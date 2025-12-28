経済指標カレンダー
韓国外貨準備 (South Korea Foreign Exchange Reserves)
国：
韓国
KRW, 大韓民国ウォン
情報源：
セクター
金銭
|低
|$430.66 B
|$436.08 B
|
$428.82 B
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|$432.34 B
|
$430.66 B
|次の発表
|実際
|予測
|
前
外貨準備高は、外国為替、金、IMFにおける韓国の準備ポジション、特別引出権の総額を測定します。指標の伸びは、韓国のウオン相場にとってプラスと見なすことができます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"韓国外貨準備 (South Korea Foreign Exchange Reserves)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
$430.66 B
$436.08 B
$428.82 B
10月 2025
$428.82 B
$417.82 B
$422.02 B
9月 2025
$422.02 B
$420.19 B
$416.29 B
8月 2025
$416.29 B
$413.35 B
$411.33 B
7月 2025
$411.33 B
$408.84 B
$410.20 B
6月 2025
$410.20 B
$410.60 B
$404.60 B
5月 2025
$404.60 B
$410.61 B
$404.67 B
4月 2025
$404.67 B
$412.87 B
$409.66 B
3月 2025
$409.66 B
$414.29 B
$409.21 B
2月 2025
$409.21 B
$416.86 B
$411.01 B
1月 2025
$411.01 B
$418.47 B
$415.60 B
12月 2024
$415.60 B
$415.00 B
$415.39 B
11月 2024
$415.39 B
$413.63 B
$415.69 B
10月 2024
$415.69 B
$417.94 B
$419.97 B
9月 2024
$419.97 B
$413.58 B
$415.92 B
8月 2024
$415.92 B
$412.30 B
$413.51 B
7月 2024
$413.51 B
$409.49 B
$412.21 B
6月 2024
$412.21 B
$410.52 B
$412.83 B
5月 2024
$412.83 B
$417.31 B
$413.26 B
4月 2024
$413.26 B
$418.65 B
$419.25 B
3月 2024
$419.25 B
$415.73 B
2月 2024
$415.73 B
$419.06 B
$415.76 B
1月 2024
$415.76 B
$419.79 B
$420.15 B
12月 2023
$420.15 B
$416.11 B
$417.08 B
11月 2023
$417.08 B
$412.40 B
$412.87 B
10月 2023
$412.87 B
$414.12 B
9月 2023
$414.12 B
$412.60 B
$418.30 B
8月 2023
$418.30 B
$414.48 B
$421.80 B
7月 2023
$421.80 B
$424.35 B
$421.45 B
6月 2023
$421.45 B
$432.26 B
$420.98 B
5月 2023
$420.98 B
$434.79 B
$426.68 B
4月 2023
$426.68 B
$426.07 B
$426.07 B
3月 2023
$426.07 B
$424.64 B
$425.29 B
2月 2023
$425.29 B
$432.81 B
$429.97 B
1月 2023
$429.97 B
$413.72 B
$423.16 B
12月 2022
$423.16 B
$406.48 B
$416.10 B
11月 2022
$416.10 B
$405.92 B
$414.01 B
10月 2022
$414.01 B
$413.47 B
$416.77 B
9月 2022
$416.77 B
$434.37 B
$436.43 B
8月 2022
$436.43 B
$436.82 B
$438.61 B
7月 2022
$438.61 B
$438.24 B
$438.28 B
6月 2022
$438.28 B
$443.78 B
$447.71 B
5月 2022
$447.71 B
$447.60 B
$449.30 B
4月 2022
$449.30 B
$456.53 B
$457.81 B
3月 2022
$457.81 B
$459.44 B
$461.77 B
2月 2022
$461.77 B
$458.66 B
$461.53 B
1月 2022
$461.53 B
$460.66 B
$463.12 B
12月 2021
$463.12 B
$465.93 B
$463.91 B
11月 2021
$463.91 B
$471.34 B
$469.21 B
10月 2021
$469.21 B
$471.08 B
$463.97 B
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用