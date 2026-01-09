Gold Session Breakout Trading Expert

Session Pivots EA – LITE (GRATUITO)

Un Expert Advisor disciplinato, basato su esperienza reale di mercato — non su backtest iper-ottimizzati.

Questa versione LITE GRATUITA deriva da un framework di trading professionale utilizzato in ambienti reali.

Si concentra sulla struttura delle sessioni, sui breakout di liquidità e su una gestione del rischio rigorosa, il tutto semplificato per garantire stabilità, chiarezza e robustezza nel lungo periodo.

🔍 Come funziona l’EA

Identifica massimi e minimi di sessione utilizzando le ICT Killzones (orario di New York)

Attende la fine della sessione prima di tradare il breakout

Logica di breakout invertita per una maggiore coerenza

Una sola posizione aperta alla volta

Rapporto Rischio/Rendimento fisso 1:3

Validazione automatica dello Stop Loss compatibile con il broker

Ottimizzato per XAUUSD (Oro) e le principali coppie Forex

🛡 Gestione del rischio professionale

Questo EA è progettato per resistere alle condizioni reali di mercato.

Lotto predefinito: 0.03 (completamente regolabile)

Oro (XAUUSD): Stop Loss automaticamente limitato tra $5 – $15

Coppie Forex: Stop Loss calcolato correttamente in pips

Take Profit = 3× Stop Loss (RR 1:3)

👉 Capitale minimo consigliato: 500€

Garantisce esecuzione stabile, uso corretto del margine e controllo del rischio realistico.

❌ Cosa NON utilizza questo EA

❌ Martingala

❌ Grid

❌ Abuso di hedging

❌ Trading sulle news

❌ Logiche adattate artificialmente ai dati storici

Questo non è un robot per “arricchirsi velocemente”.

È uno strumento di trading pulito, strutturato e professionale.

👤 A chi è destinato questo EA

Trader che apprezzano struttura e disciplina

Principianti che desiderano un EA sicuro e comprensibile

Trader avanzati alla ricerca di una base di sistema pulita

Utenti stanchi di bot gratuiti aggressivi che bruciano i conti

📌 Importante

Questa è una versione LITE GRATUITA.

È volutamente semplificata per mantenere trasparenza, stabilità e valore educativo.

Se capisci perché questo EA entra in posizione,

hai già compreso il suo vantaggio.

✅ Scaricalo

✅ Testalo correttamente

✅ Valutalo in base alla logica, non al marketing

Sviluppato da un trader finanziato e sviluppatore di EA MQL5.

Creato per i mercati reali — non per screenshot promozionali.