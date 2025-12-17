Momentum Trend Catch

📘 NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch

Expert Advisor di Trend a Momentum per GOLD

Manuale Utente Ufficiale (Versione Italiana)

1️⃣ Panoramica Generale

NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch è un
Expert Advisor a bassa frequenza con alto rapporto rischio/rendimento (High RR),
progettato esclusivamente per GOLD (XAUUSD).

Questo EA non è pensato per lo scalping né per il trading ad alta frequenza.
Le operazioni vengono aperte solo quando il trend del timeframe superiore e il breakout di momentum sul timeframe inferiore coincidono su una candela chiusa, filtrando efficacemente il rumore di mercato.

2️⃣ Logica Principale della Strategia

🔹 Identificazione del Trend (Timeframe Superiore)

  • EMA 50 su H1

  • Operazioni solo nella direzione del trend rispetto alla EMA

  • La forza del trend viene calcolata tramite distanza basata su ATR (Trend Score)

  • Gli ingressi sono consentiti solo quando viene raggiunto il Trend Score minimo

🔹 Trigger di Ingresso (Timeframe Inferiore)

  • M5 – solo su candele chiuse

  • L’indicatore Momentum supera la propria media

  • Requisito minimo del rapporto corpo candela

  • Breakout dei massimi/minimi recenti

  • Filtro opzionale di espansione del volume

👉 Tutte le condizioni sono valutate senza repaint (No Repaint).

3️⃣ Regole di Ingresso e Uscita

▶ Regole di Ingresso

  • Una sola valutazione di ingresso per candela

  • Massimo una posizione aperta alla volta

  • Nessuna operazione se lo spread supera il limite impostato

▶ Stop Loss / Take Profit

  • Stop Loss (SL): ATR × 2.0

  • Take Profit (TP): moltiplicatore rischio/rendimento

    • Valore predefinito: RR 6.3

  • Perdite limitate, profitti lasciati correre

4️⃣ Frequenza Operativa e Caratteristiche (Importante)

  • Bassa frequenza di trading

    • Circa 60–80 operazioni all’anno

  • Possibili serie di operazioni in perdita

  • La maggior parte dei profitti deriva da pochi movimenti di trend forti

⚠️ Questo EA non punta a un’elevata percentuale di vincita.
⚠️ L’utente deve essere in grado di sopportare drawdown e serie di perdite.

5️⃣ Ambiente di Trading Consigliato

Voce Raccomandazione
Strumento GOLD (XAUUSD)
Tipo di conto ECN / spread ridotto
Capitale minimo $1.000 o superiore
Lotto 0.01 (fisso)
Leva 1:200 o superiore
Stile di trading Lungo termine

6️⃣ Descrizione dei Parametri

▶ General

  • InpSymbol: simbolo di trading (predefinito GOLD)

  • InpLots: dimensione del lotto fisso

  • InpMagic: Magic Number univoco

  • InpMaxSpread: spread massimo consentito

  • InpMaxPositions: numero massimo di posizioni aperte

▶ Timeframes

  • TrendTF: timeframe del trend (H1)

  • TriggerTF: timeframe di ingresso (M5)

▶ Trend

  • InpEmaPeriod: periodo EMA (50)

  • InpTrendScoreMin: punteggio minimo del trend

  • InpTrendScoreCap: limite massimo del punteggio del trend

▶ Momentum / Volume

  • Periodo medio del Momentum

  • Rapporto minimo del corpo della candela

  • Attivazione/disattivazione del filtro volume

▶ Risk

  • InpAtrMult: moltiplicatore ATR per lo Stop Loss

  • InpRR: rapporto rischio/rendimento

7️⃣ Riepilogo Backtest (Indicativo)

  • Periodo di test: circa 5 anni

  • Numero totale di operazioni: 300+

  • Profit Factor: > 1.4

  • Drawdown massimo: circa 25–30%

  • Curva del bilancio: trend rialzista stabile nel lungo periodo

📌 Risultati basati su validazione strutturale di lungo periodo, senza curve fitting.

8️⃣ Avvertenza sui Rischi (Obbligatoria)

⚠️ Possono verificarsi serie di operazioni in perdita.
⚠️ Non adatto a chi cerca esclusivamente un’elevata percentuale di vincita.
⚠️ Testare sempre l’EA su un conto demo prima dell’uso reale.
⚠️ I risultati possono variare in base al broker, allo spread e alle condizioni di mercato.

9️⃣ Consigliato / Non Consigliato Per

✅ Consigliato Per

  • Trader focalizzati sull’automazione del GOLD

  • Utenti che comprendono strategie a bassa frequenza e alto RR

  • Trader disciplinati con visione di lungo termine

❌ Non Consigliato Per

  • Trader che si aspettano operazioni frequenti ogni giorno

  • Utenti focalizzati solo sulla percentuale di vincita

  • Trader impazienti o orientati al breve termine

🔟 Conclusione

NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch non è un EA retail di massa,
ma uno strumento strategico progettato per attendere e sfruttare forti trend di momentum.

Per gli utenti che comprendono appieno la sua logica,
questo EA può diventare un affidabile strumento di trading automatico a lungo termine.


