SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Irenyun
Hui Bin Su

Irenyun

Hui Bin Su
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 175%
Exness-Real7
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
526
Profit Trade:
418 (79.46%)
Loss Trade:
108 (20.53%)
Best Trade:
119.40 USD
Worst Trade:
-377.72 USD
Profitto lordo:
5 873.49 USD (2 809 543 pips)
Perdita lorda:
-3 118.33 USD (1 927 243 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (313.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
457.42 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
32.98%
Massimo carico di deposito:
24.30%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
202
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
4.02
Long Trade:
258 (49.05%)
Short Trade:
268 (50.95%)
Fattore di profitto:
1.88
Profitto previsto:
5.24 USD
Profitto medio:
14.05 USD
Perdita media:
-28.87 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-137.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-684.52 USD (5)
Crescita mensile:
181.79%
Previsione annuale:
2 205.75%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.17 USD
Massimale:
684.52 USD (20.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.72% (684.52 USD)
Per equità:
16.02% (673.91 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 420
BTCUSDm 95
USOILm 11
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 2.6K
BTCUSDm 213
USOILm -36
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 415K
BTCUSDm 468K
USOILm -408
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +119.40 USD
Worst Trade: -378 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +313.52 USD
Massima perdita consecutiva: -137.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

黄金原油比特币，纯手动，短线
Non ci sono recensioni
2025.09.30 05:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 00:14
Share of trading days is too low
2025.09.29 00:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.29 00:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 00:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 00:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 23:01
Trading operations on the account were performed for only 28 days. This comprises 6.68% of days out of the 419 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 23:01
80% of trades performed within 14 days. This comprises 3.34% of days out of the 419 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Irenyun
50USD al mese
175%
0
0
USD
4.2K
USD
5
0%
526
79%
33%
1.88
5.24
USD
22%
1:400
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.