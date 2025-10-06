Bitcoin Sniper

Bitcoin Sniper — Expert Advisor per Bitcoin

Segnale live: https://www.mql5.com/en/signals/2335201

Bitcoin Sniper è un Expert Advisor automatico progettato per Bitcoin. Gestisce le entrate in base alla distanza e al passo, applica limiti giornalieri rigorosi e supporta la gestione a paniere. Un filtro giornaliero e un filtro notizie opzionale consentono di evitare operazioni in momenti specifici o durante eventi economici.

Condizioni di trading importanti

  • Si consiglia di utilizzare un broker che consenta di negoziare Bitcoin anche nei weekend (sabato e domenica).

  • I conti ECN con spread bassi sono preferibili per un’esecuzione accurata e backtest realistici.

  • Lot Size : 0.01 for each 500$ safe

  • Per funzionamento continuo, utilizzare un VPS o un terminale stabile 24/7.

Caratteristiche principali

  • Simbolo: Bitcoin (BTC).

  • Pronto per PROP-FIRM; Utilizzare una dimensione del lotto bassa per conti finanziati di grandi dimensioni, con un drawdown giornaliero massimo.

  • Dimensionamento basato su % del saldo con limite massimo di lotto.

  • Controllo delle entrate tramite distanza e passo.

  • Filtro per giorni della settimana (attiva/disattiva).

  • Limiti sul numero massimo di posizioni e operazioni giornaliere.

  • Take-profit e stop-loss di paniere in % del saldo.

  • Filtro notizie opzionale con finestre configurabili prima/dopo gli eventi.

Parametri

RISK & SIZING

  • % of balance – Percentuale del saldo usata per dimensionare le posizioni.

  • Max Lot Size – Volume massimo consentito per trade.

  • SL in $ (0 = off) – Stop loss per trade in dollari.

  • TP in $ (0 = off) – Take profit per trade in dollari.

LEVELING

  • Distance in pips – Distanza minima tra ingressi.

  • Steps in pips – Passo per ingressi aggiuntivi.

DAY FILTER

  • EnableMonday … EnableSunday – Attiva/disattiva trading per giorno.

LIMITS & FREQUENCY

  • Max open positions – Numero massimo di posizioni (simbolo+magic).

  • Max trades per day – Numero massimo di operazioni giornaliere.

  • Min bars between trades – Barre minime tra operazioni.

BASKET CONTROL

  • Basket TakeProfit (% of balance) – Chiude tutte le posizioni se profitto ≥ %.

  • Basket StopLoss (% of balance) – Chiude tutte le posizioni se perdita ≥ %.

  • Daily equity loss (% of day start equity) – Protezione giornaliera.

NEWS FILTER (LIVE)

  • UseNewsFilter – Attiva/disattiva filtro notizie.

  • PrimaryNewsUrl / BackupNewsUrl – Fonti JSON.

  • Refresh interval – Intervallo di aggiornamento (minuti).

  • FilterHigh / Medium / Low – Impatti da bloccare.

  • Do_Not_Trade_Before / Start_Trade_After (mins) – Finestre pre/post evento.

Installazione e test

  1. Collega l’EA al grafico Bitcoin del broker.

  2. Se usi il filtro notizie, abilita WebRequest in Strumenti → Opzioni → Expert Advisors e aggiungi le URL fornite.

  3. Per risultati precisi, testa su dati che includono candele del weekend se disponibili.

Supporto
Per domande o assistenza, contattami direttamente tramite messaggi MQL5.


