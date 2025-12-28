経済指標カレンダー
韓国銀行金利決定 (Bank of Korea Interest Rate Decision)
国：
韓国
KRW, 大韓民国ウォン
情報源：
セクター
金銭
|低
|2.50%
|
2.50%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
韓国銀行(BOK)の金利決定は、金融政策委員会の委員によって行われ、会議直後に発表されます。金利決定は韓国の最も重要な経済的出来事の一つです。金利の上昇は、韓国のウォンの上昇につながり、減少はKRWを弱めます。
直近値:
実際のデータ
"韓国銀行金利決定 (Bank of Korea Interest Rate Decision)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
