Gold Session Breakout Trading Expert

Session Pivots EA – LITE (GRATUITO)

Un Expert Advisor disciplinato, basato su esperienza reale di mercato — non su backtest iper-ottimizzati.

Questa versione LITE GRATUITA deriva da un framework di trading professionale utilizzato in ambienti reali.
Si concentra sulla struttura delle sessioni, sui breakout di liquidità e su una gestione del rischio rigorosa, il tutto semplificato per garantire stabilità, chiarezza e robustezza nel lungo periodo.

🔍 Come funziona l’EA

  • Identifica massimi e minimi di sessione utilizzando le ICT Killzones (orario di New York)

  • Attende la fine della sessione prima di tradare il breakout

  • Logica di breakout invertita per una maggiore coerenza

  • Una sola posizione aperta alla volta

  • Rapporto Rischio/Rendimento fisso 1:3

  • Validazione automatica dello Stop Loss compatibile con il broker

  • Ottimizzato per XAUUSD (Oro) e le principali coppie Forex

🛡 Gestione del rischio professionale

Questo EA è progettato per resistere alle condizioni reali di mercato.

  • Lotto predefinito: 0.03 (completamente regolabile)

  • Oro (XAUUSD):

    • Stop Loss automaticamente limitato tra $5 – $15

  • Coppie Forex:

    • Stop Loss calcolato correttamente in pips

  • Take Profit = 3× Stop Loss (RR 1:3)

👉 Capitale minimo consigliato: 500€
Garantisce esecuzione stabile, uso corretto del margine e controllo del rischio realistico.

❌ Cosa NON utilizza questo EA

  • ❌ Martingala

  • ❌ Grid

  • ❌ Abuso di hedging

  • ❌ Trading sulle news

  • ❌ Logiche adattate artificialmente ai dati storici

Questo non è un robot per “arricchirsi velocemente”.
È uno strumento di trading pulito, strutturato e professionale.

👤 A chi è destinato questo EA

  • Trader che apprezzano struttura e disciplina

  • Principianti che desiderano un EA sicuro e comprensibile

  • Trader avanzati alla ricerca di una base di sistema pulita

  • Utenti stanchi di bot gratuiti aggressivi che bruciano i conti

📌 Importante

Questa è una versione LITE GRATUITA.
È volutamente semplificata per mantenere trasparenza, stabilità e valore educativo.

Se capisci perché questo EA entra in posizione,
hai già compreso il suo vantaggio.

✅ Scaricalo

✅ Testalo correttamente

✅ Valutalo in base alla logica, non al marketing

Sviluppato da un trader finanziato e sviluppatore di EA MQL5.
Creato per i mercati reali — non per screenshot promozionali.


