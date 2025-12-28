経済指標カレンダー
韓国銀行M2マネーサプライ前年比 (Bank of Korea M2 Money Supply y/y)
国：
韓国
KRW, 大韓民国ウォン
情報源：
セクター
金銭
|低
|7.1%
|6.1%
|
7.2%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|6.3%
|
7.1%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
韓国銀行(BOK)M2マネーサプライ前年比は、前年同月と比較した、韓国の銀行券および硬貨の中の韓国通貨の総額、および銀行口座への入金に対する月々の変動を反映しています。M2マネーサプライの伸びは、人口の購買力の増加を示しているため、KRW相場にとってプラスと見られています。
直近値:
実際のデータ
予想値
"韓国銀行M2マネーサプライ前年比 (Bank of Korea M2 Money Supply y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
10月 2025
7.1%
6.1%
7.2%
9月 2025
7.2%
6.0%
6.8%
8月 2025
6.8%
5.7%
6.4%
7月 2025
6.4%
5.7%
5.4%
6月 2025
5.4%
5.5%
6.0%
5月 2025
6.0%
5.2%
5.8%
4月 2025
5.8%
5.2%
4.9%
3月 2025
4.9%
4.5%
5.7%
2月 2025
5.6%
3.9%
5.7%
1月 2025
4.0%
6.0%
5.1%
12月 2024
5.6%
6.2%
6.1%
11月 2024
6.1%
5.5%
5.6%
10月 2024
5.6%
5.3%
5.3%
9月 2024
5.3%
5.3%
5.2%
8月 2024
5.2%
5.2%
5.5%
7月 2024
5.5%
5.7%
5.2%
6月 2024
5.2%
4.8%
4.6%
5月 2024
4.6%
7.5%
5.6%
4月 2024
5.6%
5.9%
4.6%
3月 2024
4.6%
5.1%
4.4%
2月 2024
4.4%
2.0%
4.0%
1月 2024
4.0%
1.9%
3.0%
12月 2023
2.8%
1.8%
2.4%
11月 2023
2.4%
1.3%
1.6%
10月 2023
1.6%
1.0%
1.9%
9月 2023
1.9%
1.2%
2.0%
8月 2023
1.9%
2.2%
2.1%
7月 2023
2.1%
3.1%
2.7%
6月 2023
2.9%
3.1%
2.2%
5月 2023
2.1%
4.2%
2.8%
4月 2023
4.1%
4.6%
4.4%
3月 2023
4.5%
4.8%
4.6%
2月 2023
4.4%
5.9%
4.3%
1月 2023
5.1%
3.3%
4.8%
12月 2022
4.4%
4.9%
5.7%
11月 2022
5.7%
6.5%
6.0%
10月 2022
5.9%
6.6%
6.7%
9月 2022
6.7%
6.8%
6.8%
8月 2022
6.8%
6.4%
7.1%
7月 2022
7.1%
6.7%
7.5%
6月 2022
7.5%
8.4%
8.6%
5月 2022
8.6%
7.9%
7.4%
4月 2022
7.4%
9.5%
8.5%
3月 2022
8.5%
10.2%
9.5%
2月 2022
9.5%
10.3%
10.0%
1月 2022
10.0%
10.4%
10.5%
12月 2021
10.2%
10.4%
9.8%
11月 2021
9.8%
10.4%
10.1%
10月 2021
10.1%
10.3%
9.6%
9月 2021
9.6%
10.5%
10.3%
