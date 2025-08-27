SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / TrendCatcher
Anton Laas

TrendCatcher

Anton Laas
0 recensioni
Affidabilità
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 417%
RoboForex-Prime
1:300
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 238
Profit Trade:
679 (54.84%)
Loss Trade:
559 (45.15%)
Best Trade:
199.69 USD
Worst Trade:
-303.98 USD
Profitto lordo:
16 324.08 USD (264 966 pips)
Perdita lorda:
-14 178.67 USD (226 656 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (281.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
300.80 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
88.10%
Massimo carico di deposito:
75.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
1.77
Long Trade:
927 (74.88%)
Short Trade:
311 (25.12%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
1.73 USD
Profitto medio:
24.04 USD
Perdita media:
-25.36 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-490.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-490.98 USD (22)
Crescita mensile:
9.22%
Previsione annuale:
111.82%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 210.97 USD (37.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.67% (813.26 USD)
Per equità:
18.63% (194.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
.US500Cash 310
BRENT 287
USDJPY 165
USDCAD 142
XAUUSD 127
XAGUSD 50
NZDUSD 43
AUDUSD 42
EURUSD 37
GBPUSD 27
EURCHF 5
WTI 2
USDCHF 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
.US500Cash 964
BRENT 41
USDJPY -90
USDCAD 273
XAUUSD 783
XAGUSD 310
NZDUSD 346
AUDUSD -314
EURUSD -83
GBPUSD -196
EURCHF 66
WTI 14
USDCHF 32
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
.US500Cash 4.7K
BRENT -2.5K
USDJPY -6.2K
USDCAD 136
XAUUSD 39K
XAGUSD 4.2K
NZDUSD 2.2K
AUDUSD -2.5K
EURUSD 775
GBPUSD -2.6K
EURCHF 330
WTI 90
USDCHF 295
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +199.69 USD
Worst Trade: -304 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +281.30 USD
Massima perdita consecutiva: -490.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
Exness-Real26
0.00 × 10
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.13 × 8
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarkets-Live16
0.36 × 11
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.50 × 28
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.58 × 330
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 94
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.96 × 102
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.00 × 47
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
51 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.23 10:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 13:25
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.63% of days out of 259 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 18:11
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.72% of days out of 254 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 07:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 06:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 11:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TrendCatcher
30USD al mese
417%
0
0
USD
936
USD
38
0%
1 238
54%
88%
1.15
1.73
USD
41%
1:300
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.