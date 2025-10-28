- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
4 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
3.39 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
7.21 USD (2 166 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
4 (7.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.21 USD (4)
Indice di Sharpe:
1.62
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.64%
Ultimo trade:
21 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (25.00%)
Short Trade:
3 (75.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.80 USD
Profitto medio:
1.80 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.23% (6.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|3
|XAUUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|4
|XAUUSD
|3
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|402
|XAUUSD
|1.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.39 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +7.21 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobal-Classic3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 7
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent1
|0.00 × 2
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 10
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
EGlobal-Cent7
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.68 × 50
|
Valutrades-Real-HK
|1.04 × 55
|
Exness-Real18
|3.12 × 17
|
TMGM.TradeMax-Live8
|5.33 × 3
|
RoboForex-ECN
|5.83 × 6
|
Alpari-Pro.ECN
|8.15 × 13
|
Alpari-Standard3
|10.81 × 26
|
OctaFX-Real
|11.78 × 9
|
EGlobal-Classic3
|16.67 × 138
|
EGlobalTrade-Classic3
|17.46 × 281
|
RoboForex-ECN-3
|23.03 × 221
|
RoboForex-Prime
|23.90 × 112
|
FXOpen-ECN Live Server
|25.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|25.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|28.10 × 21
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
0%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
1
100%
4
100%
100%
n/a
1.80
USD
USD
0%
1:500