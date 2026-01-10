Big Daddy Nasdaq Turbo Pulse
- Experts
- Vishnu Bajpai
- Versione: 1.90
- Attivazioni: 5
BIG DADDY NASDAQ - TURBO PULSE: IL DOMINATORE SUPREMO DEL MERCATO
Il "Big Daddy" di tutti gli EA per NASDAQ è qui. Progettato per l'ambiente ad alta velocità dell'indice US Tech 100, Turbo Pulse rappresenta l'apice dello scalping algoritmico basato sul momentum. Il sistema utilizza dati tick grezzi per catturare i rapidi cambiamenti del mercato prima che appaiano sui grafici standard.
Metriche di Performance Istituzionali
Deposito Iniziale: 500.00
Profitto Netto Totale: 45,148.64
Fattore di Profitto: 3.17
Fattore di Recupero: 334.29
Drawdown Massimo: Solo 0.39% ($135.06)
Caratteristiche d'Élite
Motore Momentum Overdrive: Identifica afflussi di liquidità in finestre di millisecondi.
Radar Volatilità Sessione NY: Sincronizzazione automatica con l'apertura di New York (14:30 - 21:00 GMT).
Protocollo Profit Tether: Trailing stop dinamico che protegge i guadagni durante le violente inversioni degli indici.
Protezione del Rischio Multistrato: Filtri anti-fakeout, monitoraggio dello spread e Stop Loss di sicurezza per ogni operazione.