韓国貿易収支 (South Korea Trade Balance)
韓国
KRW, 大韓民国ウォン
|$9.740 B
|$9.735 B
|
$9.735 B
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|$9.642 B
|
$9.740 B
|次の発表
|実際
|予測
|
前
貿易収支は、韓国における商品とサービスの輸出入の差額を示しています。正のバランス値は貿易黒字、負のバランス値は貿易赤字を示唆します。予想よりも高い値はブラジルの韓国のウォン相場にプラスに影響することがあります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"韓国貿易収支 (South Korea Trade Balance)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
$9.740 B
$9.735 B
$9.735 B
11月 2025 予備的
$9.735 B
$6.940 B
$5.995 B
10月 2025
$5.995 B
$6.057 B
$6.057 B
10月 2025 予備的
$6.057 B
$9.626 B
$9.531 B
9月 2025
$9.531 B
$9.558 B
$9.558 B
9月 2025 予備的
$9.558 B
$9.943 B
$6.512 B
8月 2025
$6.512 B
$6.514 B
$6.514 B
8月 2025 予備的
$6.514 B
$6.607 B
7月 2025
$6.607 B
$6.610 B
$6.610 B
7月 2025 予備的
$6.610 B
$6.630 B
$9.082 B
6月 2025
$9.082 B
$9.076 B
$9.076 B
6月 2025 予備的
$9.076 B
$6.953 B
$6.931 B
5月 2025
$6.931 B
$6.938 B
$6.938 B
5月 2025 予備的
$6.938 B
$1.304 B
$4.881 B
4月 2025
$4.881 B
$4.884 B
$4.884 B
4月 2025 予備的
$4.884 B
$0.430 B
$4.922 B
3月 2025
$4.922 B
$4.985 B
$4.985 B
3月 2025 予備的
$4.985 B
$7.719 B
$4.152 B
2月 2025
$4.152 B
$4.300 B
$4.300 B
2月 2025 予備的
$4.300 B
$1.230 B
$-1.860 B
1月 2025
$-1.860 B
$-1.900 B
$-1.900 B
1月 2025 予備的
$-1.900 B
$4.955 B
$6.492 B
12月 2024
$6.492 B
$6.491 B
$6.491 B
12月 2024 予備的
$6.491 B
$7.146 B
$5.586 B
11月 2024
$5.586 B
$5.611 B
$5.611 B
11月 2024 予備的
$5.611 B
$1.740 B
$3.153 B
10月 2024
$3.153 B
$3.167 B
$3.167 B
10月 2024 予備的
$3.167 B
$4.831 B
$6.656 B
9月 2024
$6.656 B
$6.658 B
$6.658 B
9月 2024 予備的
$6.658 B
$5.431 B
$3.770 B
8月 2024
$3.770 B
$3.829 B
$3.829 B
8月 2024 予備的
$3.829 B
$6.103 B
$3.599 B
7月 2024
$3.599 B
$3.617 B
$3.617 B
7月 2024 予備的
$3.617 B
$5.286 B
$7.991 B
6月 2024
$7.991 B
$7.999 B
$7.999 B
6月 2024 予備的
$7.999 B
$2.686 B
$4.855 B
5月 2024
$4.855 B
$4.957 B
$4.957 B
5月 2024 予備的
$4.957 B
$4.701 B
$1.529 B
4月 2024
$1.529 B
$1.529 B
$1.529 B
4月 2024 予備的
$1.529 B
$4.494 B
$4.291 B
3月 2024
$4.291 B
$4.279 B
$4.279 B
3月 2024 予備的
$4.279 B
$2.751 B
$4.290 B
2月 2024
$4.290 B
$4.291 B
2月 2024 予備的
$4.291 B
$1.920 B
$0.328 B
1月 2024
$0.328 B
$0.298 B
$0.298 B
1月 2024 予備的
$0.298 B
$4.204 B
$4.457 B
12月 2023
$4.457 B
$4.480 B
$4.480 B
12月 2023 予備的
$4.480 B
$3.778 B
11月 2023
$3.778 B
$3.800 B
$3.800 B
11月 2023 予備的
$3.800 B
$3.718 B
$1.627 B
