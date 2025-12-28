経済指標カレンダー
韓国輸出前年比 (South Korea Exports y/y)
国：
韓国
KRW, 大韓民国ウォン
セクター
取引
|低
|8.4%
|8.4%
|
8.4%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|5.5%
|
8.4%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
輸出前年比指標は、指定された月の商品及びサービスの輸出の前年同月と比較した変化を反映しています。輸出に関する情報は、韓国の対外貿易活動と韓国の製造業者の財に対する需要を評価するために使われます。期待を上回る値は、韓国のウォン相場にとってプラスと見なされます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"韓国輸出前年比 (South Korea Exports y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
8.4%
8.4%
8.4%
11月 2025 予備的
8.4%
0.4%
3.5%
10月 2025
3.5%
3.6%
3.6%
10月 2025 予備的
3.6%
6.4%
12.6%
9月 2025
12.6%
12.7%
12.7%
9月 2025 予備的
12.7%
1.2%
1.2%
8月 2025
1.2%
1.3%
1.3%
8月 2025 予備的
1.3%
5.8%
7月 2025
5.8%
5.9%
5.9%
7月 2025 予備的
5.9%
3.5%
4.3%
6月 2025
4.3%
4.3%
4.3%
6月 2025 予備的
4.3%
8.7%
-1.3%
5月 2025
-1.3%
-1.3%
-1.3%
5月 2025 予備的
-1.3%
-1.9%
3.7%
4月 2025
3.7%
3.7%
3.7%
4月 2025 予備的
3.7%
-6.4%
3.0%
3月 2025
3.0%
-3.8%
3.1%
3月 2025 予備的
3.1%
-3.8%
0.7%
2月 2025
0.7%
1.0%
1.0%
2月 2025 予備的
1.0%
-3.3%
-10.2%
1月 2025
-10.2%
-10.3%
-10.3%
1月 2025 予備的
-10.3%
2.2%
6.6%
12月 2024
6.6%
6.6%
6.6%
12月 2024 予備的
6.6%
-1.1%
1.4%
11月 2024
1.4%
1.4%
1.4%
11月 2024 予備的
1.4%
7.6%
4.6%
10月 2024
4.6%
4.6%
4.6%
10月 2024 予備的
4.6%
8.4%
7.5%
9月 2024
7.5%
7.5%
7.5%
9月 2024 予備的
7.5%
6.6%
11.2%
8月 2024
11.2%
11.4%
11.4%
8月 2024 予備的
11.4%
9.2%
13.9%
7月 2024
13.9%
13.9%
13.9%
7月 2024 予備的
13.9%
15.1%
5.1%
6月 2024
5.1%
5.1%
5.1%
6月 2024 予備的
5.1%
11.5%
11.5%
5月 2024
11.5%
11.7%
11.7%
5月 2024 予備的
11.7%
14.0%
13.8%
4月 2024
13.8%
13.8%
13.8%
4月 2024 予備的
13.8%
-2.5%
3.1%
3月 2024
3.1%
3.1%
3.1%
3月 2024 予備的
3.1%
14.7%
4.8%
2月 2024
4.8%
4.8%
2月 2024 予備的
4.8%
21.5%
18.0%
1月 2024
18.0%
18.0%
18.0%
1月 2024 予備的
18.0%
4.1%
5.0%
12月 2023
5.0%
5.1%
5.1%
12月 2023 予備的
5.1%
7.7%
11月 2023
7.7%
7.8%
7.8%
11月 2023 予備的
7.8%
0.4%
5.1%
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用