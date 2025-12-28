経済指標カレンダー
韓国輸入前年比 (South Korea Imports y/y)
国：
韓国
KRW, 大韓民国ウォン
セクター
取引
|低
|1.1%
|1.2%
|
1.2%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|7.5%
|
1.1%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
輸入前年比指標は、指定された月の商品及びサービスの輸出の前年同月と比較した変化を反映しています。輸入に関する情報は、韓国の貿易活動と輸入品の需要を評価するために使用されます。予想よりも高い値はブラジルの韓国のウォン相場にプラスに影響することがあります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"韓国輸入前年比 (South Korea Imports y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
1.1%
1.2%
1.2%
11月 2025 予備的
1.2%
2.3%
-1.5%
10月 2025
-1.5%
-1.5%
-1.5%
10月 2025 予備的
-1.5%
11.4%
8.2%
9月 2025
8.2%
8.2%
8.2%
9月 2025 予備的
8.2%
-1.7%
-4.1%
8月 2025
-4.1%
-4.0%
-4.0%
8月 2025 予備的
-4.0%
0.7%
7月 2025
0.7%
0.7%
0.7%
7月 2025 予備的
0.7%
-5.0%
3.3%
6月 2025
3.3%
3.3%
3.3%
6月 2025 予備的
3.3%
-4.9%
-5.3%
5月 2025
-5.3%
-5.3%
-5.3%
5月 2025 予備的
-5.3%
2.9%
-2.7%
4月 2025
-2.7%
-2.7%
-2.7%
4月 2025 予備的
-2.7%
-0.8%
2.3%
3月 2025
2.3%
0.2%
2.3%
3月 2025 予備的
2.3%
0.2%
0.2%
2月 2025
0.2%
0.2%
0.2%
2月 2025 予備的
0.2%
-9.2%
-6.4%
1月 2025
-6.4%
-6.4%
-6.4%
1月 2025 予備的
-6.4%
1.4%
3.3%
12月 2024
3.3%
3.3%
3.3%
12月 2024 予備的
3.3%
5.8%
-2.4%
11月 2024
-2.4%
-2.4%
-2.4%
11月 2024 予備的
-2.4%
0.0%
1.7%
10月 2024
1.7%
1.7%
1.7%
10月 2024 予備的
1.7%
9.9%
2.2%
9月 2024
2.2%
2.2%
2.2%
9月 2024 予備的
2.2%
-0.8%
6.0%
8月 2024
6.0%
6.0%
6.0%
8月 2024 予備的
6.0%
12.4%
10.5%
7月 2024
10.5%
10.5%
10.5%
7月 2024 予備的
10.5%
-6.2%
-7.5%
6月 2024
-7.5%
-7.5%
-7.5%
6月 2024 予備的
-7.5%
-3.9%
-2.0%
5月 2024
-2.0%
-2.0%
-2.0%
5月 2024 予備的
-2.0%
4.6%
5.4%
4月 2024
5.4%
5.4%
5.4%
4月 2024 予備的
5.4%
-9.2%
-12.3%
3月 2024
-12.3%
-12.3%
-12.3%
3月 2024 予備的
-12.3%
-5.9%
-13.1%
2月 2024
-13.1%
-13.1%
2月 2024 予備的
-13.1%
-1.9%
-7.9%
1月 2024
-7.9%
-7.8%
-7.8%
1月 2024 予備的
-7.8%
-14.4%
-10.8%
12月 2023
-10.8%
-10.8%
-10.8%
12月 2023 予備的
-10.8%
-11.6%
11月 2023
-11.6%
-11.6%
-11.6%
11月 2023 予備的
-11.6%
-14.8%
-9.7%
