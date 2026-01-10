BIG DADDY NASDAQ - TURBO PULSE: АБСОЛЮТНЫЙ ДОМИНАТОР РЫНКА

Перед вами «Большой Папа» среди всех советников для NASDAQ. Разработанный специально для высокоскоростной среды индекса US Tech 100, Turbo Pulse представляет собой вершину алгоритмического скальпинга на основе импульсов. Эта система не полагается на запаздывающие индикаторы; вместо этого она использует необработанные тиковые данные и анализ ценовых импульсов для захвата быстрых рыночных сдвигов еще до того, как они отобразятся на стандартных графиках.

Показатели производительности институционального уровня

Начальный депозит: 500.00

** Общая чистая прибыль:** 45,148.64

Профит-фактор: 3.17 (высокая эффективность торговли)

Фактор восстановления: 334.29 (элитная способность системы к восстановлению)

Максимальная просадка по эквити: Всего 0.39% ($135.06)

Элитные функции