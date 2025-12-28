経済指標カレンダー
韓国輸入価格指数前年比 (South Korea Import Price Index y/y)
国：
韓国
KRW, 大韓民国ウォン
情報源：
セクター
価格
|低
|2.2%
|-1.2%
|
0.5%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|1.6%
|
2.2%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
輸入物価指数前年比は、指定された年に韓国に輸入された財及びサービスの価格の前年同月と比較した変化を測定します。指数計算に使用される商品やサービスの各カテゴリには一定の重みが与えられます。輸入物価の上昇は、貿易活動の指標であり、消費者物価上昇の先行指標となります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"韓国輸入価格指数前年比 (South Korea Import Price Index y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
2.2%
-1.2%
0.5%
10月 2025
0.5%
0.0%
0.7%
9月 2025
0.6%
-0.5%
-2.2%
8月 2025
-2.2%
-1.2%
-5.9%
7月 2025
-5.9%
-8.1%
-6.2%
6月 2025
-6.2%
-7.2%
-5.1%
5月 2025
-5.0%
-5.2%
-2.6%
4月 2025
-2.3%
2.8%
3.4%
3月 2025
3.4%
3.2%
4.3%
2月 2025
4.6%
7.4%
6.5%
1月 2025
6.6%
3.3%
6.8%
12月 2024
7.0%
10.4%
2.8%
11月 2024
3.0%
2.1%
-2.5%
10月 2024
-2.5%
-3.4%
-3.7%
9月 2024
-3.3%
-6.5%
1.8%
8月 2024
1.8%
9.2%
9.9%
7月 2024
9.8%
11.4%
9.6%
6月 2024
9.7%
4.7%
5月 2024
4.6%
2.9%
4月 2024
2.9%
2.8%
-0.5%
3月 2024
-0.7%
1.8%
-0.4%
2月 2024
-0.2%
6.9%
0.5%
1月 2024
0.2%
2.4%
-4.0%
12月 2023
-4.1%
-5.7%
-8.8%
11月 2023
-8.5%
-14.6%
-9.9%
10月 2023
-10.2%
-7.8%
-9.6%
9月 2023
-9.6%
-7.9%
-9.2%
8月 2023
-9.0%
-14.5%
-13.6%
7月 2023
-13.5%
-20.8%
-16.1%
6月 2023
-15.7%
-15.2%
-12.3%
5月 2023
-12.0%
-9.1%
-6.0%
4月 2023
-5.8%
-10.5%
-6.9%
3月 2023
-6.9%
-0.5%
-0.7%
2月 2023
-0.5%
-3.0%
1.9%
1月 2023
1.7%
1.3%
8.7%
12月 2022
9.1%
8.9%
14.0%
11月 2022
14.2%
18.6%
19.4%
10月 2022
19.8%
27.5%
24.2%
9月 2022
24.1%
20.8%
22.9%
8月 2022
22.9%
23.1%
25.6%
7月 2022
27.9%
33.0%
33.6%
6月 2022
33.6%
34.5%
36.5%
5月 2022
36.3%
28.0%
35.4%
4月 2022
35.0%
42.5%
35.9%
3月 2022
35.5%
22.5%
30.7%
2月 2022
29.4%
31.0%
30.5%
1月 2022
30.1%
31.6%
29.6%
12月 2021
29.7%
28.6%
35.0%
11月 2021
35.5%
42.7%
36.3%
10月 2021
35.8%
33.2%
26.6%
