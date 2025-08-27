- Crescita
Trade:
1 238
Profit Trade:
679 (54.84%)
Loss Trade:
559 (45.15%)
Best Trade:
199.69 USD
Worst Trade:
-303.98 USD
Profitto lordo:
16 324.08 USD (264 966 pips)
Perdita lorda:
-14 178.67 USD (226 656 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (281.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
300.80 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
88.10%
Massimo carico di deposito:
75.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
1.77
Long Trade:
927 (74.88%)
Short Trade:
311 (25.12%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
1.73 USD
Profitto medio:
24.04 USD
Perdita media:
-25.36 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-490.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-490.98 USD (22)
Crescita mensile:
9.22%
Previsione annuale:
111.82%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 210.97 USD (37.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.67% (813.26 USD)
Per equità:
18.63% (194.98 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|.US500Cash
|310
|BRENT
|287
|USDJPY
|165
|USDCAD
|142
|XAUUSD
|127
|XAGUSD
|50
|NZDUSD
|43
|AUDUSD
|42
|EURUSD
|37
|GBPUSD
|27
|EURCHF
|5
|WTI
|2
|USDCHF
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|.US500Cash
|964
|BRENT
|41
|USDJPY
|-90
|USDCAD
|273
|XAUUSD
|783
|XAGUSD
|310
|NZDUSD
|346
|AUDUSD
|-314
|EURUSD
|-83
|GBPUSD
|-196
|EURCHF
|66
|WTI
|14
|USDCHF
|32
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|.US500Cash
|4.7K
|BRENT
|-2.5K
|USDJPY
|-6.2K
|USDCAD
|136
|XAUUSD
|39K
|XAGUSD
|4.2K
|NZDUSD
|2.2K
|AUDUSD
|-2.5K
|EURUSD
|775
|GBPUSD
|-2.6K
|EURCHF
|330
|WTI
|90
|USDCHF
|295
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +199.69 USD
Worst Trade: -304 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +281.30 USD
Massima perdita consecutiva: -490.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.13 × 8
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.36 × 11
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.50 × 28
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.58 × 330
|
ICMarketsSC-Live25
|0.59 × 94
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.96 × 102
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.00 × 47
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
Non ci sono recensioni
