You Ming Xing

GoldTrend 2

You Ming Xing
0 recensioni
Affidabilità
45 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 61%
ICMarketsSC-Live08
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
167
Profit Trade:
94 (56.28%)
Loss Trade:
73 (43.71%)
Best Trade:
76.48 USD
Worst Trade:
-51.03 USD
Profitto lordo:
1 390.39 USD (72 445 pips)
Perdita lorda:
-747.65 USD (34 700 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (101.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
316.29 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
4.23
Long Trade:
146 (87.43%)
Short Trade:
21 (12.57%)
Fattore di profitto:
1.86
Profitto previsto:
3.85 USD
Profitto medio:
14.79 USD
Perdita media:
-10.24 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-86.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-142.53 USD (6)
Crescita mensile:
15.53%
Previsione annuale:
188.44%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
142.57 USD
Massimale:
151.79 USD (15.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.04% (151.79 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 167
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 643
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 38K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +76.48 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +101.36 USD
Massima perdita consecutiva: -86.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.27 × 51
DooFintech-Live 5
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live23
1.06 × 16
ICMarketsSC-Live11
1.20 × 61
ICMarketsSC-Live20
1.71 × 38
ICMarketsSC-Live10
1.77 × 26
ICMarketsSC-Live06
1.85 × 88
ICMarketsSC-Live07
1.98 × 299
Exness-Real20
2.12 × 78
ICMarketsSC-Live24
2.14 × 69
ICMarketsSC-Live31
2.20 × 20
ICMarketsSC-Live32
2.53 × 119
BlueberryMarkets2-Real2
2.60 × 30
JustMarkets-Live3
2.88 × 42
Alpari-Pro.ECN
3.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
3.11 × 423
Exness-Real9
3.38 × 8
ICMarketsSC-Live33
3.60 × 129
BlackBullMarkets-Live
3.66 × 62
ICMarketsSC-Live08
3.76 × 450
Pepperstone-Edge03
4.93 × 42
Pepperstone-Edge12
5.85 × 13
2025.09.24 15:49
Trading operations on the account were performed for only 35 days. This comprises 10.84% of days out of the 323 days of the signal's entire lifetime.
