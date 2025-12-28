経済指標カレンダー
マークイット韓国製造業購買担当者景気指数(PMI) (S&P Global South Korea Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
国：
韓国
KRW, 大韓民国ウォン
情報源：
セクター
ビジネス
|低
|49.4
|48.8
|
49.4
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|49.3
|
49.4
|次の発表
|実際
|予測
|
前
Markit製造業PMIは、韓国の産業界のビジネス環境を特徴づけます。この指標は、新規注文、売上、在庫、仕入先、業界の見通しに関する製造会社の担当者の調査に基づいて毎月計算されます。期待を上回る値は、韓国のウォン相場にとってプラスと見なされます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"マークイット韓国製造業購買担当者景気指数(PMI) (S&P Global South Korea Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
49.4
48.8
49.4
10月 2025
49.4
49.0
50.7
9月 2025
50.7
48.7
48.3
8月 2025
48.3
48.8
48.0
7月 2025
48.0
48.9
48.7
6月 2025
48.7
48.5
47.7
5月 2025
47.7
48.9
47.5
4月 2025
47.5
49.6
49.1
3月 2025
49.1
49.7
49.9
2月 2025
49.9
49.8
50.3
1月 2025
50.3
50.0
49.0
12月 2024
49.0
49.6
50.6
11月 2024
50.6
50.3
48.3
10月 2024
48.3
50.6
48.3
9月 2024
48.3
50.7
51.9
8月 2024
51.9
50.4
51.4
7月 2024
51.4
52.4
52.0
6月 2024
52.0
50.1
51.6
5月 2024
51.6
50.1
49.4
4月 2024
49.4
50.1
49.8
3月 2024
49.8
50.3
50.7
2月 2024
50.7
50.5
51.2
1月 2024
51.2
49.8
49.9
12月 2023
49.9
49.5
50.0
11月 2023
50.0
49.7
49.8
10月 2023
49.8
50.9
49.9
9月 2023
49.9
50.8
50.0
8月 2023
50.0
49.0
49.4
7月 2023
49.4
48.1
47.8
6月 2023
47.8
49.4
48.4
5月 2023
48.4
48.8
48.1
4月 2023
48.1
47.5
47.6
3月 2023
47.6
47.9
48.5
2月 2023
48.5
48.0
48.5
1月 2023
48.5
49.4
48.2
12月 2022
48.2
51.0
49.0
11月 2022
49.0
47.7
48.2
10月 2022
48.2
46.1
47.3
9月 2022
47.3
48.0
47.6
8月 2022
47.6
50.5
49.8
7月 2022
49.8
50.8
51.3
6月 2022
51.3
51.5
51.8
5月 2022
51.8
51.9
52.1
4月 2022
52.1
51.0
51.2
3月 2022
51.2
54.1
53.8
2月 2022
53.8
54.3
52.8
1月 2022
52.8
50.1
51.9
12月 2021
51.9
49.7
50.9
11月 2021
50.9
50.2
50.2
10月 2021
50.2
51.3
52.4
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用