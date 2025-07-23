SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GoldTrend 6
You Ming Xing

GoldTrend 6

You Ming Xing
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 31%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
379
Profit Trade:
190 (50.13%)
Loss Trade:
189 (49.87%)
Best Trade:
93.13 USD
Worst Trade:
-48.96 USD
Profitto lordo:
2 104.41 USD (193 917 pips)
Perdita lorda:
-1 491.40 USD (129 037 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (353.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
353.14 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
83.32%
Massimo carico di deposito:
8.43%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
1.66
Long Trade:
296 (78.10%)
Short Trade:
83 (21.90%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
1.62 USD
Profitto medio:
11.08 USD
Perdita media:
-7.89 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-91.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-106.11 USD (6)
Crescita mensile:
49.11%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
360.39 USD
Massimale:
368.21 USD (20.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.69% (368.21 USD)
Per equità:
4.80% (107.79 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 157
GBPUSD 45
XAUJPY 43
EURUSD 42
USDJPY 32
GBPJPY 24
EURGBP 21
EURJPY 15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 586
GBPUSD -83
XAUJPY 52
EURUSD -13
USDJPY 6
GBPJPY 69
EURGBP -32
EURJPY 29
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 57K
GBPUSD -3.9K
XAUJPY 8.6K
EURUSD -398
USDJPY -127
GBPJPY 4.3K
EURGBP -879
EURJPY 914
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +93.13 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +353.14 USD
Massima perdita consecutiva: -91.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
TurnkeyGlobal-Demo
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live18
0.27 × 70
ICMarketsSC-Live25
0.27 × 11
ICMarketsSC-Live06
0.29 × 2380
GOMarketsIntl-Real 9
0.33 × 6
ForexTimeFXTM-ECN
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.43 × 37
ICMarketsSC-Live19
0.56 × 71
ICMarkets-Live10
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live08
0.79 × 119
VantageInternational-Live 4
0.91 × 11
ICMarketsSC-Live04
1.14 × 1233
ICMarketsSC-Live23
1.16 × 88
ICMarketsSC-Live07
1.32 × 2357
ICMarketsSC-Live11
1.40 × 820
ICMarketsSC-Live20
1.81 × 79
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarketsSC-Live27
1.99 × 178
ICMarkets-Live19
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 8
Forex.comUK-Live 114
2.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.09.05 07:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 06:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GoldTrend 6
50USD al mese
31%
0
0
USD
2.1K
USD
10
100%
379
50%
83%
1.41
1.62
USD
15%
1:500
Copia

