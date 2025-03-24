Bitcoin Advanced Hedging System

5

Presentazione del nostro EA di hedging all'avanguardia

Fai trading in modo più intelligente con gestione avanzata del rischio, strategie di hedging e prestazioni ottimizzate per mercati volatili come Bitcoin (BTCUSD) e Oro (XAUUSD).

💡 Bonus: Lascia una recensione e ricevi file di impostazione ottimizzati per BTCUSD e XAUUSD

Gestione del rischio robusta e strategia di hedging

✔ Stop-Loss dinamico e protezione trailing – Lo stop-loss intelligente si adatta per garantire profitti e minimizzare le perdite. ✔ Protezioni drawdown – Limita automaticamente il rischio chiudendo le posizioni a una soglia di drawdown preimpostata. ✔ Hedging per inversioni di mercato – Bilancia le posizioni durante le inversioni con una strategia breakout/range a doppia modalità. ✔ Logica di recupero e dimensionamento della posizione – Regola dinamicamente le dimensioni dei lotti per recuperare in modo efficiente gestendo il rischio.

Ottimizzato per mercati ad alto impatto

✔ BTC e Oro – Costruito per ambienti volatili, garantendo movimenti redditizi con un rigoroso controllo del rischio. ✔ Segnali di ingresso multi-condizione – Utilizza lo Stocastico e le Bande di Bollinger per ingressi precisi in mercati di tendenza/range.

Prova la tecnologia all'avanguardia con un controllo del rischio meticoloso, offrendoti tranquillità mentre fai trading!


