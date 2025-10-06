Bitcoin Sniper
Bitcoin Sniper — Expert Advisor per Bitcoin
Segnale live: https://www.mql5.com/en/signals/2335201
Bitcoin Sniper è un Expert Advisor automatico progettato per Bitcoin. Gestisce le entrate in base alla distanza e al passo, applica limiti giornalieri rigorosi e supporta la gestione a paniere. Un filtro giornaliero e un filtro notizie opzionale consentono di evitare operazioni in momenti specifici o durante eventi economici.
Condizioni di trading importanti
-
Si consiglia di utilizzare un broker che consenta di negoziare Bitcoin anche nei weekend (sabato e domenica).
-
I conti ECN con spread bassi sono preferibili per un’esecuzione accurata e backtest realistici.
-
Lot Size : 0.01 for each 500$ safe
-
Per funzionamento continuo, utilizzare un VPS o un terminale stabile 24/7.
Caratteristiche principali
-
Simbolo: Bitcoin (BTC).
-
Pronto per PROP-FIRM; Utilizzare una dimensione del lotto bassa per conti finanziati di grandi dimensioni, con un drawdown giornaliero massimo.
-
Dimensionamento basato su % del saldo con limite massimo di lotto.
-
Controllo delle entrate tramite distanza e passo.
-
Filtro per giorni della settimana (attiva/disattiva).
-
Limiti sul numero massimo di posizioni e operazioni giornaliere.
-
Take-profit e stop-loss di paniere in % del saldo.
-
Filtro notizie opzionale con finestre configurabili prima/dopo gli eventi.
Parametri
RISK & SIZING
-
% of balance – Percentuale del saldo usata per dimensionare le posizioni.
-
Max Lot Size – Volume massimo consentito per trade.
-
SL in $ (0 = off) – Stop loss per trade in dollari.
-
TP in $ (0 = off) – Take profit per trade in dollari.
LEVELING
-
Distance in pips – Distanza minima tra ingressi.
-
Steps in pips – Passo per ingressi aggiuntivi.
DAY FILTER
-
EnableMonday … EnableSunday – Attiva/disattiva trading per giorno.
LIMITS & FREQUENCY
-
Max open positions – Numero massimo di posizioni (simbolo+magic).
-
Max trades per day – Numero massimo di operazioni giornaliere.
-
Min bars between trades – Barre minime tra operazioni.
BASKET CONTROL
-
Basket TakeProfit (% of balance) – Chiude tutte le posizioni se profitto ≥ %.
-
Basket StopLoss (% of balance) – Chiude tutte le posizioni se perdita ≥ %.
-
Daily equity loss (% of day start equity) – Protezione giornaliera.
NEWS FILTER (LIVE)
-
UseNewsFilter – Attiva/disattiva filtro notizie.
-
PrimaryNewsUrl / BackupNewsUrl – Fonti JSON.
-
Refresh interval – Intervallo di aggiornamento (minuti).
-
FilterHigh / Medium / Low – Impatti da bloccare.
-
Do_Not_Trade_Before / Start_Trade_After (mins) – Finestre pre/post evento.
Installazione e test
-
Collega l’EA al grafico Bitcoin del broker.
-
Se usi il filtro notizie, abilita WebRequest in Strumenti → Opzioni → Expert Advisors e aggiungi le URL fornite.
-
Per risultati precisi, testa su dati che includono candele del weekend se disponibili.
Supporto
Per domande o assistenza, contattami direttamente tramite messaggi MQL5.