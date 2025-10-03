Dopo anni di trading manuale comprovato e di sviluppo, le mie strategie avanzate sono ora disponibili come Expert Advisor (EA)!

Vi presento il Growth Killer EA – un sistema di trading professionale progettato per la costruzione di portafogli, la diversificazione multi-simbolo e una gestione avanzata del denaro. Realizzato con flessibilità, questo EA permette ai trader di creare un portafoglio di trading completo con un solo strumento.

OPZIONE SINGLE SHOT + GRID + SMART RECOVERY + CHIUSURA PARZIALE + CONTROLLO DEL RISCHIO AVANZATO . COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE.

SCONTO DI LANCIO – Ogni 10 vendite = +50 USD in più!

IMPORTANTE! Dopo l’acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere le istruzioni di configurazione e i preset consigliati.



Caratteristiche principali:

Trading Multi-Modalità: Opera in modalità single-shot (senza griglia), oppure attiva il sistema di griglia avanzato con Smart Recovery e chiusura parziale.

Opera in (senza griglia), oppure attiva il con Smart Recovery e chiusura parziale. Flessibilità del Grid: Scegli tra ordini a mercato o ordini pendenti , definisci passo della griglia, livelli massimi, moltiplicatore dei lotti e condizioni di ingresso.

Scegli tra o , definisci passo della griglia, livelli massimi, moltiplicatore dei lotti e condizioni di ingresso. Motore di Chiusura Parziale: Riduce progressivamente le posizioni in base a % di saldo, pips o profitto totale della griglia. Diminuisce il drawdown e blocca i profitti.

Riduce progressivamente le posizioni in base a % di saldo, pips o profitto totale della griglia. Diminuisce il drawdown e blocca i profitti. Sistema Smart Recovery: Reindirizza parte dei profitti del trailing stop in un buffer per recuperare future operazioni in perdita. Una rete di sicurezza adattiva unica.

Reindirizza parte dei profitti del trailing stop in un buffer per recuperare future operazioni in perdita. Una rete di sicurezza adattiva unica. Gestione del Rischio Completa: Gestione monetaria per % di rischio per trade, stop automatico a massimo drawdown, limite massimo di lotto (assoluto o moltiplicatore).

Gestione monetaria per % di rischio per trade, stop automatico a massimo drawdown, limite massimo di lotto (assoluto o moltiplicatore). Dimensionamento Dinamico dei Lotti: La funzione Auto Lot si adatta alla crescita del saldo rispettando i limiti del broker.

La funzione Auto Lot si adatta alla crescita del saldo rispettando i limiti del broker. Opzioni di Trailing Stop: Configurazione completa di inizio, passo e distanza per una protezione adattiva dei profitti.

Configurazione completa di inizio, passo e distanza per una protezione adattiva dei profitti. Filtro Trend: Limita i trade alla direzione del mercato utilizzando un filtro MA (SMA/EMA, timeframe e periodo personalizzabili).

Limita i trade alla direzione del mercato utilizzando un filtro MA (SMA/EMA, timeframe e periodo personalizzabili). Filtro Orario: Restringe il trading alle sessioni selezionate (ora server).

Restringe il trading alle sessioni selezionate (ora server). Compatibile con Portafoglio: Progettato per funzionare su più coppie e timeframe con Magic Number e commenti indipendenti.

Configurazione e Raccomandazioni

Saldo minimo: 300 USD (più elevato raccomandato per l’uso con griglia).

Broker raccomandati: broker con spread RAW ed esecuzione rapida (IC Markets, IC Trading o simili).

Timeframe consigliati: funziona su M15/H1, ma è flessibile su varie coppie e timeframe.

Per Prop Firms: raccomandato massimo 2% di rischio per trade con rigoroso controllo del drawdown.

Panoramica dei Principali Parametri

Impostazioni di Ingresso: Modalità di conferma (chiusura candela vs immediata), tempo di attesa tra i trade.

Modalità di conferma (chiusura candela vs immediata), tempo di attesa tra i trade. Impostazioni di Trading: Dimensione del lotto (fissa/base), Stop Loss & Take Profit, Magic Number, commento del trade.

Dimensione del lotto (fissa/base), Stop Loss & Take Profit, Magic Number, commento del trade. Auto Lot: Ridimensionamento basato sul saldo con limiti minimi e massimi.

Ridimensionamento basato sul saldo con limiti minimi e massimi. Impostazioni Grid: Abilitazione/Disabilitazione, passo, livelli massimi, moltiplicatore dei lotti, ingresso a nuova candela, tipo di griglia, numero di ordini pendenti.

Abilitazione/Disabilitazione, passo, livelli massimi, moltiplicatore dei lotti, ingresso a nuova candela, tipo di griglia, numero di ordini pendenti. Chiusura Grid: TP globale, SL globale, chiusura basata sul profitto.

TP globale, SL globale, chiusura basata sul profitto. Chiusura Parziale: % volume da chiudere, modalità trigger (saldo % / pips), profitto minimo % o pips.

% volume da chiudere, modalità trigger (saldo % / pips), profitto minimo % o pips. Gestione del Rischio: Modalità gestione, % di rischio per trade, modalità/valore lotto max, protezione drawdown.

Modalità gestione, % di rischio per trade, modalità/valore lotto max, protezione drawdown. Trailing Stop: Inizio, passo, distanza.

Inizio, passo, distanza. Smart Recovery: Attivazione/Disattivazione, % buffer, % DD minimo per attivazione.

Attivazione/Disattivazione, % buffer, % DD minimo per attivazione. Filtro Trend: Metodo MA, periodo, timeframe.

Metodo MA, periodo, timeframe. Filtro Orario: Ora di inizio/fine della sessione di trading.

Utilizzo e Supporto

Il Growth Killer EA è progettato sia per una semplicità plug-and-play sia per una personalizzazione professionale. Aggiungilo al grafico, carica un preset o perfeziona ogni dettaglio in base alla tua strategia. Fornisco supporto completo, preset per le principali coppie e aggiornamenti continui. Si raccomanda fortemente il backtesting e l’ottimizzazione per adattare l’EA alle tue preferenze di mercato.

Continuerò a supportare e aggiornare la mia collezione di EA.

Avvertenza sui Rischi:

Il trading comporta rischi. Le performance passate non garantiscono la redditività futura. Le perdite sono possibili. Opera solo con denaro che puoi permetterti di perdere.