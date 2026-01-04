Nexa BB Revert
Park Seongcheon
- Versione: 1.0
Expert Advisor per MetaTrader 5
1. Panoramica del prodotto
Nexa BB Revert è un Expert Advisor progettato secondo il concetto di ritorno alla media (Mean Reversion) basato sulle Bande di Bollinger.
Analizza possibili correzioni di prezzo a breve termine dopo movimenti di prezzo eccessivamente estesi.
Il sistema è progettato per operare sul timeframe M15 e valuta le condizioni di trading utilizzando una combinazione degli indicatori Bollinger Bands, RSI, CCI e ATR.
L’Expert Advisor opera con un solo simbolo e una sola posizione per numero magico, gestendo automaticamente le operazioni aperte secondo regole predefinite.
2. Concetto di trading
La logica principale di Nexa BB Revert si basa sulle seguenti condizioni:
Il prezzo raggiunge la banda superiore o inferiore di Bollinger
Il prezzo rientra all’interno della banda nella candela successiva
Gli indicatori RSI e CCI indicano condizioni di ipercomprato o ipervenduto con un cambiamento di direzione
Un’operazione viene considerata solo quando tutte le condizioni sono soddisfatte contemporaneamente.
Filtri opzionali, come il filtro di range ATR e il filtro di forza del trend ADX, possono essere attivati per evitare il trading in condizioni di elevata volatilità o di forte trend.
3. Riepilogo delle condizioni di trading
Timeframe principale: M15
Tipi di posizione: Acquisto e Vendita
Posizioni simultanee: Una per simbolo e numero magico
Frequenza di trading: Limitata, focalizzata sulla qualità dei segnali
4. Gestione delle posizioni
Dopo l’apertura di una posizione, Nexa BB Revert gestisce automaticamente l’operazione in base alla modalità selezionata:
Calcolo dello stop loss basato sull’ATR
Una delle seguenti modalità di gestione dell’obiettivo:
Rapporto rischio/rendimento fisso
Chiusura parziale a livelli intermedi
Spostamento dello stop loss a pareggio dopo la chiusura parziale
Trailing stop basato sull’ATR
Tutte le azioni di gestione vengono eseguite automaticamente secondo i parametri configurati.
5. Funzioni di gestione del rischio
L’Expert Advisor include i seguenti meccanismi di controllo del rischio:
Limite di perdite consecutive
Limite di perdita giornaliera
Limite di perdita settimanale
Filtro dell’orario di trading
Filtro opzionale sullo spread
Queste funzioni sono progettate per limitare l’attività di trading in condizioni di mercato sfavorevoli.
6. Struttura dei parametri di input
I parametri di input sono organizzati in gruppi logici, tra cui:
Impostazioni generali (simbolo, dimensione del lotto, numero magico)
Impostazioni degli indicatori (BB, RSI, CCI, ATR)
Soglie delle condizioni di ingresso
Impostazioni di stop loss e obiettivo
Impostazioni di chiusura parziale e trailing stop
Filtri temporali e aggiuntivi
Impostazioni di gestione del rischio
Ogni parametro può essere regolato in modo indipendente in base all’ambiente di trading dell’utente.
7. Modalità di utilizzo
Aprire un grafico nella piattaforma MetaTrader 5.
Impostare il timeframe su M15.
Applicare l’Expert Advisor Nexa BB Revert al grafico.
Verificare e, se necessario, modificare i parametri di input.
Attivare il trading automatico.
L’Expert Advisor opererà automaticamente in base alle condizioni configurate.
8. Ambiente di utilizzo consigliato
Piattaforma MetaTrader 5
Operatività su un solo simbolo
Si consiglia di testare su un conto demo prima dell’uso su conto reale
Connessione Internet stabile
9. Avvertenze importanti
Questo Expert Advisor è uno strumento di trading automatizzato e il trading comporta rischi di mercato.
L’utente deve comprendere pienamente il funzionamento del sistema e l’impatto dei parametri prima dell’utilizzo.
Tutte le decisioni e i risultati di trading sono sotto la responsabilità dell’utente.
10. Informazioni tecniche
Formato di distribuzione: file EX5 compilato
Nessuna chiamata DLL
Nessuna comunicazione esterna o raccolta dati
Nessuna raccolta o trasmissione di dati personali dell’utente
Conformità al MQL5 Market
Nessuna garanzia o promessa di profitto
I risultati di backtest non sono presentati come performance reali
Nessun link esterno incluso
Stile descrittivo neutro e tecnico