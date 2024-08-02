SegnaliSezioni
Xiaoxu Chu

CXX810

Xiaoxu Chu
0 recensioni
62 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -18%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 378
Profit Trade:
386 (28.01%)
Loss Trade:
992 (71.99%)
Best Trade:
1 029.98 USD
Worst Trade:
-254.12 USD
Profitto lordo:
50 169.47 USD (420 523 pips)
Perdita lorda:
-51 460.00 USD (362 460 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (1 723.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 723.05 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
45.93%
Massimo carico di deposito:
5.05%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.34
Long Trade:
927 (67.27%)
Short Trade:
451 (32.73%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.94 USD
Profitto medio:
129.97 USD
Perdita media:
-51.88 USD
Massime perdite consecutive:
34 (-3 287.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 287.50 USD (34)
Crescita mensile:
5.92%
Previsione annuale:
71.80%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 032.92 USD
Massimale:
3 766.78 USD (65.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.78% (3 225.76 USD)
Per equità:
3.58% (250.77 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.r 1038
USDJPY.r 77
GBPUSD.r 72
EURUSD.r 64
USDCAD.r 53
AUDUSD.r 24
USDSGD.r 18
USDCHF.r 10
NZDUSD.r 9
AUDCHF.r 3
WTI 2
CADJPY.r 2
EURCHF.r 2
GBPJPY.r 1
NZDJPY.r 1
CADCHF.r 1
GBPCAD.r 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.r 1.2K
USDJPY.r 70
GBPUSD.r -805
EURUSD.r -174
USDCAD.r -784
AUDUSD.r -385
USDSGD.r 36
USDCHF.r -60
NZDUSD.r -5
AUDCHF.r -88
WTI -36
CADJPY.r -39
EURCHF.r -55
GBPJPY.r -56
NZDJPY.r -35
CADCHF.r -24
GBPCAD.r -29
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.r 67K
USDJPY.r 648
GBPUSD.r -1.5K
EURUSD.r -1.1K
USDCAD.r -2.8K
AUDUSD.r -1.8K
USDSGD.r -277
USDCHF.r -368
NZDUSD.r -9
AUDCHF.r -289
WTI -59
CADJPY.r -380
EURCHF.r -186
GBPJPY.r -322
NZDJPY.r -195
CADCHF.r -78
GBPCAD.r -146
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 029.98 USD
Worst Trade: -254 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 34
Massimo profitto consecutivo: +1 723.05 USD
Massima perdita consecutiva: -3 287.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.05 07:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 14:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 377 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 18:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 14:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 364 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 12:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 08:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 11:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.39% of days out of 254 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.03 05:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 00:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.39% of days out of 254 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 22:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.02 03:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 253 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.01 15:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.01 06:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 252 days of the signal's entire lifetime.
