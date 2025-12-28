カレンダーセクション

外貨準備高は、外国為替、金、IMFにおける韓国の準備ポジション、特別引出権の総額を測定します。指標の伸びは、韓国のウオン相場にとってプラスと見なすことができます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"韓国外貨準備 (South Korea Foreign Exchange Reserves)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
$​430.66 B
$​436.08 B
$​428.82 B
10月 2025
$​428.82 B
$​417.82 B
$​422.02 B
9月 2025
$​422.02 B
$​420.19 B
$​416.29 B
8月 2025
$​416.29 B
$​413.35 B
$​411.33 B
7月 2025
$​411.33 B
$​408.84 B
$​410.20 B
6月 2025
$​410.20 B
$​410.60 B
$​404.60 B
5月 2025
$​404.60 B
$​410.61 B
$​404.67 B
4月 2025
$​404.67 B
$​412.87 B
$​409.66 B
3月 2025
$​409.66 B
$​414.29 B
$​409.21 B
2月 2025
$​409.21 B
$​416.86 B
$​411.01 B
1月 2025
$​411.01 B
$​418.47 B
$​415.60 B
12月 2024
$​415.60 B
$​415.00 B
$​415.39 B
11月 2024
$​415.39 B
$​413.63 B
$​415.69 B
10月 2024
$​415.69 B
$​417.94 B
$​419.97 B
9月 2024
$​419.97 B
$​413.58 B
$​415.92 B
8月 2024
$​415.92 B
$​412.30 B
$​413.51 B
7月 2024
$​413.51 B
$​409.49 B
$​412.21 B
6月 2024
$​412.21 B
$​410.52 B
$​412.83 B
5月 2024
$​412.83 B
$​417.31 B
$​413.26 B
4月 2024
$​413.26 B
$​418.65 B
$​419.25 B
3月 2024
$​419.25 B
$​415.73 B
2月 2024
$​415.73 B
$​419.06 B
$​415.76 B
1月 2024
$​415.76 B
$​419.79 B
$​420.15 B
12月 2023
$​420.15 B
$​416.11 B
$​417.08 B
11月 2023
$​417.08 B
$​412.40 B
$​412.87 B
10月 2023
$​412.87 B
$​414.12 B
9月 2023
$​414.12 B
$​412.60 B
$​418.30 B
8月 2023
$​418.30 B
$​414.48 B
$​421.80 B
7月 2023
$​421.80 B
$​424.35 B
$​421.45 B
6月 2023
$​421.45 B
$​432.26 B
$​420.98 B
5月 2023
$​420.98 B
$​434.79 B
$​426.68 B
4月 2023
$​426.68 B
$​426.07 B
$​426.07 B
3月 2023
$​426.07 B
$​424.64 B
$​425.29 B
2月 2023
$​425.29 B
$​432.81 B
$​429.97 B
1月 2023
$​429.97 B
$​413.72 B
$​423.16 B
12月 2022
$​423.16 B
$​406.48 B
$​416.10 B
11月 2022
$​416.10 B
$​405.92 B
$​414.01 B
10月 2022
$​414.01 B
$​413.47 B
$​416.77 B
9月 2022
$​416.77 B
$​434.37 B
$​436.43 B
8月 2022
$​436.43 B
$​436.82 B
$​438.61 B
7月 2022
$​438.61 B
$​438.24 B
$​438.28 B
6月 2022
$​438.28 B
$​443.78 B
$​447.71 B
5月 2022
$​447.71 B
$​447.60 B
$​449.30 B
4月 2022
$​449.30 B
$​456.53 B
$​457.81 B
3月 2022
$​457.81 B
$​459.44 B
$​461.77 B
2月 2022
$​461.77 B
$​458.66 B
$​461.53 B
1月 2022
$​461.53 B
$​460.66 B
$​463.12 B
12月 2021
$​463.12 B
$​465.93 B
$​463.91 B
11月 2021
$​463.91 B
$​471.34 B
$​469.21 B
10月 2021
$​469.21 B
$​471.08 B
$​463.97 B
1234
