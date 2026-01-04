Nexa BB Revert

Nexa BB Revert

Expert Advisor per MetaTrader 5

1. Panoramica del prodotto

Nexa BB Revert è un Expert Advisor progettato secondo il concetto di ritorno alla media (Mean Reversion) basato sulle Bande di Bollinger.
Analizza possibili correzioni di prezzo a breve termine dopo movimenti di prezzo eccessivamente estesi.

Il sistema è progettato per operare sul timeframe M15 e valuta le condizioni di trading utilizzando una combinazione degli indicatori Bollinger Bands, RSI, CCI e ATR.

L’Expert Advisor opera con un solo simbolo e una sola posizione per numero magico, gestendo automaticamente le operazioni aperte secondo regole predefinite.

2. Concetto di trading

La logica principale di Nexa BB Revert si basa sulle seguenti condizioni:

  • Il prezzo raggiunge la banda superiore o inferiore di Bollinger

  • Il prezzo rientra all’interno della banda nella candela successiva

  • Gli indicatori RSI e CCI indicano condizioni di ipercomprato o ipervenduto con un cambiamento di direzione

Un’operazione viene considerata solo quando tutte le condizioni sono soddisfatte contemporaneamente.

Filtri opzionali, come il filtro di range ATR e il filtro di forza del trend ADX, possono essere attivati per evitare il trading in condizioni di elevata volatilità o di forte trend.

3. Riepilogo delle condizioni di trading

  • Timeframe principale: M15

  • Tipi di posizione: Acquisto e Vendita

  • Posizioni simultanee: Una per simbolo e numero magico

  • Frequenza di trading: Limitata, focalizzata sulla qualità dei segnali

4. Gestione delle posizioni

Dopo l’apertura di una posizione, Nexa BB Revert gestisce automaticamente l’operazione in base alla modalità selezionata:

  • Calcolo dello stop loss basato sull’ATR

  • Una delle seguenti modalità di gestione dell’obiettivo:

    • Rapporto rischio/rendimento fisso

    • Chiusura parziale a livelli intermedi

    • Spostamento dello stop loss a pareggio dopo la chiusura parziale

    • Trailing stop basato sull’ATR

Tutte le azioni di gestione vengono eseguite automaticamente secondo i parametri configurati.

5. Funzioni di gestione del rischio

L’Expert Advisor include i seguenti meccanismi di controllo del rischio:

  • Limite di perdite consecutive

  • Limite di perdita giornaliera

  • Limite di perdita settimanale

  • Filtro dell’orario di trading

  • Filtro opzionale sullo spread

Queste funzioni sono progettate per limitare l’attività di trading in condizioni di mercato sfavorevoli.

6. Struttura dei parametri di input

I parametri di input sono organizzati in gruppi logici, tra cui:

  • Impostazioni generali (simbolo, dimensione del lotto, numero magico)

  • Impostazioni degli indicatori (BB, RSI, CCI, ATR)

  • Soglie delle condizioni di ingresso

  • Impostazioni di stop loss e obiettivo

  • Impostazioni di chiusura parziale e trailing stop

  • Filtri temporali e aggiuntivi

  • Impostazioni di gestione del rischio

Ogni parametro può essere regolato in modo indipendente in base all’ambiente di trading dell’utente.

7. Modalità di utilizzo

  1. Aprire un grafico nella piattaforma MetaTrader 5.

  2. Impostare il timeframe su M15.

  3. Applicare l’Expert Advisor Nexa BB Revert al grafico.

  4. Verificare e, se necessario, modificare i parametri di input.

  5. Attivare il trading automatico.

L’Expert Advisor opererà automaticamente in base alle condizioni configurate.

8. Ambiente di utilizzo consigliato

  • Piattaforma MetaTrader 5

  • Operatività su un solo simbolo

  • Si consiglia di testare su un conto demo prima dell’uso su conto reale

  • Connessione Internet stabile

9. Avvertenze importanti

Questo Expert Advisor è uno strumento di trading automatizzato e il trading comporta rischi di mercato.
L’utente deve comprendere pienamente il funzionamento del sistema e l’impatto dei parametri prima dell’utilizzo.

Tutte le decisioni e i risultati di trading sono sotto la responsabilità dell’utente.

10. Informazioni tecniche

  • Formato di distribuzione: file EX5 compilato

  • Nessuna chiamata DLL

  • Nessuna comunicazione esterna o raccolta dati

  • Nessuna raccolta o trasmissione di dati personali dell’utente

Conformità al MQL5 Market

  • Nessuna garanzia o promessa di profitto

  • I risultati di backtest non sono presentati come performance reali

  • Nessun link esterno incluso

  • Stile descrittivo neutro e tecnico


