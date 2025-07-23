- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
379
Profit Trade:
190 (50.13%)
Loss Trade:
189 (49.87%)
Best Trade:
93.13 USD
Worst Trade:
-48.96 USD
Profitto lordo:
2 104.41 USD (193 917 pips)
Perdita lorda:
-1 491.40 USD (129 037 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (353.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
353.14 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
83.32%
Massimo carico di deposito:
8.43%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
1.66
Long Trade:
296 (78.10%)
Short Trade:
83 (21.90%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
1.62 USD
Profitto medio:
11.08 USD
Perdita media:
-7.89 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-91.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-106.11 USD (6)
Crescita mensile:
49.11%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
360.39 USD
Massimale:
368.21 USD (20.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.69% (368.21 USD)
Per equità:
4.80% (107.79 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|157
|GBPUSD
|45
|XAUJPY
|43
|EURUSD
|42
|USDJPY
|32
|GBPJPY
|24
|EURGBP
|21
|EURJPY
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|586
|GBPUSD
|-83
|XAUJPY
|52
|EURUSD
|-13
|USDJPY
|6
|GBPJPY
|69
|EURGBP
|-32
|EURJPY
|29
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|57K
|GBPUSD
|-3.9K
|XAUJPY
|8.6K
|EURUSD
|-398
|USDJPY
|-127
|GBPJPY
|4.3K
|EURGBP
|-879
|EURJPY
|914
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +93.13 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +353.14 USD
Massima perdita consecutiva: -91.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
TurnkeyGlobal-Demo
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live18
|0.27 × 70
|
ICMarketsSC-Live25
|0.27 × 11
|
ICMarketsSC-Live06
|0.29 × 2380
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.33 × 6
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.43 × 37
|
ICMarketsSC-Live19
|0.56 × 71
|
ICMarkets-Live10
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|0.79 × 119
|
VantageInternational-Live 4
|0.91 × 11
|
ICMarketsSC-Live04
|1.14 × 1233
|
ICMarketsSC-Live23
|1.16 × 88
|
ICMarketsSC-Live07
|1.32 × 2357
|
ICMarketsSC-Live11
|1.40 × 820
|
ICMarketsSC-Live20
|1.81 × 79
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live27
|1.99 × 178
|
ICMarkets-Live19
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 8
|
Forex.comUK-Live 114
|2.00 × 1
72 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
31%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
10
100%
379
50%
83%
1.41
1.62
USD
USD
15%
1:500