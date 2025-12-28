経済指標カレンダー
韓国失業率 (South Korea Unemployment Rate)
韓国
KRW, 大韓民国ウォン
労働
2.7%
3.1%
2.6%
失業率は、韓国の全民間労働力に関連する失業者の割合です。失業者は、現在就業可能で積極的に仕事を探しているが雇用されていない15歳から74歳までの人を含みます。期待を上回る値は、韓国のウォン相場にとってマイナスと見なされます。
"韓国失業率 (South Korea Unemployment Rate)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
2.7%
3.1%
2.6%
10月 2025
2.6%
2.8%
2.5%
9月 2025
2.5%
3.1%
2.6%
8月 2025
2.6%
2.1%
2.5%
7月 2025
2.5%
2.2%
2.6%
6月 2025
2.6%
3.3%
2.7%
5月 2025
2.7%
2.6%
2.7%
4月 2025
2.7%
2.7%
2.9%
3月 2025
2.9%
3.0%
2.7%
2月 2025
2.7%
2.0%
2.9%
1月 2025
2.9%
4.1%
3.7%
12月 2024
3.7%
2.9%
2.7%
11月 2024
2.7%
2.7%
2.7%
10月 2024
2.7%
2.2%
2.5%
9月 2024
2.5%
2.5%
2.4%
8月 2024
1.9%
2.4%
2.5%
7月 2024
2.5%
2.9%
2.8%
6月 2024
2.8%
2.9%
2.8%
5月 2024
2.8%
2.6%
2.8%
4月 2024
2.8%
2.8%
2.8%
3月 2024
2.8%
2.6%
2.6%
2月 2024
2.6%
2.9%
3.0%
1月 2024
3.0%
3.3%
3.2%
12月 2023
3.3%
2.9%
2.8%
11月 2023
2.8%
2.5%
2.5%
10月 2023
2.5%
2.5%
2.6%
9月 2023
2.6%
2.6%
2.4%
8月 2023
2.4%
2.7%
2.8%
7月 2023
2.8%
2.5%
2.6%
6月 2023
2.6%
2.5%
2.5%
5月 2023
2.5%
2.6%
2.6%
4月 2023
2.6%
2.6%
2.7%
3月 2023
2.7%
2.7%
2.6%
2月 2023
2.6%
3.1%
2.9%
1月 2023
2.9%
3.1%
3.1%
12月 2022
3.3%
2.8%
2.9%
11月 2022
2.9%
2.8%
2.8%
10月 2022
2.8%
2.6%
2.8%
9月 2022
2.8%
2.7%
2.5%
8月 2022
2.5%
2.9%
2.9%
7月 2022
2.9%
2.8%
2.9%
6月 2022
2.9%
2.7%
2.8%
5月 2022
2.8%
2.7%
2.7%
4月 2022
2.7%
3.6%
2.7%
3月 2022
2.7%
3.6%
2.7%
2月 2022
2.7%
3.7%
3.6%
1月 2022
3.6%
3.5%
3.8%
12月 2021
3.8%
3.1%
3.1%
11月 2021
3.1%
3.1%
3.2%
10月 2021
3.2%
2.9%
3.0%
