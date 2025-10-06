SegnaliSezioni
Peng Zhao

SD 10037

Peng Zhao
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 81%
Neex-Live 1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
154
Profit Trade:
59 (38.31%)
Loss Trade:
95 (61.69%)
Best Trade:
248.08 USD
Worst Trade:
-153.95 USD
Profitto lordo:
2 164.52 USD (139 072 pips)
Perdita lorda:
-1 348.63 USD (133 304 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (651.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
651.42 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.77%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
1.55
Long Trade:
132 (85.71%)
Short Trade:
22 (14.29%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
5.30 USD
Profitto medio:
36.69 USD
Perdita media:
-14.20 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-200.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-229.20 USD (8)
Crescita mensile:
51.41%
Previsione annuale:
623.72%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
145.97 USD
Massimale:
525.50 USD (38.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.09% (525.50 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 150
XAGUSD 3
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 755
XAGUSD 65
BTCUSD -4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 44K
XAGUSD 1.6K
BTCUSD -39K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +248.08 USD
Worst Trade: -154 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +651.42 USD
Massima perdita consecutiva: -200.91 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Neex-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

趋势策略,单子比较轻,风险低
Non ci sono recensioni
2025.10.06 07:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.02% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 07:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
