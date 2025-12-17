Momentum Trend Catch
- Experts
- Park Seongcheon
- Versione: 1.1
- Attivazioni: 5
Expert Advisor di Trend a Momentum per GOLD
Manuale Utente Ufficiale (Versione Italiana)
1️⃣ Panoramica Generale
NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch è un
Expert Advisor a bassa frequenza con alto rapporto rischio/rendimento (High RR),
progettato esclusivamente per GOLD (XAUUSD).
Questo EA non è pensato per lo scalping né per il trading ad alta frequenza.
Le operazioni vengono aperte solo quando il trend del timeframe superiore e il breakout di momentum sul timeframe inferiore coincidono su una candela chiusa, filtrando efficacemente il rumore di mercato.
2️⃣ Logica Principale della Strategia
🔹 Identificazione del Trend (Timeframe Superiore)
-
EMA 50 su H1
-
Operazioni solo nella direzione del trend rispetto alla EMA
-
La forza del trend viene calcolata tramite distanza basata su ATR (Trend Score)
-
Gli ingressi sono consentiti solo quando viene raggiunto il Trend Score minimo
🔹 Trigger di Ingresso (Timeframe Inferiore)
-
M5 – solo su candele chiuse
-
L’indicatore Momentum supera la propria media
-
Requisito minimo del rapporto corpo candela
-
Breakout dei massimi/minimi recenti
-
Filtro opzionale di espansione del volume
👉 Tutte le condizioni sono valutate senza repaint (No Repaint).
3️⃣ Regole di Ingresso e Uscita
▶ Regole di Ingresso
-
Una sola valutazione di ingresso per candela
-
Massimo una posizione aperta alla volta
-
Nessuna operazione se lo spread supera il limite impostato
▶ Stop Loss / Take Profit
-
Stop Loss (SL): ATR × 2.0
-
Take Profit (TP): moltiplicatore rischio/rendimento
-
Valore predefinito: RR 6.3
-
-
Perdite limitate, profitti lasciati correre
4️⃣ Frequenza Operativa e Caratteristiche (Importante)
-
Bassa frequenza di trading
-
Circa 60–80 operazioni all’anno
-
-
Possibili serie di operazioni in perdita
-
La maggior parte dei profitti deriva da pochi movimenti di trend forti
⚠️ Questo EA non punta a un’elevata percentuale di vincita.
⚠️ L’utente deve essere in grado di sopportare drawdown e serie di perdite.
5️⃣ Ambiente di Trading Consigliato
|Voce
|Raccomandazione
|Strumento
|GOLD (XAUUSD)
|Tipo di conto
|ECN / spread ridotto
|Capitale minimo
|$1.000 o superiore
|Lotto
|0.01 (fisso)
|Leva
|1:200 o superiore
|Stile di trading
|Lungo termine
6️⃣ Descrizione dei Parametri
▶ General
-
InpSymbol: simbolo di trading (predefinito GOLD)
-
InpLots: dimensione del lotto fisso
-
InpMagic: Magic Number univoco
-
InpMaxSpread: spread massimo consentito
-
InpMaxPositions: numero massimo di posizioni aperte
▶ Timeframes
-
TrendTF: timeframe del trend (H1)
-
TriggerTF: timeframe di ingresso (M5)
▶ Trend
-
InpEmaPeriod: periodo EMA (50)
-
InpTrendScoreMin: punteggio minimo del trend
-
InpTrendScoreCap: limite massimo del punteggio del trend
▶ Momentum / Volume
-
Periodo medio del Momentum
-
Rapporto minimo del corpo della candela
-
Attivazione/disattivazione del filtro volume
▶ Risk
-
InpAtrMult: moltiplicatore ATR per lo Stop Loss
-
InpRR: rapporto rischio/rendimento
7️⃣ Riepilogo Backtest (Indicativo)
-
Periodo di test: circa 5 anni
-
Numero totale di operazioni: 300+
-
Profit Factor: > 1.4
-
Drawdown massimo: circa 25–30%
-
Curva del bilancio: trend rialzista stabile nel lungo periodo
📌 Risultati basati su validazione strutturale di lungo periodo, senza curve fitting.
8️⃣ Avvertenza sui Rischi (Obbligatoria)
⚠️ Possono verificarsi serie di operazioni in perdita.
⚠️ Non adatto a chi cerca esclusivamente un’elevata percentuale di vincita.
⚠️ Testare sempre l’EA su un conto demo prima dell’uso reale.
⚠️ I risultati possono variare in base al broker, allo spread e alle condizioni di mercato.
9️⃣ Consigliato / Non Consigliato Per
✅ Consigliato Per
-
Trader focalizzati sull’automazione del GOLD
-
Utenti che comprendono strategie a bassa frequenza e alto RR
-
Trader disciplinati con visione di lungo termine
❌ Non Consigliato Per
-
Trader che si aspettano operazioni frequenti ogni giorno
-
Utenti focalizzati solo sulla percentuale di vincita
-
Trader impazienti o orientati al breve termine
🔟 Conclusione
NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch non è un EA retail di massa,
ma uno strumento strategico progettato per attendere e sfruttare forti trend di momentum.
Per gli utenti che comprendono appieno la sua logica,
questo EA può diventare un affidabile strumento di trading automatico a lungo termine.