.0%
8月 2022
13.4%
22.9%
15.9%
7月 2022
16.3%
22.0%
23.5%
6月 2022
23.7%
22.0%
23.4%
5月 2022
23.5%
21.5%
22.0%
4月 2022
21.4%
23.4%
23.4%
3月 2022
22.8%
18.3%
20.5%
2月 2022
20.3%
20.4%
22.0%
1月 2022
22.3%
22.6%
23.3%
12月 2021
23.5%
28.6%
25.5%
11月 2021
25.5%
27.1%
26.1%
10月 2021
25.3%
20.2%
20.4%
