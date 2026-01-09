Gold Session Breakout Trading Expert
- Experts
- Eric John Peter Meissner
- Versione: 1.2
Session Pivots EA – LITE (GRATUITO)
Un Expert Advisor disciplinato, basato su esperienza reale di mercato — non su backtest iper-ottimizzati.
Questa versione LITE GRATUITA deriva da un framework di trading professionale utilizzato in ambienti reali.
Si concentra sulla struttura delle sessioni, sui breakout di liquidità e su una gestione del rischio rigorosa, il tutto semplificato per garantire stabilità, chiarezza e robustezza nel lungo periodo.
🔍 Come funziona l’EA
-
Identifica massimi e minimi di sessione utilizzando le ICT Killzones (orario di New York)
-
Attende la fine della sessione prima di tradare il breakout
-
Logica di breakout invertita per una maggiore coerenza
-
Una sola posizione aperta alla volta
-
Rapporto Rischio/Rendimento fisso 1:3
-
Validazione automatica dello Stop Loss compatibile con il broker
-
Ottimizzato per XAUUSD (Oro) e le principali coppie Forex
🛡 Gestione del rischio professionale
Questo EA è progettato per resistere alle condizioni reali di mercato.
-
Lotto predefinito: 0.03 (completamente regolabile)
-
Oro (XAUUSD):
-
Stop Loss automaticamente limitato tra $5 – $15
-
-
Coppie Forex:
-
Stop Loss calcolato correttamente in pips
-
-
Take Profit = 3× Stop Loss (RR 1:3)
👉 Capitale minimo consigliato: 500€
Garantisce esecuzione stabile, uso corretto del margine e controllo del rischio realistico.
❌ Cosa NON utilizza questo EA
-
❌ Martingala
-
❌ Grid
-
❌ Abuso di hedging
-
❌ Trading sulle news
-
❌ Logiche adattate artificialmente ai dati storici
Questo non è un robot per “arricchirsi velocemente”.
È uno strumento di trading pulito, strutturato e professionale.
👤 A chi è destinato questo EA
-
Trader che apprezzano struttura e disciplina
-
Principianti che desiderano un EA sicuro e comprensibile
-
Trader avanzati alla ricerca di una base di sistema pulita
-
Utenti stanchi di bot gratuiti aggressivi che bruciano i conti
📌 Importante
Questa è una versione LITE GRATUITA.
È volutamente semplificata per mantenere trasparenza, stabilità e valore educativo.
Se capisci perché questo EA entra in posizione,
hai già compreso il suo vantaggio.
✅ Scaricalo
✅ Testalo correttamente
✅ Valutalo in base alla logica, non al marketing
Sviluppato da un trader finanziato e sviluppatore di EA MQL5.
Creato per i mercati reali — non per screenshot promozionali.