カレンダーセクション

経済指標カレンダー

韓国銀行金利決定 (Bank of Korea Interest Rate Decision)

国：
韓国
KRW, 大韓民国ウォン
情報源：
韓国銀行 (Bank of Korea)
セクター
金銭
2.50%
2.50%
最後の発表 重要性 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

韓国銀行(BOK)の金利決定は、金融政策委員会の委員によって行われ、会議直後に発表されます。金利決定は韓国の最も重要な経済的出来事の一つです。金利の上昇は、韓国のウォンの上昇につながり、減少はKRWを弱めます。

直近値:

実際のデータ

"韓国銀行金利決定 (Bank of Korea Interest Rate Decision)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.75%
2.75%
2.75%
2.75%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.25%
3.25%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.25%
3.25%
3.00%
3.00%
2.50%
2.50%
2.25%
2.25%
1.75%
1.75%
1.50%
1.50%
1.25%
1.25%
1.25%
1.25%
1.00%
1.00%
0.75%
0.75%
0.75%
0.75%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.75%
0.75%
0.75%
0.75%
1.25%
1.25%
1.25%
1.25%
1.25%
1.25%
1.25%
123
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード