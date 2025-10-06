- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
363
Profit Trade:
218 (60.05%)
Loss Trade:
145 (39.94%)
Best Trade:
31.18 USD
Worst Trade:
-44.95 USD
Profitto lordo:
886.01 USD (90 652 pips)
Perdita lorda:
-646.72 USD (63 624 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (85.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
85.07 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
1.05%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
1.48
Long Trade:
221 (60.88%)
Short Trade:
142 (39.12%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
0.66 USD
Profitto medio:
4.06 USD
Perdita media:
-4.46 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-17.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-73.50 USD (6)
Crescita mensile:
11.04%
Previsione annuale:
133.92%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.08 USD
Massimale:
161.94 USD (55.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.44% (41.28 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|353
|AUDUSD
|4
|USDCHF
|4
|AUDCAD
|1
|EURGBP
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|277
|AUDUSD
|-16
|USDCHF
|-21
|AUDCAD
|-2
|EURGBP
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|31K
|AUDUSD
|-1.6K
|USDCHF
|-1.9K
|AUDCAD
|-261
|EURGBP
|157
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +31.18 USD
Worst Trade: -45 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +85.07 USD
Massima perdita consecutiva: -17.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 9
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.00 × 7
|
RoboForex-ECN
|0.04 × 50
|
Tickmill-Live10
|0.09 × 11
|
OxSecurities-Live
|0.10 × 62
|
ICMarketsSC-Live16
|0.13 × 106
|
VantageInternational-Live 9
|0.15 × 165
|
ICTrading-Live29
|0.16 × 320
|
BlueberryMarkets-Live
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 22
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|0.26 × 148
|
Exness-Real7
|0.27 × 30
|
ICMarketsSC-Live24
|0.29 × 1273
|
ECMarkets-Live02
|0.29 × 65
|
RoboForex-ECN-3
|0.30 × 383
New trading strategy starts on May 20, 2025
