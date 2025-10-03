Growth Killer
- Experts
- Pablo Dominguez Sanchez
- Versione: 2.61
- Aggiornato: 3 ottobre 2025
- Attivazioni: 5
Dopo anni di trading manuale comprovato e di sviluppo, le mie strategie avanzate sono ora disponibili come Expert Advisor (EA)!
Vi presento il Growth Killer EA – un sistema di trading professionale progettato per la costruzione di portafogli, la diversificazione multi-simbolo e una gestione avanzata del denaro. Realizzato con flessibilità, questo EA permette ai trader di creare un portafoglio di trading completo con un solo strumento.
OPZIONE SINGLE SHOT + GRID + SMART RECOVERY + CHIUSURA PARZIALE + CONTROLLO DEL RISCHIO AVANZATO. COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE.
SCONTO DI LANCIO – Ogni 10 vendite = +50 USD in più!
Caratteristiche principali:
- Trading Multi-Modalità: Opera in modalità single-shot (senza griglia), oppure attiva il sistema di griglia avanzato con Smart Recovery e chiusura parziale.
- Flessibilità del Grid: Scegli tra ordini a mercato o ordini pendenti, definisci passo della griglia, livelli massimi, moltiplicatore dei lotti e condizioni di ingresso.
- Motore di Chiusura Parziale: Riduce progressivamente le posizioni in base a % di saldo, pips o profitto totale della griglia. Diminuisce il drawdown e blocca i profitti.
- Sistema Smart Recovery: Reindirizza parte dei profitti del trailing stop in un buffer per recuperare future operazioni in perdita. Una rete di sicurezza adattiva unica.
- Gestione del Rischio Completa: Gestione monetaria per % di rischio per trade, stop automatico a massimo drawdown, limite massimo di lotto (assoluto o moltiplicatore).
- Dimensionamento Dinamico dei Lotti: La funzione Auto Lot si adatta alla crescita del saldo rispettando i limiti del broker.
- Opzioni di Trailing Stop: Configurazione completa di inizio, passo e distanza per una protezione adattiva dei profitti.
- Filtro Trend: Limita i trade alla direzione del mercato utilizzando un filtro MA (SMA/EMA, timeframe e periodo personalizzabili).
- Filtro Orario: Restringe il trading alle sessioni selezionate (ora server).
- Compatibile con Portafoglio: Progettato per funzionare su più coppie e timeframe con Magic Number e commenti indipendenti.
Configurazione e Raccomandazioni
- Saldo minimo: 300 USD (più elevato raccomandato per l’uso con griglia).
- Broker raccomandati: broker con spread RAW ed esecuzione rapida (IC Markets, IC Trading o simili).
- Timeframe consigliati: funziona su M15/H1, ma è flessibile su varie coppie e timeframe.
- Per Prop Firms: raccomandato massimo 2% di rischio per trade con rigoroso controllo del drawdown.
Panoramica dei Principali Parametri
- Impostazioni di Ingresso: Modalità di conferma (chiusura candela vs immediata), tempo di attesa tra i trade.
- Impostazioni di Trading: Dimensione del lotto (fissa/base), Stop Loss & Take Profit, Magic Number, commento del trade.
- Auto Lot: Ridimensionamento basato sul saldo con limiti minimi e massimi.
- Impostazioni Grid: Abilitazione/Disabilitazione, passo, livelli massimi, moltiplicatore dei lotti, ingresso a nuova candela, tipo di griglia, numero di ordini pendenti.
- Chiusura Grid: TP globale, SL globale, chiusura basata sul profitto.
- Chiusura Parziale: % volume da chiudere, modalità trigger (saldo % / pips), profitto minimo % o pips.
- Gestione del Rischio: Modalità gestione, % di rischio per trade, modalità/valore lotto max, protezione drawdown.
- Trailing Stop: Inizio, passo, distanza.
- Smart Recovery: Attivazione/Disattivazione, % buffer, % DD minimo per attivazione.
- Filtro Trend: Metodo MA, periodo, timeframe.
- Filtro Orario: Ora di inizio/fine della sessione di trading.
Utilizzo e Supporto
Il Growth Killer EA è progettato sia per una semplicità plug-and-play sia per una personalizzazione professionale. Aggiungilo al grafico, carica un preset o perfeziona ogni dettaglio in base alla tua strategia. Fornisco supporto completo, preset per le principali coppie e aggiornamenti continui. Si raccomanda fortemente il backtesting e l’ottimizzazione per adattare l’EA alle tue preferenze di mercato.
Continuerò a supportare e aggiornare la mia collezione di EA.
Avvertenza sui Rischi:
Il trading comporta rischi. Le performance passate non garantiscono la redditività futura. Le perdite sono possibili. Opera solo con denaro che puoi permetterti di perdere.