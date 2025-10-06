SegnaliSezioni
Jian Tu

Lucky Cat

0 recensioni
Affidabilità
36 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 32%
ICMarketsSC-Live08
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
363
Profit Trade:
218 (60.05%)
Loss Trade:
145 (39.94%)
Best Trade:
31.18 USD
Worst Trade:
-44.95 USD
Profitto lordo:
886.01 USD (90 652 pips)
Perdita lorda:
-646.72 USD (63 624 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (85.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
85.07 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
1.05%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
1.48
Long Trade:
221 (60.88%)
Short Trade:
142 (39.12%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
0.66 USD
Profitto medio:
4.06 USD
Perdita media:
-4.46 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-17.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-73.50 USD (6)
Crescita mensile:
11.04%
Previsione annuale:
133.92%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.08 USD
Massimale:
161.94 USD (55.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.44% (41.28 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 353
AUDUSD 4
USDCHF 4
AUDCAD 1
EURGBP 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 277
AUDUSD -16
USDCHF -21
AUDCAD -2
EURGBP 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 31K
AUDUSD -1.6K
USDCHF -1.9K
AUDCAD -261
EURGBP 157
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31.18 USD
Worst Trade: -45 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +85.07 USD
Massima perdita consecutiva: -17.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FxPro.com-Real08
0.00 × 9
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 2
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
KeyToMarkets-Live
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live11
0.00 × 7
RoboForex-ECN
0.04 × 50
Tickmill-Live10
0.09 × 11
OxSecurities-Live
0.10 × 62
ICMarketsSC-Live16
0.13 × 106
VantageInternational-Live 9
0.15 × 165
ICTrading-Live29
0.16 × 320
BlueberryMarkets-Live
0.17 × 6
VantageInternational-Live 22
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live23
0.26 × 148
Exness-Real7
0.27 × 30
ICMarketsSC-Live24
0.29 × 1273
ECMarkets-Live02
0.29 × 65
RoboForex-ECN-3
0.30 × 383
78 più
New trading strategy starts on May 20, 2025
Non ci sono recensioni
2025.10.06 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 246 days of the signal's entire lifetime.
