Bitcoin Sniper — Expert Advisor per Bitcoin

Bitcoin Sniper è un Expert Advisor automatico progettato per Bitcoin. Gestisce le entrate in base alla distanza e al passo, applica limiti giornalieri rigorosi e supporta la gestione a paniere. Un filtro giornaliero e un filtro notizie opzionale consentono di evitare operazioni in momenti specifici o durante eventi economici.

Condizioni di trading importanti

Si consiglia di utilizzare un broker che consenta di negoziare Bitcoin anche nei weekend (sabato e domenica).

I conti ECN con spread bassi sono preferibili per un’esecuzione accurata e backtest realistici.

Lot Size : 0.01 for each 500$ safe

Per funzionamento continuo, utilizzare un VPS o un terminale stabile 24/7.

Caratteristiche principali

Simbolo: Bitcoin (BTC).

Pronto per PROP-FIRM; Utilizzare una dimensione del lotto bassa per conti finanziati di grandi dimensioni, con un drawdown giornaliero massimo.

Dimensionamento basato su % del saldo con limite massimo di lotto.

Controllo delle entrate tramite distanza e passo.

Filtro per giorni della settimana (attiva/disattiva).

Limiti sul numero massimo di posizioni e operazioni giornaliere.

Take-profit e stop-loss di paniere in % del saldo.

Filtro notizie opzionale con finestre configurabili prima/dopo gli eventi.

Parametri

RISK & SIZING

% of balance – Percentuale del saldo usata per dimensionare le posizioni.

Max Lot Size – Volume massimo consentito per trade.

SL in $ (0 = off) – Stop loss per trade in dollari.

TP in $ (0 = off) – Take profit per trade in dollari.

LEVELING

Distance in pips – Distanza minima tra ingressi.

Steps in pips – Passo per ingressi aggiuntivi.

DAY FILTER

EnableMonday … EnableSunday – Attiva/disattiva trading per giorno.

LIMITS & FREQUENCY

Max open positions – Numero massimo di posizioni (simbolo+magic).

Max trades per day – Numero massimo di operazioni giornaliere.

Min bars between trades – Barre minime tra operazioni.

BASKET CONTROL

Basket TakeProfit (% of balance) – Chiude tutte le posizioni se profitto ≥ %.

Basket StopLoss (% of balance) – Chiude tutte le posizioni se perdita ≥ %.

Daily equity loss (% of day start equity) – Protezione giornaliera.

NEWS FILTER (LIVE)

UseNewsFilter – Attiva/disattiva filtro notizie.

PrimaryNewsUrl / BackupNewsUrl – Fonti JSON.

Refresh interval – Intervallo di aggiornamento (minuti).

FilterHigh / Medium / Low – Impatti da bloccare.

Do_Not_Trade_Before / Start_Trade_After (mins) – Finestre pre/post evento.

Installazione e test

Collega l’EA al grafico Bitcoin del broker. Se usi il filtro notizie, abilita WebRequest in Strumenti → Opzioni → Expert Advisors e aggiungi le URL fornite. Per risultati precisi, testa su dati che includono candele del weekend se disponibili.

Supporto

